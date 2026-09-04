Χαλκιδική: Παραδόθηκε αναβαθμισμένος ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολύνθου - Οι νέες υποδομές και οι ψηφιακές ξεναγήσεις

Τον Μάρτιο η ολοκλήρωση των εργασιών στο Μουσείο Πολυγύρου

Αρχαίας Ολύνθου, στην Χαλκιδική, μετά την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού ενώ στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να είναι έτοιμο και το Μουσείο Πολυγύρου.



Η Αρχαία Όλυνθος, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της κλασικής Μακεδονίας, ιδρύθηκε στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.. Γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. και καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β΄ το 348 π.Χ. Οι ανασκαφές της Αμερικανικής Κλασικής Σχολής Αθηνών έφεραν στο φως περισσότερες από εκατό κατοικίες, δημόσια κτίρια και σημαντικά ψηφιδωτά, αναδεικνύοντας την πόλη υπόδειγμα αρχαίου πολεοδομικού σχεδιασμού.



«Από το 2019, στρατηγική του Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Η Όλυνθος, χώρος ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας και ιστορικής σημασίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πολιτική μας. Η αξία της δεν διαπιστώνεται μόνο από τα αρχαιολογικά της κατάλοιπα, αλλά και από τη δυνατότητα που προσφέρει στην κατανόηση της οργάνωσης, της αρχιτεκτονικής και της καθημερινότητας, στην κλασική εποχή. Οι νέες υποδομές, το Ψηφιακό Κέντρο Πληροφόρησης και οι ψηφιακές εφαρμογές δημιουργούν μιαν ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης: Συνδέουν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα με την ιστορία και τη λειτουργία της αρχαίας πόλης.»



Αναφερόμενη στα έργα που έχει υλοποιήσει το υπουργείο Πολιτισμού στη Χαλκιδική, από το 2019 μέχρι σήμερα, η Λίνα Μενδώνη σημείωσε πως ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ενώ προανήγγειλε και την ολοκλήρωση των εργασιών του Μουσείο Πολυγύρου στο τέλος Μαρτίου.



Οι παρεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο

Κλείσιμο



Η ψηφιακή Όλυνθος

Νέα διάσταση στην παρουσίαση της αρχαίας πόλης προσθέτει το Ψηφιακό Κέντρο Πληροφόρησης Αρχαίας Ολύνθου (ANODIC), συνολικού προϋπολογισμού 768.034 ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε, μέσω του ΕΣΠΑ. Το έργο αξιοποιεί ψηφιακές εφαρμογές, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και οπτικοακουστικό υλικό. Τη φυσική περιήγηση συμπληρώνει ο Ψηφιακός Ξεναγός για κινητές συσκευές, με εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας πρόσθετες πληροφορίες και ψηφιακές αναπαραστάσεις. Η τεχνολογία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το αρχαιολογικό τοπίο, καθιστώντας την επίσκεψη πιο κατανοητή και διαδραστική.



Νέες υποδομές για τους επισκέπτες

Νέες υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα αλλά και ένα υπερσύγχρονο Ψηφιακό Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει πλέον ο αρχαιολογικός χώρος της, στην, μετά την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού ενώ στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να είναι έτοιμο και τοΗ Αρχαία Όλυνθος, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της κλασικής Μακεδονίας, ιδρύθηκε στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.. Γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. και καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β΄ το 348 π.Χ. Οι ανασκαφές της Αμερικανικής Κλασικής Σχολής Αθηνών έφεραν στο φως περισσότερες από εκατό κατοικίες, δημόσια κτίρια και σημαντικά ψηφιδωτά, αναδεικνύοντας την πόλη υπόδειγμα αρχαίου πολεοδομικού σχεδιασμού.«Από το 2019, στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί η αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων και των υπηρεσιών που προσφέρουν στους επισκέπτες. Στόχος μας, οι χώροι να είναι ασφαλείς, φιλικοί και απολύτως προσβάσιμοι. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, η ιστορία και η αξία των μνημείων καθίστανται προσιτές στις νεότερες γενιές τόνισε η υπουργός Πολιτισμούκαι πρόσθεσε: «Η Όλυνθος, χώρος ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας και ιστορικής σημασίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πολιτική μας. Η αξία της δεν διαπιστώνεται μόνο από τα αρχαιολογικά της κατάλοιπα, αλλά και από τη δυνατότητα που προσφέρει στην κατανόηση της οργάνωσης, της αρχιτεκτονικής και της καθημερινότητας, στην κλασική εποχή. Οι νέες υποδομές, το Ψηφιακό Κέντρο Πληροφόρησης και οι ψηφιακές εφαρμογές δημιουργούν μιαν ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης: Συνδέουν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα με την ιστορία και τη λειτουργία της αρχαίας πόλης.»Αναφερόμενη στα έργα που έχει υλοποιήσει το υπουργείο Πολιτισμού στη Χαλκιδική, από το 2019 μέχρι σήμερα, η Λίνα Μενδώνη σημείωσε πως ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ενώ προανήγγειλε και την ολοκλήρωση των εργασιών του Μουσείο Πολυγύρου στο τέλος Μαρτίου.Τον Δεκέμβριο του 2025 ολοκληρώθηκε το έργο βελτίωσης των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 1,42 εκατ. ευρώ. Διαμορφώθηκε χώρος εκδηλώσεων, βελτιώθηκαν οι διαδρομές περιήγησης, ενισχύθηκαν οι υποδομές ασφάλειας και αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες πληροφόρησης και εξοπλισμός εξυπηρέτησης του κοινού, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες πρασίνου και άρδευσης. Οι εργασίες ενίσχυσαν τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα του αρχαιολογικού χώρου, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες περιήγησης και ενημέρωσης του κοινού.Νέα διάσταση στην παρουσίαση της αρχαίας πόλης προσθέτει το Ψηφιακό Κέντρο Πληροφόρησης Αρχαίας Ολύνθου (ANODIC), συνολικού προϋπολογισμού 768.034 ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε, μέσω του ΕΣΠΑ. Το έργο αξιοποιεί ψηφιακές εφαρμογές, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και οπτικοακουστικό υλικό. Τη φυσική περιήγηση συμπληρώνει ο Ψηφιακός Ξεναγός για κινητές συσκευές, με εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας πρόσθετες πληροφορίες και ψηφιακές αναπαραστάσεις. Η τεχνολογία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το αρχαιολογικό τοπίο, καθιστώντας την επίσκεψη πιο κατανοητή και διαδραστική.

Στον αρχαιολογικό χώρο δημιουργήθηκε υπαίθρια έκθεση αρχιτεκτονικών και ταφικών μνημείων, κατασκευάστηκε νέο στέγαστρο ανάπαυσης, πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις ελαιόδεντρων και τέθηκε σε λειτουργία το ανανεωμένο αναψυκτήριο. Το σύνολο των νέων δεν αλλοιώνει την ιστορική φυσιογνωμία του χώρου. Η Αρχαία Όλυνθος αναδεικνύεται σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό και σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της κλασικής Μακεδονίας.