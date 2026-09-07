Από την Ορχήστρα του Κλίβελαντ μέχρι το Nederlands Dans Theater: Τα μεγάλα ονόματα που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Στο πρόγραμμα για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026 το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις σκηνές του παγκόσμιας κλάσης ορχήστρες και σολίστ καθώς και υψηλού επιπέδου παραστάσεις θεάτρου και χορού, με σταθερό προσανατολισμό τον διεθνή χαρακτήρα και την καλλιτεχνική εξωστρέφεια.Στο νέο πρόγραμμα ξεχωρίζουν η σπουδαία(The Cleveland Orchestra) στην πρώτη συναυλία της στην Ελλάδα (20 Οκτωβρίου), οι λυρικοί τραγουδιστές(16 Σεπτεμβρίου) και(22 Νοεμβρίου), σε δύο γκαλά όπερας σε συμπαραγωγή με την ΚΟΘ, η πρωτοπόρα ομάδα σύγχρονου χορού(2-3 Δεκεμβρίου), που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας πρωτοπορίας, καθώς και το μεγάλο(5 Δεκεμβρίου) σε επιμέλεια Αλέξη Κυριτσόπουλου.Οι άξονες του προγράμματος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026 είναι οι ακόλουθοι:. Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου θα φιλοξενήσει επιλεγμένα σχήματα μουσικής δωματίου διεθνούς κύρους: Cuarteto Casals, Indaco Quartetto, Simply Quartet, Νέο Κρητικό Κουαρτέτο, Maisky Piano Quintet και I Virtuosi Italiani.. Ο μουσικός θεσμός που εισήγαγε το ΜΜΘ και έχει αγκαλιαστεί από το κοινό συνεχίζεται για 9η χρονιά. Το θέμα του φετινού φεστιβάλ είναι «Η Εποχή των Επαναστάσεων» και εστιάζει στους συνθέτες που άνοιξαν νέους μουσικούς δρόμους, οδηγώντας στην επόμενη εποχή της ιστορίας της μουσικής.. Όπως κάθε χρόνο, το Μέγαρο συμπράττει με τον θεσμό του Φεστιβάλ Δημητρίων με παραγωγές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.. Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι μουσικοί μάς ταξιδεύουν στη μουσική εργογραφία δωματίου.Έλληνες Δημιουργοί στο Μέγαρο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις μουσικές παραστάσεις: «Για τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος θερμά ευχαριστεί και θα ’ρθει οπωσδήποτε», ένα μουσικό αφιέρωμα στο συνολικό έργο του Διονύση Σαββόπουλου σε επιμέλεια Αλέξη Κυριτσόπουλου, «Τρεις ποιητές αγωνιστές της Ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη: Ρίτσος, Λειβαδίτης, Αναγνωστάκης» με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», το «Άξιον Εστί» των Οδυσσέα Ελύτη και Μίκη Θεοδωράκη από τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων με τον Μίλτο Πασχαλίδη στον ρόλο του λαϊκού τραγουδιστή, βαρύτονο τον Άγγελο Χονδρογιάννη και αφηγητή τον Πέτρο Γάλλια, και τη μουσικοθεατρική τριλογία «Στοιχειωμένοι» του Δημήτρη Μαραμή.. Ο καταξιωμένος τζαζίστας Πέτρος Κλαμπάνης παρουσιάζει τη νέα του μουσική πρόταση «96».. Η φετινή εορταστική σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης προσφέρει ένα ποικίλο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους:«Ο Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι, με το Μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου της Βαρσοβίας και ζωντανή ερμηνεία της μουσικής από την ΚΟΘ, «Alice» από την αμερικανική ομάδα ακροβατικού χορού MOMIX, «Ο Τεμπέλης Δράκος» του Γιώργου Χατζηπιερή με τους Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιάννη Διονυσίου, Ρένα Μόρφη και Θάνο Μήλα και τη MOYSA, «Swinging Christmas» με την Glenn Miller Orchestra, και συναυλία βυζαντινής μουσικής από τη χορωδία MusicAeterna Byzantina του Θεόδωρου Κουρεντζή.. Η MOYSA ξεκινάει τη σεζόν με την εμφάνισή της, για δεύτερη χρονιά, στο 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου-Νοτίου Αιγαίου, όπου θα δώσει δύο συναυλίες σε Ρόδο και Κω. Ακολουθούν, τον Νοέμβριο, δύο προγραμματισμένες συναυλίες στην Αυστρία: στο περίφημο Mozarteum του Ζάλτσμπουργκ και στο Μέγαρο Μουσικής του Κλάγκενφουρτ.Η ορχήστρα θα συμπράξει επίσης στο μουσικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παράθυρο στο Μέγαρο» με τη νέα Ελληνίδα συνθέτρια, πιανίστα και σαξοφωνίστα Σοφία Ρουμπάτη, καθώς στο μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Η Μουσική Χρονοκάψουλα» που θα ταξιδέψει τον Οκτώβριο στη Βέροια.. Συνεχίζονται η Μουσική Χρονοκάψουλα και το Παράθυρο στο Μέγαρο. Σημαντική νέα πρωτοβουλία του Μεγάρου στον τομέα των κοινωνικών προγραμμάτων αποτελεί το νέο πρόγραμμα +ΤΕΧΝΗ στο Μέγαρο! για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 15 έως 25 ετών που στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ευάλωτων εφήβων και νέων μέσω της επαφής με τις παραστατικές τέχνες.. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης εισέρχεται δυναμικά στον τομέα της εκθεσιακής δραστηριότητας. Τον Οκτώβριο θα εγκαινιαστεί η έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης: Η Μνήμη στην Ψηφιακή Εποχή». Πρόκειται για την περιοδεύουσα έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής και τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, που αξιοποιεί το Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη.

