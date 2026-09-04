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Το Christmas Theater υποδέχεται μια από τις σπουδαιότερες συναντήσεις του παγκόσμιου κλασικού χορού. Το λαμπρό «Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris» φέρνει στην Αθήνα τους κορυφαίους χορευτές (Étoiles) της Όπερας του Παρισιού, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία υψηλής αισθητικής, καθηλωτικού πάθους και απόλυτης τεχνικής αρτιότητας.Οι θεατές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στον μαγευτικό κόσμο του μπαλέτου μέσα από εμβληματικά pas de deux και πολυαγαπημένα αποσπάσματα από τα μεγαλύτερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Από την τρυφερή χορογραφία της «Λίμνης των Κύκνων» και την παραμυθένια κομψότητα της «Ωραίας Κοιμωμένης», μέχρι την εκρηκτική ζωντάνια του «Δον Κιχώτη» και το φλογερό πάθος της «Κάρμεν», η βραδιά υπόσχεται συγκινήσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες.Στη σκηνή του Christmas Theater θα λάμψουν αστέρια του μπαλέτου της Opéra de Paris:Paul MarqueSae Eun ParkBleuenn BattistoniLuciana SagioroTheo GhilbertVictoire AnquetilAurélien Gay