Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε συναυλία για τα 30 χρόνια της καριέρας του, η ανάρτηση που έκανε
Τριάντα χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας, τόνισε ο τραγουδιστής
Μία συναυλία θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος για τα τριάντα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Ο τραγουδιστής έκανε την ανακοίνωση με μία ανάρτηση στο Instagram, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού εκτός από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του έγραψε: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης. Τριάντα χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα».
Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά - γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως, στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ».