Παραστάσεις σε συνθήκες προσβασιμότητας

Συγγραφείς του Κόσμου. Ο κύκλος «Συγγραφείς του κόσμου», που έχει αγκαλιαστεί ενθουσιωδώς από το κοινό, συνεχίζεται. Οι συγγραφείς που θα φιλοξενηθούν την τρέχουσα περίοδο είναι οι Verena Kessler, Κώστας Φέρρης και Frédéric Paulin.• Όλες οι συζητήσεις του κύκλου «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο» έχουν διερμηνεία στην ελληνική νοηματική.• Η συναυλία της MOYSA της 4/11 θα προσφέρει υπηρεσία γιλέκων δόνησης για κωφά και βαρήκοα άτομα.• Μία παράσταση της παραγωγής «Ο Τεμπέλης Δράκος» θα δοθεί με καθολική προσβασιμότητα και γιλέκα δόνησης για παιδιά και ενήλικες.• Μία παιδική παράσταση stand-up comedy θα προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας με διερμηνεία στην ελληνική νοηματική.Σας περιμένουμε όλους!• Την παρουσίαση του προγράμματος τίμησε με την παρουσία της, η οποία δήλωσε ανάμεσα σε άλλα:«Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ένας από τους σημαντικότερους και δυναμικότερους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, αντάξιο των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών.Η Πολιτεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις και εξασφαλίζει τις υποδομές που επιτρέπουν στους πολιτιστικούς οργανισμούς να αναπτύσσονται, χωρίς παρεμβάσεις στην καλλιτεχνική αυτονομία τους. Στο πλαίσιο αυτό, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εθνικούς πόρους, το Μέγαρο ενισχύθηκε με υποδομές καθολικής προσβασιμότητας, με σύγχρονο ηχογραφικό κέντρο, και προχωρούμε στην αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, με χρηματοδότηση περίπου 2 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού.Την ίδια στιγμή, η συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών της Θεσσαλονίκης και των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού δημιουργεί νέες δυνατότητες αναδεικνύοντας τον ενιαίο χαρακτήρα του ελληνικού πολιτισμού, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία.Το φετινό πρόγραμμα του Μεγάρου επιβεβαιώνει ότι η Θεσσαλονίκη διεκδικεί ισότιμη θέση στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Σημαντικά διεθνή σχήματα και καλλιτέχνες συνεργάζονται με το Μέγαρο προσφέροντας τη δυνατότητα στους Θεσσαλονικείς και στους επισκέπτες της πόλης να παρακολουθήσουν παραγωγές υψηλού επιπέδου που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ταξίδι στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επένδυση στη νέα γενιά μέσω της Μούσας, της Ορχήστρας Νέων, που αποτελεί το φυτώριο των αυριανών μουσικών και επενδύει στο μέλλον της καλλιτεχνικής δημιουργίας.Συγχαίρω τη διοίκηση, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον γενικό διευθυντή και όλους τους εργαζόμενους του Μεγάρου για τη δουλειά τους. Η συνεχώς αυξανόμενη ποιότητα του προγράμματος και η ανταπόκριση του κοινού αποδεικνύουν ότι το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης κατακτά μια νέα δυναμική. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια, ώστε το Μέγαρο να αποτελεί έναν ανοιχτό, σύγχρονο και εξωστρεφή πολιτιστικό οργανισμό, προς όφελος των πολιτών της Θεσσαλονίκης και της χώρας συνολικά».• Απόσπασμα από τον χαιρετισμό της Προέδρου του Οργανισμού καθ.«Η στήριξη του υπουργείου μας επιτρέπει όχι μόνο να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου αλλά και να θέτουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο στόχο: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης να ενισχύσει τη θέση του ως ένας σημαντικός πολιτιστικός πόλος της νοτιοανατολικής Ευρώπης.Κάθε παρουσίαση μίας νέας καλλιτεχνικής περιόδου είναι επομένως για εμάς κάτι περισσότερο από την ανακοίνωση ενός προγράμματος εκδηλώσεων. Είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε την ταυτότητα που θέλουμε να έχει το Μέγαρο: να είναι δηλαδή ένας σύγχρονος δημόσιος πολιτιστικός οργανισμός με διεθνή προσανατολισμό, με ισχυρή παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα, ανοιχτό στην κοινωνία, στις συνεργασίες και κυρίως τους ανθρώπους».• Απόσπασμα από την ομιλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Μεγάρου κ.«Θα ήθελα να τονίσω ότι τίποτα απ’ όλα αυτά δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την έμπρακτη, καθοριστική και αδιάλειπτη στήριξη του υπουργείου και της Υπουργού προσωπικά. Είναι πολύ σπουδαίο και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο σε καμία περίπτωση, να έχουμε τον δημόσιο χαρακτήρα στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, διότι αυτό μας επιτρέπει να καταρτίζουμε ένα πρόγραμμα με κριτήρια καλλιτεχνικά, ποιοτικά και όχι εμπορικά.[...] Περίοπτη θέση στο φετινό μας πρόγραμμα έχει φυσικά η Cleveland Orchestra που πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό γεγονός ιστορικής σημασίας όχι μόνο για το Μέγαρο και την πόλη αλλά και για τη χώρα μας. Ήταν ένα προσωπικό μου όνειρο να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε μια τέτοια ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη».