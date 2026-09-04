Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Έρχεται με παγκόσμιες πρεμιέρες και δημοφιλείς πρωταγωνιστές
49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Έρχεται με παγκόσμιες πρεμιέρες και δημοφιλείς πρωταγωνιστές
Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες online
Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την έναρξη του φετινού 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το οποίο επιστρέφει δυναμικά, από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, 45 από τις οποίες σε παγκόσμια πρεμιέρα, αφιερώματα και ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις. Η διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους και διαδικτυακά.
Η ελληνική εκπροσώπηση θα είναι δυναμική με 30 μικρού μήκους ταινίες το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, στις οποίες πρωταγωνιστoύν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Όλια Λαζαρίδου, ο Χρήστος Πασσαλής, η Κάτια Γκουλιώνη, ο Θάνος Τοκάκης, ο Γεράσιμος Γεννατάς, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Αγγελική Παπούλια, η Φαίη Κοκκινοπούλου, η Αουρόρα Μάριον, η Ναταλία Σουίφτ, η Γρηγορία Μεθενίτη, ο Αργύρης Μπακιρτζής αλλά και μουσικοί όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Stolen Mic.
Στο DISFF49 διαγωνίζονται πολλοί νέοι σκηνοθέτες, ταυτόχρονα όμως επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν ενώ ως προς το περιεχόμενο των ταινιών επικρατούν τα κοινωνικά θέματα και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Για μία ακόμη χρονιά, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα ένα «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Kαι όχι μόνο, αφού το εθνικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απόκτησε πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος Φεστιβάλ της Ελλάδας.
Επιπλέον, για πρώτη φορά το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του Δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η ιστορική αυτή στιγμή για το Φεστιβάλ Δράμας και τη χώρα, εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζει το ΕΚΚΟΜΕΔ ως στρατηγικός υποστηρικτής, ενόψει της τελετής απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα το 2027. Δεκάδες καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers των σημαντικότερων ευρωπαϊκών φεστιβάλ μικρού μήκους θα συμμετάσχουν σε επιτροπές και εκπαιδευτικές δράσεις και θα γνωρίσουν τους Έλληνες κινηματογραφιστές και το έργο τους.
Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνουν δύο αφιερώματα: στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της.
Συνδεδεμένο άρρηκτα με τη Δράμα, το σπίτι των μικρομηκάδων, εξ ου και το φετινό σύνθημα «Welcome Home!», το DISFF49 αποτείνει φόρο τιμής στην πόλη (και) μέσω της πολύ ιδιαίτερης φετινής του οπτικής ταυτότητας που είναι εμπνευσμένη από το πανάρχαιο διονυσιακό έθιμο των «Αράπηδων» της Δράμας, το οποίο έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Ξεχωριστά αφιερώματα, επιμορφωτικές δράσεις του Short Film Hub, ευκαιρίες δικτύωσης, pitching, ταινίες για παιδιά κι εφήβους και άλλα πολλά υπόσχονται ένα αξέχαστο επταήμερο και μία ξέφρενη ολονύχτια κινηματογραφική νεανική γιορτή.
Δείτε το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ ΕΔΩ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι προβολές του DISFF49 θα είναι διαθέσιμες online, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, αποκλειστικά για θεατές εντός Ελλάδας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ, στην ενότητα ONLINE FESTIVAL. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 6 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Η εγγραφή και παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει τα 5 διαγωνιστικά προγράμματα καθώς και τις ταινίες τoυ προγράμματος KIDDO με παιδικές ταινίες για ηλικίες 4+, 8+ και 13+. Oι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες για το Βραβείο Κοινού.
Η ελληνική εκπροσώπηση θα είναι δυναμική με 30 μικρού μήκους ταινίες το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, στις οποίες πρωταγωνιστoύν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Όλια Λαζαρίδου, ο Χρήστος Πασσαλής, η Κάτια Γκουλιώνη, ο Θάνος Τοκάκης, ο Γεράσιμος Γεννατάς, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Αγγελική Παπούλια, η Φαίη Κοκκινοπούλου, η Αουρόρα Μάριον, η Ναταλία Σουίφτ, η Γρηγορία Μεθενίτη, ο Αργύρης Μπακιρτζής αλλά και μουσικοί όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Stolen Mic.
Στο DISFF49 διαγωνίζονται πολλοί νέοι σκηνοθέτες, ταυτόχρονα όμως επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν ενώ ως προς το περιεχόμενο των ταινιών επικρατούν τα κοινωνικά θέματα και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Για μία ακόμη χρονιά, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα ένα «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Kαι όχι μόνο, αφού το εθνικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απόκτησε πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος Φεστιβάλ της Ελλάδας.
Επιπλέον, για πρώτη φορά το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του Δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η ιστορική αυτή στιγμή για το Φεστιβάλ Δράμας και τη χώρα, εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζει το ΕΚΚΟΜΕΔ ως στρατηγικός υποστηρικτής, ενόψει της τελετής απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα το 2027. Δεκάδες καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers των σημαντικότερων ευρωπαϊκών φεστιβάλ μικρού μήκους θα συμμετάσχουν σε επιτροπές και εκπαιδευτικές δράσεις και θα γνωρίσουν τους Έλληνες κινηματογραφιστές και το έργο τους.
Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνουν δύο αφιερώματα: στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της.
Συνδεδεμένο άρρηκτα με τη Δράμα, το σπίτι των μικρομηκάδων, εξ ου και το φετινό σύνθημα «Welcome Home!», το DISFF49 αποτείνει φόρο τιμής στην πόλη (και) μέσω της πολύ ιδιαίτερης φετινής του οπτικής ταυτότητας που είναι εμπνευσμένη από το πανάρχαιο διονυσιακό έθιμο των «Αράπηδων» της Δράμας, το οποίο έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Ξεχωριστά αφιερώματα, επιμορφωτικές δράσεις του Short Film Hub, ευκαιρίες δικτύωσης, pitching, ταινίες για παιδιά κι εφήβους και άλλα πολλά υπόσχονται ένα αξέχαστο επταήμερο και μία ξέφρενη ολονύχτια κινηματογραφική νεανική γιορτή.
Δείτε το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ ΕΔΩ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι προβολές του DISFF49 θα είναι διαθέσιμες online, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, αποκλειστικά για θεατές εντός Ελλάδας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ, στην ενότητα ONLINE FESTIVAL. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 6 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Η εγγραφή και παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει τα 5 διαγωνιστικά προγράμματα καθώς και τις ταινίες τoυ προγράμματος KIDDO με παιδικές ταινίες για ηλικίες 4+, 8+ και 13+. Oι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες για το Βραβείο Κοινού.
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