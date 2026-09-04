Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris
Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris
Οι λαμπεροί Αστέρες του Κλασικού Μπαλέτου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 στο Christmas Theater
Το Christmas Theater υποδέχεται μια από τις σπουδαιότερες συναντήσεις του παγκόσμιου κλασικού χορού. Το λαμπρό «Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris» φέρνει στην Αθήνα τους κορυφαίους χορευτές (Étoiles) της Όπερας του Παρισιού, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία υψηλής αισθητικής, καθηλωτικού πάθους και απόλυτης τεχνικής αρτιότητας.
Οι θεατές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στον μαγευτικό κόσμο του μπαλέτου μέσα από εμβληματικά pas de deux και πολυαγαπημένα αποσπάσματα από τα μεγαλύτερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Από την τρυφερή χορογραφία της «Λίμνης των Κύκνων» και την παραμυθένια κομψότητα της «Ωραίας Κοιμωμένης», μέχρι την εκρηκτική ζωντάνια του «Δον Κιχώτη» και το φλογερό πάθος της «Κάρμεν», η βραδιά υπόσχεται συγκινήσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες.
Στη σκηνή του Christmas Theater θα λάμψουν αστέρια του μπαλέτου της Opéra de Paris:
Paul Marque
Sae Eun Park
Bleuenn Battistoni
Luciana Sagioro
Theo Ghilbert
Victoire Anquetil
Aurélien Gay
Οι θεατές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στον μαγευτικό κόσμο του μπαλέτου μέσα από εμβληματικά pas de deux και πολυαγαπημένα αποσπάσματα από τα μεγαλύτερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Από την τρυφερή χορογραφία της «Λίμνης των Κύκνων» και την παραμυθένια κομψότητα της «Ωραίας Κοιμωμένης», μέχρι την εκρηκτική ζωντάνια του «Δον Κιχώτη» και το φλογερό πάθος της «Κάρμεν», η βραδιά υπόσχεται συγκινήσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες.
Στη σκηνή του Christmas Theater θα λάμψουν αστέρια του μπαλέτου της Opéra de Paris:
Paul Marque
Sae Eun Park
Bleuenn Battistoni
Luciana Sagioro
Theo Ghilbert
Victoire Anquetil
Aurélien Gay
Mathieu Contat
Nine Seropian
Μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση που συμπυκνώνει την κομψότητα, την αέρινη κίνηση και το αξεπέραστο ταλέντο της παγκόσμιας χορευτικής ελίτ.
Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026
Christmas Theater
Εισιτήρια: more.com
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΑΣ
Nine Seropian
Μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση που συμπυκνώνει την κομψότητα, την αέρινη κίνηση και το αξεπέραστο ταλέντο της παγκόσμιας χορευτικής ελίτ.
Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026
Christmas Theater
Εισιτήρια: more.com
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΑΣ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα