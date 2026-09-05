Η Σάντρα Χιούλερ θα υποδυθεί τον συγγραφέα Βόλφγκανγκ Χέρντορφ στην ταινία «Work and Structure»
Η Σάντρα Χιούλερ θα υποδυθεί τον συγγραφέα Βόλφγκανγκ Χέρντορφ στην ταινία «Work and Structure»
Ο Χέρντορφ διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο το 2010 και τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 48 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή του
Τον Γερμανό συγγραφέα Βόλφγκανγκ Χέρντορφ θα υποδυθεί η Σάντρα Χιούλερ στην κινηματογραφική μεταφορά του αυτοβιογραφικού έργου του «Arbeit und Struktur» («Work and Structure»).
Η ηθοποιός αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γερμανού συγγραφέα Χέρντορφ με τη σκηνοθεσία να υπογράφει η Μαρία Σρέιντερ. Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει η Komplizen Film, σε συνεργασία με τη Studiocanal, το ZDF και τη γαλλική Haut et Court. Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.
Η Σάντρα Χιούλερ, γνωστή μεταξύ άλλων από τις ταινίες «Anatomy of a Fall», «The Zone of Interest» και «Project Hail Mary», αναμένεται να αναλάβει ένα απαιτητικό ρόλο, ενσαρκώνοντας τον συγγραφέα και εικαστικό. Ο ίδιος ξεκίνησε να καταγράφει τις σκέψεις και την καθημερινότητά του σε ένα ιστολόγιο μετά τη διάγνωσή του με όγκο στον εγκέφαλο το 2010. Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 48 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή του.
Μιλώντας για την πρόκληση του ρόλου και την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον Χέρντορφ μέσα από το φιλμ, η Χιούλερ δήλωσε: «Το να τον γνωρίσω μέσα από αυτή την ταινία, όταν η ζωή του ανατράπηκε ξαφνικά και ήταν έτοιμη να διαλυθεί, ενώ την ίδια στιγμή εκείνος έβρισκε τη φωνή του στη συγγραφή πριν σιγήσει τραγικά, είναι για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και μια σπουδαία πρόκληση».
Η ταινία «Work and Structure» θα επικεντρωθεί στην τελευταία περίοδο της ζωής του Χέρντορφ και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την ασθένεια, χωρίς να εγκαταλείψει τη συγγραφή, τις φιλίες, τον έρωτα και τη δημιουργική του δραστηριότητα. Μέσα από τις νοσηλείες, τις στιγμές έμπνευσης και τις συναντήσεις με τους ανθρώπους του, η ιστορία θα ακολουθήσει τις έντονες εναλλαγές της ψυχολογικής του κατάστασης, από τον πανικό στη γαλήνη, από τη χαρά στην ανία και από την ελπίδα στην απόγνωση. Παράλληλα, εκείνος συνεχίζει να εργάζεται πάνω στα βιβλία του, αναζητώντας όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά.
Για τη μεταφορά της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Χέρντορφ, η Μαρία Σρέιντερ ανέφερε: «Χάρη στην αφοπλιστική του ειλικρίνεια, την ευφυΐα και τον αυτοσαρκασμό του, ο Χέρντορφ μας οδηγεί στις πιο φωτεινές, τις πιο σκοτεινές αλλά και τις πιο αθέατες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η μεταφορά αυτής της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη είναι μία από τις πιο συναρπαστικές προκλήσεις της καριέρας μου».
Το «Arbeit und Struktur» κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του και βασίστηκε στις σκέψεις και τις καταγραφές που είχε δημοσιεύσει στο ιστολόγιο-ημερολόγιό του. Το βιβλίο γνώρισε μεγάλη απήχηση στη Γερμανία, εξελίχθηκε σε λογοτεχνικό φαινόμενο και θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης γερμανικής λογοτεχνίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γερμανού συγγραφέα Χέρντορφ με τη σκηνοθεσία να υπογράφει η Μαρία Σρέιντερ. Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει η Komplizen Film, σε συνεργασία με τη Studiocanal, το ZDF και τη γαλλική Haut et Court. Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.
Η Σάντρα Χιούλερ, γνωστή μεταξύ άλλων από τις ταινίες «Anatomy of a Fall», «The Zone of Interest» και «Project Hail Mary», αναμένεται να αναλάβει ένα απαιτητικό ρόλο, ενσαρκώνοντας τον συγγραφέα και εικαστικό. Ο ίδιος ξεκίνησε να καταγράφει τις σκέψεις και την καθημερινότητά του σε ένα ιστολόγιο μετά τη διάγνωσή του με όγκο στον εγκέφαλο το 2010. Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 48 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή του.
Μιλώντας για την πρόκληση του ρόλου και την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον Χέρντορφ μέσα από το φιλμ, η Χιούλερ δήλωσε: «Το να τον γνωρίσω μέσα από αυτή την ταινία, όταν η ζωή του ανατράπηκε ξαφνικά και ήταν έτοιμη να διαλυθεί, ενώ την ίδια στιγμή εκείνος έβρισκε τη φωνή του στη συγγραφή πριν σιγήσει τραγικά, είναι για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και μια σπουδαία πρόκληση».
Sandra Hüller will play male German writer and artist Wolfgang Herrndorf in Maria Schrader's Work And Structure for @studiocanal.— Screen International (@Screendaily) September 3, 2026
Herrndorf chronicled the last few years of his life on a blog; the film will begin production early next year: https://t.co/ULlu3d8b6T
Για τη μεταφορά της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Χέρντορφ, η Μαρία Σρέιντερ ανέφερε: «Χάρη στην αφοπλιστική του ειλικρίνεια, την ευφυΐα και τον αυτοσαρκασμό του, ο Χέρντορφ μας οδηγεί στις πιο φωτεινές, τις πιο σκοτεινές αλλά και τις πιο αθέατες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η μεταφορά αυτής της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη είναι μία από τις πιο συναρπαστικές προκλήσεις της καριέρας μου».
Το «Arbeit und Struktur» κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του και βασίστηκε στις σκέψεις και τις καταγραφές που είχε δημοσιεύσει στο ιστολόγιο-ημερολόγιό του. Το βιβλίο γνώρισε μεγάλη απήχηση στη Γερμανία, εξελίχθηκε σε λογοτεχνικό φαινόμενο και θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης γερμανικής λογοτεχνίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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