Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Cycladic Talk: Catherine McCormack, η παγίδα της Αφροδίτης
Cycladic Talk: Catherine McCormack, η παγίδα της Αφροδίτης
Η παγίδα της Αφροδίτης στο πλαίσιο της έκθεσης Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο Cine Αθηναία
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υποδέχεται την καταξιωμένη ιστορικό τέχνης Catherine McCormack, γνωστή για το βιβλίο της Women in the Picture: Women, Art and the Power of Looking, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 στο Cine Αθηναία, σε μια ομιλία με τίτλο The Venus Trap: the enduring emptiness of the Venus archetype.
Με αφετηρία την τρέχουσα περιοδική έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, η Catherine McCormack, που συνέβαλε με δοκίμιό της στον κατάλογο της έκθεσης, θα εξετάσει το αρχέτυπο της «Αφροδίτης», τόσο στην ιστορία της τέχνης όσο και στον ευρύτερο δυτικό οπτικό πολιτισμό, ως μια έννοια που έχει διαμορφώσει τις προσδοκίες γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα.
Ξεκινώντας από τα αινιγματικά παλαιολιθικά ειδώλια που οδήγησαν τις φεμινίστριες αρχαιολόγους, όπως η Marija Gimbutas, να υποστηρίξουν την ύπαρξη μιας μητριαρχικής θρησκείας, η McCormack ιχνηλατεί μια συνοπτική ιστορία της «Αφροδίτης» ως έναν από τους καθιερωμένους όρους που χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση των γυναικών στην τέχνη και τον πολιτισμό: από την κλασική Αφροδίτη της Κνίδου και το αναγεννησιακό παράδειγμα του Botticelli έως τις μοντερνιστικές επανερμηνείες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και έργα καλλιτέχνιδων που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τους περιορισμούς του ως πρότυπου για τον μύθο της ιδανικής θηλυκότητας.
https://cycladic.gr/draseis/cycladic-talk-catherine-mccormack-h-pagida-tis-afroditish-pagida-tis-afroditis/
Η έκθεση παρουσιάζει Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, μια πρωτότυπη μουσειακή πρόταση που φέρνει σε διάλογο την παλαιολιθική με τη σύγχρονη τέχνη. Εξερευνώντας τη σημασία της μορφής της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, το Μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) από τη Συλλογή Homem Sonnabend των Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», μέσα από πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση διερευνά τη γυναικεία μορφή από την Παλαιολιθική περίοδο έως τη σύγχρονη τέχνη, προτείνοντας ένα διάλογο που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.
Με αφετηρία την τρέχουσα περιοδική έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, η Catherine McCormack, που συνέβαλε με δοκίμιό της στον κατάλογο της έκθεσης, θα εξετάσει το αρχέτυπο της «Αφροδίτης», τόσο στην ιστορία της τέχνης όσο και στον ευρύτερο δυτικό οπτικό πολιτισμό, ως μια έννοια που έχει διαμορφώσει τις προσδοκίες γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα.
Ξεκινώντας από τα αινιγματικά παλαιολιθικά ειδώλια που οδήγησαν τις φεμινίστριες αρχαιολόγους, όπως η Marija Gimbutas, να υποστηρίξουν την ύπαρξη μιας μητριαρχικής θρησκείας, η McCormack ιχνηλατεί μια συνοπτική ιστορία της «Αφροδίτης» ως έναν από τους καθιερωμένους όρους που χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση των γυναικών στην τέχνη και τον πολιτισμό: από την κλασική Αφροδίτη της Κνίδου και το αναγεννησιακό παράδειγμα του Botticelli έως τις μοντερνιστικές επανερμηνείες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και έργα καλλιτέχνιδων που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τους περιορισμούς του ως πρότυπου για τον μύθο της ιδανικής θηλυκότητας.
https://cycladic.gr/draseis/cycladic-talk-catherine-mccormack-h-pagida-tis-afroditish-pagida-tis-afroditis/
Η έκθεση παρουσιάζει Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, μια πρωτότυπη μουσειακή πρόταση που φέρνει σε διάλογο την παλαιολιθική με τη σύγχρονη τέχνη. Εξερευνώντας τη σημασία της μορφής της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, το Μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) από τη Συλλογή Homem Sonnabend των Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», μέσα από πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση διερευνά τη γυναικεία μορφή από την Παλαιολιθική περίοδο έως τη σύγχρονη τέχνη, προτείνοντας ένα διάλογο που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.
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