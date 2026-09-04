H musicAeterna byzantina στο Φεστιβάλ Γέφυρες - Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια

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, το βυζαντινό φωνητικό σύνολο που ίδρυσε και διευθύνει καλλιτεχνικά ο διεθνούς φήμης μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής, συμμετέχει στο Φεστιβάλ Γέφυρες - Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια με τη συναυλία «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως ΘεοτόκουΥπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή, Άρχοντα Μαΐστορος του Οικουμενικού Θρόνου και με σολίστ τον Γρηγόριο Ζάρκο, Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μία μοναδική μουσική εμπειρία αφιερωμένη στην κορυφαία έκφραση της βυζαντινής μελουργίας.Στη βυζαντινή μουσική παράδοση, οι τρεις συλλαβές «Τε-ρι-ρεμ» σηματοδοτούν το σημείο όπου ο λόγος υποχωρεί και η μουσική αναλαμβάνει να εκφράσει το άρρητο. Εκεί όπου τελειώνει ο ύμνος, η μελωδία συνεχίζει να «κρατά» ζωντανή την προσευχή, επεκτείνοντας τον χρόνο, την πνοή και τη νοηματική της διάσταση. Μέσα από αυτές τις τρεις μόνο συλλαβές, μεγάλοι δάσκαλοι της βυζαντινής μουσικής, όπως ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος και ο Νικόλαος Σμύρνης, δημιούργησαν αριστουργήματα απαράμιλλης συνθετικής φαντασίας και πνευματικού βάθους.Το πρόγραμμα «ΤΕ ΡΙ ΡΕΜ» αναδεικνύει αυτήν ακριβώς τη διάσταση της βυζαντινής ψαλτικής: μια αδιάκοπη, άρρητη αγγελική δοξολογία, έναν αέναο μουσικό ποταμό που υπερβαίνει τις λέξεις και οδηγεί τον ακροατή σε μια εμπειρία εσωτερικής γαλήνης, περισυλλογής και πνευματικής ανάτασης.Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στις 19:00 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στη Λίμνη Ευβοίας.Διάρκεια | 60 λεπτάΕίσοδος ΕλεύθερηΚαλλιτεχνικός διευθυντής: Θεόδωρος ΚουρεντζήςΧοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής, Άρχων Μαΐστωρ του Οικουμενικού ΘρόνουΣολίστ: Γρηγόριος Ζάρκος, Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά