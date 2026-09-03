Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη σε μια μουσικοχορευτική παράσταση στο Θέατρο Πέτρας

Με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και μια ομάδα αξιόλογων ερμηνευτών

Μικρά Ασία και τις προσφυγικές του ρίζες αποτελεί η μουσικοχορευτική παράσταση που θα παρουσιάσουν η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας και η Ορχήστρα του βιολιστή Βαγγέλη Σαραντίδη, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη.



Στη «Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη», όπως είναι ο τίτλος της παράστασης, ερμηνευτές θα είναι οι Βασίλης Λέκκας, Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκηw και Βαγγέλης Σαραντίδης ενώ θα συμμετάσχουν, επίσης, οι χορωδίες και οι χορευτικές ομάδες των Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΠΣΕ).

Στο πρόγραμμα τα παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας συναντούν τα εμβληματικά έργα του μεγάλου συνθέτη, δημιουργώντας έναν συγκινητικό διάλογο μνήμης, πολιτισμού και ελληνικότητας. Ιδιαίτερη θέση στο κατέχει ο κύκλος τραγουδιών «Ασίκικο Πουλάκη», σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, αφιερωμένος στη μητέρα του συνθέτη και στις ρίζες της από τον Τσεσμέ. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσει ο Βασίλης Λέκκας.



Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η προσφυγική μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Μέσα από μουσικές, αφηγήσεις, παραδοσιακούς χορούς και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, το κοινό θα ταξιδέψει από τη βυζαντινή παράδοση έως το λαϊκό και έντεχνο ελληνικό τραγούδι του 20ού αιώνα.

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Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη μικρασιατική καταγωγή της μητέρας του Μίκη Θεοδωράκη, Ασπασίας Πουλάκη, από τον Τσεσμέ της Ιωνίας — μια ρίζα που διαπέρασε βαθιά τη μουσική και την ψυχή του έργου του.

«Είμαι πολύ περήφανος για τη μικρασιατική μου ρίζα. Η μάνα μου, προσφυγοπούλα από τον Τσεσμέ, με πλήγωνε όταν μου έλεγε: “Η πατρίδα μας βρίσκεται από την άλλη μεριά…”» δήλωνε ο ίδιος.

Ένα μουσικό ταξίδι μνήμης που φωτίζει τη βαθιά προσωπική σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τηκαι τις προσφυγικές του ρίζες αποτελεί η μουσικοχορευτικήπου θα παρουσιάσουν η, η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας και η Ορχήστρα του βιολιστή Βαγγέλη Σαραντίδη, το Σάββατο, στοστην Πετρούπολη.Στη «Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη», όπως είναι ο τίτλος της παράστασης, ερμηνευτές θα είναι οι Βασίλης Λέκκας, Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκηw και Βαγγέλης Σαραντίδης ενώ θα συμμετάσχουν, επίσης, οι χορωδίες και οι χορευτικές ομάδες των Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΠΣΕ).Στο πρόγραμμα τα παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας συναντούν τα εμβληματικά έργα του μεγάλου συνθέτη, δημιουργώντας έναν συγκινητικό διάλογο μνήμης, πολιτισμού και ελληνικότητας. Ιδιαίτερη θέση στο κατέχει ο κύκλος τραγουδιών «Ασίκικο Πουλάκη», σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, αφιερωμένος στη μητέρα του συνθέτη και στις ρίζες της από τον Τσεσμέ. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσει οΣτο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η προσφυγική μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Μέσα από μουσικές, αφηγήσεις, παραδοσιακούς χορούς και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, το κοινό θα ταξιδέψει από τη βυζαντινή παράδοση έως το λαϊκό και έντεχνο ελληνικό τραγούδι του 20ού αιώνα.Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη μικρασιατική καταγωγή της μητέρας του Μίκη Θεοδωράκη, Ασπασίας Πουλάκη, από τον Τσεσμέ της Ιωνίας — μια ρίζα που διαπέρασε βαθιά τη μουσική και την ψυχή του έργου του.«Είμαι πολύ περήφανος για τη μικρασιατική μου ρίζα. Η μάνα μου, προσφυγοπούλα από τον Τσεσμέ, με πλήγωνε όταν μου έλεγε: “Η πατρίδα μας βρίσκεται από την άλλη μεριά…”» δήλωνε ο ίδιος.

Ο πατέρας του, Γιώργος Θεοδωράκης, από τον Γαλατά Χανίων, κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία βρισκόταν στη Σμύρνη, στο πλευρό του Ύπατου Αρμοστή της Σμύρνης Αριστείδη Στεργιάδη. Εκεί γνώρισε την Ασπασία Πουλάκη από τον Τσεσμέ. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ζευγάρι πέρασε στη Χίο, κουβαλώντας μαζί του τις μνήμες της Ιωνίας, τις οποίες ο Μίκης Θεοδωράκης που γεννήθηκε εκεί το 1925, μετέτρεψε αργότερα σε μουσικό και πολιτιστικό έργο!