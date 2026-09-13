Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Χρυσός Λέοντας στο «Woman Unknown» - Διπλή ελληνική διάκριση για τη Ζακλίν Λέντζου

Η Μέι Ελ-Τούκι κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο - Διακρίσεις για τη Ζακλίν Λέντζου και την ελληνική συμπαραγωγή «Our Share of Sand»





Ισχυρό ήταν και το ελληνικό αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση, με τη Ζακλίν Λέντζου να τιμάται με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Orizzonti και το Edipo Re Award, ενώ διακρίθηκε και το «Our Share of Sand», στο οποίο συμμετέχει ως συμπαραγωγός ο Γιώργος Καρναβάς.



Χρυσός Λέοντας στη Μέι Ελ-Τούκι















Παραλαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ, η Μέι Ελ-Τούκι έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη θεματική της ταινίας.



«Για μένα προσωπικά, το “Woman Unknown” αφορά το γυναικείο σώμα ως πεδίο μάχης και ως δημόσια υπόθεση», είπε, προσθέτοντας ότι η ταινία μιλά για γυναίκες «αόρατες, αθέατες και χωρίς φωνή».



Κλείσιμο







Η μοναδική γυναίκα σκηνοθέτις μυθοπλασίας στη διεκδίκηση του Χρυσού Λέοντα Η επιτυχία της Ελ-Τούκι αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς ήταν η μοναδική γυναίκα σκηνοθέτις ταινίας μυθοπλασίας ανάμεσα στις 21 συμμετοχές του επίσημου διαγωνιστικού τμήματος.



Το «Woman Unknown» της Δανοαιγύπτιας Μέι Ελ-Τούκι αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας , κατακτώντας τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας, ενώ η πρωταγωνίστριά του, Ματίλντ Αρσέλ, απέσπασε την Coppa Volpi Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας.Ισχυρό ήταν και το ελληνικό αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση, με τη Ζακλίν Λέντζου να τιμάται με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Orizzonti και το Edipo Re Award, ενώ διακρίθηκε και το «Our Share of Sand», στο οποίο συμμετέχει ως συμπαραγωγός ο Γιώργος Καρναβάς.Το ιστορικό δράμα «Woman Unknown», συμπαραγωγή της Δανίας, της Σουηδίας και της Λετονίας, ήταν μία από τις ταινίες που ξεχώρισαν στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς.Παράλληλα με τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας, το φιλμ απέσπασε ακόμη μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της διοργάνωσης, καθώς η Ματίλντ Αρσέλ κέρδισε την Coppa Volpi Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας.Παραλαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ, η Μέι Ελ-Τούκι έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη θεματική της ταινίας.«Για μένα προσωπικά, το “Woman Unknown” αφορά το γυναικείο σώμα ως πεδίο μάχης και ως δημόσια υπόθεση», είπε, προσθέτοντας ότι η ταινία μιλά για γυναίκες «αόρατες, αθέατες και χωρίς φωνή».Η ιστορία εκτυλίσσεται στην περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει στο επίκεντρο μία νεαρή Δανή οικιακή βοηθό, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί τον πλούσιο εργοδότη της. Το μέλλον της, ωστόσο, απειλείται όταν η προηγούμενη σχέση της με έναν Γερμανό στρατιώτη επανέρχεται στο προσκήνιο.Η επιτυχία της Ελ-Τούκι αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς ήταν η μοναδική γυναίκα σκηνοθέτις ταινίας μυθοπλασίας ανάμεσα στις 21 συμμετοχές του επίσημου διαγωνιστικού τμήματος.

Μόλις μία ακόμη ταινία του διαγωνιστικού, το ντοκιμαντέρ «NAZA», είχε γυναίκα στη σκηνοθετική ομάδα, τη Ρέιτσελ Σορ, η οποία το συνυπέγραψε με τον Γιουβάλ Αμπραχάμ.



Η περιορισμένη γυναικεία εκπροσώπηση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης ήδη από την έναρξη του φεστιβάλ. Η ίδια η Ελ-Τούκι έκανε λόγο για «συστημικό πρόβλημα» στον χώρο του κινηματογράφου, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε έξι ή επτά χρόνια μετά την αποφοίτησή της από τη σχολή κινηματογράφου για να καταφέρει να γυρίσει την πρώτη της ταινία.



«Θα ήθελα φυσικά να έχω περισσότερες γυναίκες συναδέλφους μαζί μου στο διαγωνιστικό», είχε τονίσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του «Woman Unknown».



Όπως ανέφερε, μετά το #MeToo υπήρξε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση γύρω από την ανισότητα, εκτίμησε όμως ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επιστροφή σε παλαιότερα δεδομένα. «Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», πρόσθεσε.



Αργυρός Λέοντας – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο «Possible Love»



Ο Αργυρός Λέοντας – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στον Νοτιοκορεάτη Λι Τσανγκ-ντονγκ για το «Possible Love», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που σκηνοθέτησε μετά το «Burning» του 2018.







Το φιλμ αποτελεί παράλληλα την επίσημη υποψηφιότητα της Νότιας Κορέας για τα Όσκαρ.



Η ταινία καταπιάνεται με την εργασία, την κοινωνική αποξένωση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε μία εποχή ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, συνδέοντας τις ιστορίες δύο παντρεμένων ζευγαριών με ένα ντοκιμαντέρ για εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους.







