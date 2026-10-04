Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
«Here.»: Ο Σταύρος Χαμπάκης παρουσιάζει δύο δεκαετίες φωτογραφικής διαδρομής στην Τεχνόπολη
«Here.»: Ο Σταύρος Χαμπάκης παρουσιάζει δύο δεκαετίες φωτογραφικής διαδρομής στην Τεχνόπολη
Η ατομική έκθεση του φωτογράφου και visual storyteller φιλοξενείται στους Παλιούς Φούρνους στο πλαίσιο του Hotel Experience 2026
Ο φωτογράφος και visual storyteller Σταύρος Χαμπάκης παρουσιάζει την ατομική του έκθεση με τίτλο «Here.» στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Hotel Experience 2026 και συγκεντρώνει έργα που συνοψίζουν περίπου δύο δεκαετίες φωτογραφικής πορείας, παρατήρησης και καταγραφής.
Στο επίκεντρο βρίσκονται εικόνες από το διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του Χαμπάκη γύρω από χώρους υψηλής φιλοξενίας και ξενοδοχεία, ένα πεδίο στο οποίο έχει αναπτύξει ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα και έχει απασχολήσει ακόμη και διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων οι New York Times.
Το «Here.» δεν λειτουργεί απλώς ως αναδρομή, αλλά ως μια συμπυκνωμένη ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός προσεγγίζει τον χώρο, το φως και τη λεπτομέρεια. Αρχιτεκτονική, εσωτερικοί χώροι και ατμόσφαιρα μετατρέπονται σε αυτόνομα οπτικά αφηγήματα, με τη φωτογραφία να λειτουργεί ως μέσο καταγραφής αλλά και ερμηνείας.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 20:00, στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με εγγραφή.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Hotel Experience 2026 και συγκεντρώνει έργα που συνοψίζουν περίπου δύο δεκαετίες φωτογραφικής πορείας, παρατήρησης και καταγραφής.
Στο επίκεντρο βρίσκονται εικόνες από το διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του Χαμπάκη γύρω από χώρους υψηλής φιλοξενίας και ξενοδοχεία, ένα πεδίο στο οποίο έχει αναπτύξει ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα και έχει απασχολήσει ακόμη και διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων οι New York Times.
Το «Here.» δεν λειτουργεί απλώς ως αναδρομή, αλλά ως μια συμπυκνωμένη ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός προσεγγίζει τον χώρο, το φως και τη λεπτομέρεια. Αρχιτεκτονική, εσωτερικοί χώροι και ατμόσφαιρα μετατρέπονται σε αυτόνομα οπτικά αφηγήματα, με τη φωτογραφία να λειτουργεί ως μέσο καταγραφής αλλά και ερμηνείας.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 20:00, στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με εγγραφή.
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