Ευανθία Ρεμπούτσικα: Καλλιτεχνική επιτυχία δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι να έχεις καταφέρει να αφήσεις κάτι μέσα στον άλλον

Πρώτα θέλω να μπω στην ιστορία. Να διαβάσω το σενάριο και να υπάρχει μια δημιουργική συνεργασία με τον σκηνοθέτη. Ο τόπος έχει μεγάλη σημασία, αλλά δεν είναι απαραίτητο πάντα να έχω βρεθεί εκεί. Μπορεί μια εικόνα, μια ιστορία, μια μνήμη να μου ανοίξει έναν ολόκληρο κόσμο. Άλλωστε η μουσική έχει αυτή την ελευθερία και μπορεί να ταξιδέψει εκεί που δεν έχουμε ταξιδέψει εμείς.Μεγάλωσα μέσα στη μουσική. Ο πατέρας μου είχε κινηματογράφο και από πολύ μικρή ήρθα σε επαφή με τις ταινίες και τις μουσικές τους. Όταν πήγαμε με τα αδέλφια μου στο ωδείο, ήμουν περίπου έξι χρονών και διάλεξα το βιολί. Μου άρεσε ο ήχος του. Μου θύμιζε κάτι ζωντανό, κάτι σαν ανθρώπινη φωνή. Και από εκεί και πέρα το βιολί έγινε κομμάτι της ζωής μου.Η σύνθεση ήρθε πολύ αργότερα και ήρθε αυθόρμητα. Δεν την κυνήγησα. Κάποια στιγμή στη ζωή μου γεννήθηκε μέσα μου η ανάγκη να γράψω μουσική και να πω πράγματα που ίσως δεν μπορούσα να πω με λόγια. Και όταν ήρθε αυτή η ανάγκη, την ακολούθησα. Νομίζω πως τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας έρχονται κάπως έτσι. Δεν τα προγραμματίζουμε.Υπήρχαν δυσκολίες, όπως υπάρχουν για κάθε άνθρωπο που επιλέγει έναν δρόμο δημιουργικό και απαιτητικό. Ως γυναίκα, ίσως κάποιες φορές χρειάστηκε να αποδείξω περισσότερο ότι μπορώ να σταθώ σε έναν χώρο που για πολλά χρόνια ήταν ανδροκρατούμενος. Όμως δεν θέλω να σταθώ μόνο στις δυσκολίες. Θέλω να σταθώ στη δουλειά, στην επιμονή και στην αγάπη για αυτό που κάνεις. Αυτό έκανα όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζω ακόμα να το κάνω.Η μουσική δεν χρειάζεται πάντα λόγια για να μιλήσει. Μπορεί μια μελωδία να σου θυμίσει μια ιστορία, έναν άνθρωπο, ένα ταξίδι, μια παλιά αγάπη, μια στιγμή που έχεις ζήσει και που θα ήθελες να ζήσεις. Εκεί βρίσκεται η δύναμή της. Εγώ βρισκω την αλήθεια πάνω στη σκηνή. Παίζω τη μουσική μου όπως την αισθάνομαι. Και πιστεύω ότι όταν είσαι αληθινός, αυτό φτάνει και στον άλλον.Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολύ πρόσφατη και πολύ μεγάλη. Έφυγε ένας άνθρωπος που είχε μια πολύ δυνατή σχέση με το κοινό του και άφησε το δικό του αποτύπωμα. Ήταν για εμένα ένας ξεχωριστός και αγαπητός άνθρωπος, που έφυγε δυστυχώς άδικα και πολύ νωρίς. Όσον αφορά στην καλλιτεχνική επιτυχία δεν είναι μόνο οι αριθμοί, οι πωλήσεις ή η αναγνωρισιμότητα. Είναι να έχεις καταφέρει να αφήσεις κάτι μέσα στον άλλον. Να ακούσει κάποιος μια μουσική ή ένα τραγούδι ύστερα από χρόνια και να θυμηθεί κάτι από τη δική του ζωή. Αν έχει συμβεί αυτό, τότε έχεις επικοινωνήσει πραγματικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από οποιονδήποτε τίτλο επιτυχίας.Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικία για την τέχνη. Υπάρχει μόνο η ανάγκη και η δυνατότητα του ανθρώπου να συνεχίσει να δημιουργεί και να επικοινωνεί. Η σκηνή είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ο κάθε καλλιτέχνης ξέρει αν μπορεί και αν θέλει να βρίσκεται πάνω σε αυτήν. Δεν θα έβαζα ποτέ έναν αριθμό ως όριο. Και ειδικά μιλώντας για τον Γιάννη Πάριο, είναι ένας καλλιτέχνης με μεγάλη ιστορία και έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Άλλωστε, η μουσική δεν μετράει τη ζωή με χρόνια. Τη μετράει με συναισθήματα, με εμπειρίες, με αυτά που έχεις ακόμη να πεις. Και όσο ένας καλλιτέχνης έχει κάτι να δώσει και υπάρχει ένας άνθρωπος απέναντί του που θέλει να τον ακούσει, νομίζω ότι αυτή η σχέση πρέπει να μπορεί να συνεχίζεται.