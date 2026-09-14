Cycladic Talk: Catherine McCormack, η παγίδα της Αφροδίτης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υποδέχεται την καταξιωμένη ιστορικό τέχνης, γνωστή για το βιβλίο της, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 στο Cine Αθηναία, σε μια ομιλία με τίτλοΜε αφετηρία την τρέχουσα περιοδική έκθεση, η Catherine McCormack, που συνέβαλε με δοκίμιό της στον κατάλογο της έκθεσης, θα εξετάσει το αρχέτυπο της «Αφροδίτης», τόσο στην ιστορία της τέχνης όσο και στον ευρύτερο δυτικό οπτικό πολιτισμό, ως μια έννοια που έχει διαμορφώσει τις προσδοκίες γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα.Ξεκινώντας από τα αινιγματικάπου οδήγησαν τις φεμινίστριες αρχαιολόγους, όπως η Marija Gimbutas, να υποστηρίξουν την ύπαρξη μιας μητριαρχικής θρησκείας, η McCormack ιχνηλατεί μια συνοπτική ιστορία της «Αφροδίτης» ως έναν από τους καθιερωμένους όρους που χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση των γυναικών στην τέχνη και τον πολιτισμό: από τηνκαι το αναγεννησιακό παράδειγμα τουέως τις, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και έργα καλλιτέχνιδων που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τους περιορισμούς του ως πρότυπου για τον μύθο της ιδανικής θηλυκότητας.Η έκθεση παρουσιάζει, μια πρωτότυπη μουσειακή πρόταση που φέρνει σε διάλογο την παλαιολιθική με τη σύγχρονη τέχνη. Εξερευνώντας τη σημασία της μορφής της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, το Μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) από τη Συλλογή Homem Sonnabend των Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», μέσα από πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση διερευνά τη γυναικεία μορφή από την Παλαιολιθική περίοδο έως τη σύγχρονη τέχνη, προτείνοντας ένα διάλογο που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.