Με τη σειρά Bottox Cream & Serum, η LA VIE EN ROSE επανασυστήνει την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, δίνοντας έμφαση στη λεία, σφριγηλή και ξεκούραστη όψη.
Αρχαία Ευρωπός: Αναδεικνύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Κιλκίς που συνδέεται με σημαντικές περιόδους του αρχαίου ελληνικού κόσμου
Αρχαία Ευρωπός: Αναδεικνύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Κιλκίς που συνδέεται με σημαντικές περιόδους του αρχαίου ελληνικού κόσμου
Με νέο φωτισμό, στέγαστρο και Κέντρο Πληροφόρησης
Ένας σημαντικός αλλά άγνωστος σε πολλούς αρχαιολογικός χώρος, η αρχαία Ευρωπός, στο Κιλκίς, αναδεικνύεται μέσα από τα έργα που υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού με στόχο να ενισχυθεί η προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων, να βελτιωθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του χώρου και να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών.
Ήδη αποδόθηκαν τα έργα φωτισμού του αρχαιολογικού χώρου και το στέγαστρο προστασίας του ελληνιστικού κεραμικού κλιβάνου που βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιοχή της αρχαίας πόλης, εκτός των τειχών, στον χώρο όπου αναπτύσσονταν τα εργαστήρια, διατίθεται Κέντρο Πληροφόρησης που ενημερώνει τους επισκέπτες για την ιστορία της αρχαίας Ευρωπού ενώ προγραμματίζεται και η φιλοξενία σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία και με την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
«Σήμερα, είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς παρακολουθούμε τη σταδιακή ανάδυση ενός νέου αρχαιολογικού χώρου. Η αρχαία Ευρωπός, η “Ευρωπαίων Πόλις”, όπως μας είναι γνωστή από επιγραφική μαρτυρία του 2ου αιώνα π.Χ., με τα σημαντικά της ευρήματα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο πολιτιστικό τοπόσημο και αναπτυξιακό πόρο για το Κιλκίς, για τη Μακεδονία ευρύτερα» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενώ ενημέρωσε, επίσης πως «το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς βρίσκεται στη φάση αναδιοργάνωσης και επανέκθεσης, με την επισκευή του κτηρίου, ενώ οι μελέτες επέκτασής του είναι σε εξέλιξη».
Η αρχαία Ευρωπός
Η αρχαία Ευρωπός βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού ποταμού και στη σκιά του δασωμένου όρους Πάικου, στην καρδιά της Μακεδονίας. Η περιοχή κατοικήθηκε από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ η αρχαία πόλη ιδρύθηκε κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, τον 10ο αιώνα π.Χ., γνωρίζοντας ιδιαίτερη ακμή κατά τους κλασικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έως την ερήμωσή της τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Είναι η γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα, μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνιστικού κόσμου και ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών. Οι πολίτες της αναφέρονται ως «ευρωπαίοι» στα ιερά των Ελλήνων, όπως στους Δελφούς και στο Άργος, ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο της Ευρωπού σε έκταση 21 στρεμμάτων, περιλαμβάνονται η νότια νεκρόπολη με υπαίθρια ταφικά και λατρευτικά μνημεία των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων και υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
Από την αρχαία πόλη, που αναπτύσσεται στην κορυφή του λόφου, βόρεια του νότιου νεκροταφείου, έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα μία έκταση περίπου 550 τ.μ.. Νότια του λόφου της πόλης, σε απόσταση έως 900 μέτρων και εκατέρωθεν της αρχαίας οδού που συνέδεε την Ευρωπό με την Πέλλα, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν ταφικοί τύμβοι, μνημεία αριστοκρατών της ελληνιστικής εποχής. Δύο από αυτούς διαθέτουν ώριμες μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Ήδη αποδόθηκαν τα έργα φωτισμού του αρχαιολογικού χώρου και το στέγαστρο προστασίας του ελληνιστικού κεραμικού κλιβάνου που βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιοχή της αρχαίας πόλης, εκτός των τειχών, στον χώρο όπου αναπτύσσονταν τα εργαστήρια, διατίθεται Κέντρο Πληροφόρησης που ενημερώνει τους επισκέπτες για την ιστορία της αρχαίας Ευρωπού ενώ προγραμματίζεται και η φιλοξενία σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία και με την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
«Σήμερα, είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς παρακολουθούμε τη σταδιακή ανάδυση ενός νέου αρχαιολογικού χώρου. Η αρχαία Ευρωπός, η “Ευρωπαίων Πόλις”, όπως μας είναι γνωστή από επιγραφική μαρτυρία του 2ου αιώνα π.Χ., με τα σημαντικά της ευρήματα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο πολιτιστικό τοπόσημο και αναπτυξιακό πόρο για το Κιλκίς, για τη Μακεδονία ευρύτερα» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενώ ενημέρωσε, επίσης πως «το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς βρίσκεται στη φάση αναδιοργάνωσης και επανέκθεσης, με την επισκευή του κτηρίου, ενώ οι μελέτες επέκτασής του είναι σε εξέλιξη».
Η αρχαία Ευρωπός
Η αρχαία Ευρωπός βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού ποταμού και στη σκιά του δασωμένου όρους Πάικου, στην καρδιά της Μακεδονίας. Η περιοχή κατοικήθηκε από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ η αρχαία πόλη ιδρύθηκε κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, τον 10ο αιώνα π.Χ., γνωρίζοντας ιδιαίτερη ακμή κατά τους κλασικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έως την ερήμωσή της τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Είναι η γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα, μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνιστικού κόσμου και ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών. Οι πολίτες της αναφέρονται ως «ευρωπαίοι» στα ιερά των Ελλήνων, όπως στους Δελφούς και στο Άργος, ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο της Ευρωπού σε έκταση 21 στρεμμάτων, περιλαμβάνονται η νότια νεκρόπολη με υπαίθρια ταφικά και λατρευτικά μνημεία των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων και υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
Από την αρχαία πόλη, που αναπτύσσεται στην κορυφή του λόφου, βόρεια του νότιου νεκροταφείου, έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα μία έκταση περίπου 550 τ.μ.. Νότια του λόφου της πόλης, σε απόσταση έως 900 μέτρων και εκατέρωθεν της αρχαίας οδού που συνέδεε την Ευρωπό με την Πέλλα, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν ταφικοί τύμβοι, μνημεία αριστοκρατών της ελληνιστικής εποχής. Δύο από αυτούς διαθέτουν ώριμες μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα