Κωλοτούμπα Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Από το «επιστρέψτε τα χωρίς όρους» στο «είναι θέμα του βρετανικού μουσείου»

Αποστάσεις από τις παλαιότερες, ξεκάθαρες τοποθετήσεις του υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα
στην Ελλάδα παίρνει πλέον ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ
, παραπέμποντας το ζήτημα στο βρετανικό μουσείο.
Ο Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα Γλυπτά θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους», ενώ ήδη από το 2002 είχε υποστηρίξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκόλυνε τη μεταφορά τους. Ωστόσο, μιλώντας αυτή την εβδομάδα στους Financial Times, εμφανίστηκε αισθητά πιο επιφυλακτικός.
«Σε τελική ανάλυση, είναι ζήτημα του βρετανικού μουσείου
, έτσι δεν είναι;», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα».
Παράλληλα, πάντως, τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης του πολιτισμού ως εργαλείου διεθνούς διπλωματίας, δηλώνοντας ένθερμος υποστηρικτής της βρετανικής «πολιτιστικής διπλωματίας».
Η σημερινή στάση του παρουσιάζει σαφή απόσταση από όσα υποστήριζε ο Μπέρναμ πριν αναλάβει την πρωθυπουργία.
Το 2023, όταν ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ, είχε ερωτηθεί ευθέως εάν ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, θα έπρεπε να επιστρέψει τα Γλυπτά.
«Ναι, ο Τζορτζ Όσμπορν πρέπει να επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα», είχε απαντήσει.
Λίγο αργότερα είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στείλτε τα πίσω, χωρίς όρους. Και ας χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία».
Η υποστήριξή του στην επιστροφή των Γλυπτών είχε, μάλιστα, ακόμη μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Το 2002, μόλις έναν χρόνο μετά την εκλογή του στη Βουλή των Κοινοτήτων, είχε συνυπογράψει ανεπιτυχή νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της μεταφοράς τους στην Ελλάδα.
Η άνοδος του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία είχε δημιουργήσει προσδοκίες στην Αθήνα ότι ένας πολιτικός που είχε ταχθεί τόσο κατηγορηματικά υπέρ της επιστροφής θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης.
Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η ελληνική πλευρά είχε παρακολουθήσει στενά τις προηγούμενες παρεμβάσεις του. Η νέα τοποθέτησή του, όμως, δείχνει ότι ως πρωθυπουργός δεν προτίθεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να αναλάβει ο ίδιος την πολιτική ευθύνη για την επίλυση του ζητήματος.
Αξιωματούχος του Βρετανικού Μουσείου σχολίασε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε όσα μπορεί να λέει κάποιος ως βουλευτής και σε όσα υποστηρίζει όταν βρίσκεται στην πρωθυπουργία, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να δαπανήσει πολιτικό κεφάλαιο για το συγκεκριμένο θέμα.