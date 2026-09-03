Αρχαία Μίεζα: Σημαντικά ευρήματα στο Βασιλικό Γυμνάσιο που εκπαιδεύτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος από τον Αριστοτέλη - Τα πέτρινα θρανία και οι αίθουσες διαλέξεων

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Σημαντικά ευρήματα φέρνει στο φως η ανασκαφική έρευνα στο, που βρίσκεται κοντά τηκαι συνδέεται με τον τόπο όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τονκαι άλλα παιδιά Μακεδόνων βασιλέων. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μακεδονικής αρχαιότητας που χρονολογείται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., στην εποχή του Φιλίππου Β’.Η φετινή φάση των, οι οποίες διεξάγονται τα τελευταία τρία χρόνια με την επιστημονική ευθύνη της Δρ., επικεντρώθηκε στην ανατολική πλευρά του ενιαίου συγκροτήματος που αποτελείται από την παλαίστρα και το «Διδασκαλείο», όπου αναγνωρίστηκαν οι αίθουσες διαλέξεων με τα λίθινα θρανία. Η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της μορφής και των λειτουργιών του Γυμνασίου.Εξέχουσα θέση ανάμεσα στα ευρήματα κατέχει το μεγάλο τριμερές συγκρότημα, έκτασης άνω των 160 τ.μ., στο «Διδασκαλείο», με κεντρικό προθάλαμο και δύο ανδρώνες – αίθουσες συμποσίων. Και στους δύο σώζονται ψηφιδωτά δάπεδα, ενώ τα υπερυψωμένα βάθρα για τα ανάκλιντρα επιβεβαιώνουν τη χρήση τους ως χώρων συμποσίων. Κάθε ανδρώνας διέθετε δέκα ανάκλιντρα, επιτρέποντας τη φιλοξενία τουλάχιστον 20 συνδαιτημόνων. Η ποιότητα και η τεχνική των δαπέδων παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με εκείνες του ανακτόρου των Αιγών.Στην περιοχή της παλαίστρας αποκαλύφθηκαν, επίσης, τμήματα ιωνικής ζωφόρου, ιωνικός αμφιπεσσοκίονας και κιονόκρανο, ενώ ιδιαίτερα σπάνιο και σημαντικό είναι το τμήμα γωνιακού δωρικού επιστυλίου περιστυλίου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην ακριβέστερη αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής της παλαίστρας. Τα νέα ευρήματα φωτίζουν τη μνημειακότητα, την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του Βασιλικού Γυμνασίου της Μίεζας, ενός χώρου με καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση και προετοιμασία των νεαρών Μακεδόνων.«Η ανασκαφή του Βασιλικού Γυμνασίου παρουσιάζει σημαντικές αναλογίες με τα πρότυπα που γνωρίζουμε από το ανάκτορο των Αιγών. Πρόκειται για μια ανασκαφή που πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί, καθώς τα σημαντικά νέα αρχαιολογικά ευρήματα φωτίζουν τη μορφή, την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του Γυμνασίου, ενός μνημειακού συγκροτήματος με καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση και την προετοιμασία των νεαρών Μακεδόνων. Για τον Αλέξανδρο και τους εταίρους του, η Μίεζα ήταν ο τόπος μύησης και προετοιμασίας για την ηγεσία. Η αποκάλυψη, η ταύτιση και η ανάδειξη του Βασιλικού Γυμνασίου ξεπερνά τα όρια της Ημαθίας και της πατρίδας μας. Αφορά την Οικουμένη» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμούκατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.Στο μεταξύ αποδόθηκαν στην τοπική κοινωνία της Βέροιας, πλήρως αποκατεστημένα, δύο σημαντικά οθωμανικά μνημεία, το Τέμενος Ορτά και το Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, τα οποία θα διατεθούν για πολιτιστικές χρήσεις.