Ο Λι Τσανγκ-ντονγκ ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν ώστε η ταινία να ολοκληρωθεί, λέγοντας ότι «χωρίς την αναμονή και την υπομονή τόσων ανθρώπων, αυτή η ταινία δεν θα είχε βγει στον κόσμο».



«Σε μια εποχή όπου η εργασία εξαφανίζεται και οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους διακόπτονται, έκανα αυτή την ταινία για να θέσω το ερώτημα τι μπορεί να κάνει ο κινηματογράφος και τι πρέπει να κάνει ο κινηματογράφος. Θα εκλάβω το βραβείο που μου δώσατε ως ένα μήνυμα ότι πρέπει να συνεχίσω να θέτω αυτό το ερώτημα», τόνισε.



Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο «NAZA»



Το ντοκιμαντέρ «NAZA» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.



Η ταινία βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτικών και αξιωματικών των υπηρεσιών πληροφοριών και περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στη Γάζα. Παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για τη χρήση τεχνολογικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό στόχων και σε βομβαρδισμούς αμάχων στα σπίτια τους.







Ο Γιουβάλ Αμπραχάμ δήλωσε μετά τη βράβευση ότι οι άνθρωποι που μίλησαν στους δημιουργούς περιέγραψαν τις μαζικές απώλειες αμάχων ως κάτι «συστημικό, όχι τυχαίο, αλλά σχεδιασμένο».



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, η άρνηση ενός εγκλήματος είναι αυτή που επιτρέπει να συνεχίζεται.



Το «NAZA» είχε προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο ήδη από την πρεμιέρα του, όταν το κοινό το υποδέχτηκε με standing ovation διάρκειας 25 λεπτών, μία από τις εντυπωσιακότερες αντιδράσεις της φετινής διοργάνωσης.



Αργυρός Λέοντας Σκηνοθεσίας στον Ίλια Κρζάνοφσκι



Ο Αργυρός Λέοντας – Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Ίλια Κρζάνοφσκι για το «DAU», μία ιδιαίτερα φιλόδοξη κινηματογραφική κατασκευή πάνω στην οποία ο σκηνοθέτης εργαζόταν για περίπου δύο δεκαετίες.







Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο διεθνούς φήμης αρχιμουσικός Θεόδωρος Κουρεντζής, ενώ η Μαρία Ναυπλιώτου εμφανίζεται επίσης στο καστ.



Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απονεμήθηκε στους Στεφάν Μπριζέ, Κοραλί Αμεντέο και Ολιβιέ Γκορς για τη γαλλική ταινία «A Good Little Soldier».



Coppa Volpi στον Τζον Μάλκοβιτς



Στον Τζον Μάλκοβιτς απονεμήθηκε η Coppa Volpi Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για τον ρόλο του στο «Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα.







Ο Μάλκοβιτς υποδύεται έναν αντισυμβατικό πράκτορα της CIA, σε μία ερμηνεία που είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο Λίντο και, σύμφωνα με τις πρώτες κριτικές, τον τοποθετεί στη συζήτηση για την επερχόμενη περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων.







Οι ελληνικές διακρίσεις: Δύο βραβεία για τη Ζακλίν Λέντζου

Με το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας του τμήματος Orizzonti τιμήθηκε η Ζακλίν Λέντζου για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα».



Η Ελληνίδα δημιουργός, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για τη σημασία και τις δυσκολίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου σήμερα και ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή για την αναγνώριση του ρίσκου που, όπως είπε, ανέλαβε με την ταινία.



«Δεν έχω προετοιμάσει ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου. Και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το ρίσκο που πήρα με αυτή την ταινία», ανέφερε.



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πραγματικό γεγονός από το οποίο άντλησε έμπνευση για το έργο της, τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου στην Αθήνα.



«Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μου, στην Αθήνα. Όταν ένας αστυνομικός σκότωσε χωρίς λόγο ένα 15χρονο παιδί. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά», είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο.



Η δεύτερη διάκριση με το Edipo Re Award Το «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα Orizzonti της φετινής διοργάνωσης, μαζί με ακόμη 18 ταινίες μεγάλου μήκους από όλο τον κόσμο.



Το τμήμα είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και στις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.







Η ταινία της Λέντζου είναι ένα coming-of-age δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, μία ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια και είναι γεννημένη μέσα από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής.







Παράλληλα, η ταινία απέσπασε το Edipo Re Award – Βραβείο Συμπερίληψης και Βιωσιμότητας, μία παράλληλη διάκριση της Μόστρα που απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή και αφορά ταινίες που υιοθετούν μία συμπεριληπτική και βιώσιμη ματιά τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.



Δύο ακόμη διακρίσεις για το «Our Share of Sand» Ελληνικό ενδιαφέρον είχε και η πορεία της ταινίας «Our Share of Sand» της Σαλίνι Αντνάνι, συμπαραγωγή Ινδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας, στην οποία συμμετέχει ως συμπαραγωγός ο Γιώργος Καρναβάς μέσω της Heretic.



Η ταινία, που συμμετείχε στην 41η Εβδομάδα Κριτικής, απέσπασε το Βραβείο Κοινού (Audience Award) του τμήματος.



Παράλληλα, η Σαλίνι Αντνάνι απέσπασε ειδική μνεία για σκηνοθεσία και σενάριο στα Authors Under 40 Awards, μία από τις παράλληλες διακρίσεις της διοργάνωσης.