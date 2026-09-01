Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Νέο πρόγραμμα με αφιερώματα σε Μπετόβεν και Διονύση Σαββόπουλο

O Franz Welser-Möst θα διευθύνει Cleveland Orchestra

Η Καμεράτα θα παρουσιάσει την οπερέτα «Candide» του Leonard Bernstein

Ο συνθέτης Γιώργος Απέργης

Ο Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Στις 25 Οκτωβρίου, η βιολίστρια Janine Jansen και ο πιανίστας Denis Kozhukhin επιστρέφουν, δύο χρόνια μετά την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο Μέγαρο, η οποία γνώρισε ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Μπετόβεν (Σονάτες αρ. 10 και αρ. 3) και τον Προκόφιεφ (Σονάτα αρ. 1 και Πέντε μελωδίες).Στις 21 Οκτωβρίου, η Cleveland Orchestra υπό τον Franz Welser-Möst [Φραντς Βέλσερ-Μαιστ], έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα — ένα ιστορικό γεγονός για την αθηναϊκή μουσική ζωή. Στο πρόγραμμα: Λιστ (Ορφέας), Μαρτινού (Συμφωνία αρ. 2) και Μπραμς (Συμφωνία αρ. 2).Στις 30 Νοεμβρίου, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης (Wiener Symphoniker), ένα από τα κορυφαία συμφωνικά σύνολα της Ευρώπης, με ιστορία από το 1900, έχει συνδέσει το όνομά της με πρεμιέρες έργων-σταθμών των Μπρούκνερ, Σαίνμπεργκ και Ραβέλ και με κορυφαίους μαέστρους της μουσικής ιστορίας, ενώ από το 2024 διανύει μια νέα καλλιτεχνική περίοδο υπό τη διεύθυνση του Τσέχου αρχιμουσικού Petr Popelka [Πετρ Ποπέλκα]. Η Ορχήστρα θα παρουσιάσει την Πέμπτη Συμφωνία του Μάλερ, καθώς και το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 21 του Μότσαρτ με σολίστ τον Ιάπωνα πιανίστα Mao Fujita [Μάο Φουτζίτα].Στις 27 Οκτωβρίου, η Elizabeth Blumenstock [Ελίζαμπεθ Μπλούμενστοκ], μία από τις σπουδαιότερες πρωτοπόρους της ιστορικής ερμηνευτικής πρακτικής παγκοσμίως, συμπράττει με την Καμεράτα σε βραδιά Μπαχ σε όργανα εποχής: Ορχηστρική Σουίτα αρ. 2, Κοντσέρτα για βιολί και η Κοσμική Καντάτα «Non sa che sia dolore», με τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο.Στις 10 & 11 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Πέτρου ανεβάζει για δεύτερη χρονιά τον Candide του Leonard Bernstein — μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη πανελλήνια παρουσίαση — μια οπερέτα που παραμένει κωμικοτραγικά επίκαιρη.Από 6 έως 9 Νοεμβρίου, το Tanztheater Wuppertal Pina Bausch επιστρέφει στην Αθήνα για να μας χαρίσει μια σπάνια εμπειρία. Με την ίδρυσή του το 1973 από τη θρυλική χορογράφο Πίνα Μπάους, το σύνολο άλλαξε οριστικά την ιστορία του χορού, εισάγοντας μια εντελώς νέα γλώσσα που συνδύαζε κίνηση, λόγο, μουσική και εικόνα σε αυτό που ονομάστηκε Tanztheater - χοροθέατρο. Η Πίνα Μπάους έφυγε το 2009, αλλά το έργο της συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί κοινά σε όλο τον κόσμο. Το έργο που παρουσιάζεται είναι το «Vollmond» (Πανσέληνος), δημιουργημένο το 2006 - ένα από τα πιο ποιητικά και εντυπωσιακά έργα της Μπάους. Με κυρίαρχο στοιχείο το νερό που κυλά, πέφτει και πλημμυρίζει τη σκηνή, και μουσική που κινείται από την Amon Tobin ως τον Tom Waits και την Cat Power, το «Vollmond» εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις, τον έρωτα και τη μοναξιά με τον ξεχωριστό τρόπο που μόνο η Πίνα Μπάους γνώριζε: με χιούμορ, τρυφερότητα και βαθιά συγκίνηση.Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, τριήμερο αφιερωμένο στα 80 χρόνια του Γιώργου Απέργη, ενός από τους πιο σημαντικούς και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες συνθέτες της εποχής μας, με ρεσιτάλ τρομπέτας (Marco Blaauw [Μάρκο Μπλάου], 9/10), ρεσιτάλ βιολοντσέλου (Valerie Fritz [Βάλερι Φριτς], 10/10) και το Ventus Ensemble (11/10).Οι Υβριδικοί Ορίζοντες είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, στις 16–18 Οκτωβρίου, που διερευνά τη συνάντηση του ζωντανού οργάνου με τον ηλεκτρονικό ήχο και τις νέες τεχνολογίες, από τον πολυκαναλικό ήχο έως την τεχνητή νοημοσύνη. Συνθέτες, ερμηνευτές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα με εργαστήριο σύνθεσης και νέες αναθέσεις, ανοιχτές πρόβες, παρουσιάσεις και τρεις συναυλιακές δράσεις, με αποκορύφωμα την παρουσίαση 8 νέων έργων Ελλήνων δημιουργών. Συμμετέχουν ως συνθέτες in residence οι Mikhail Malt, Παναγιώτης Κόκορας, Στυλιανός Δήμου και Αλέξανδρος Σπύρου, ενώ μουσικό σύνολο in residence είναι το Ensemble Multilatérale [Σύνολο Μουλτιλατεράλ].Η σειρά Jazz@Megaron επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά με εξαιρετικές επιλογές. Αποκορύφωμα: ο θρυλικός Billy Cobham (14/11) — συνεργάτης του Μάιλς Ντέιβις και ιδρυτικό μέλος των Mahavishnu Orchestra — με το νέο του συναυλιακό πρότζεκτ «Time Machine», στα 82 του χρόνια εξακολουθεί να καθηλώνει με την αστείρευτη ενέργεια και τις συναρπαστικές πολυρυθμίες του. Ο Ανδρέας ΠολυζωγόπουλοςTrio παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Petrichor» (15/11) — μια βαθιά πνευματική και αέρινη jazz εμπειρία — και η Εκέπ Ενκουέλε με το Κουαρτέτο της (18/11), νέο μεγάλο αστέρι της διεθνούς jazz σκηνής, αποφοίτης της Σχολής Τζούλιαρντ με συνεργασίες με θρύλους όπως η Ντάιαν Ρηβς και ο Γουίντον Μαρσάλις. Στις 21/11, η Κατερίνα Πολέμη και ο Στάθης Άννινος παρουσιάζουν το «Τοπίο μυστικό» — αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Διονύση Σαββόπουλου.Τέσσερις σημαντικές κυριακάτικες συναυλίες. Στις 11/10, «Anna Magdalena Bach» — ένας συγκινητικός διάλογος μουσικής και λόγου, με αφήγηση της Μάγδας Μαυρογιάννη και πιάνο του Κάρολου Ζουγανέλη. Στις 15/11, η οργανίστα Ουρανία Γκάσιου παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα Μπαχ, Ντυπρέ και Χαίντελ στο επιβλητικό εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου. Στις 29/11, «Μέσα σε όνειρο» με Έλενα Χριστοδούλου (πιάνο) και Βασίλη Σούκα (βιολί). Στις 6/12, μετά τη μεγάλη επιτυχία σε Βοστώνη και Νέα Υόρκη. το σχήμα Εν Χορδαίς παρουσιάζει «Στο Χριστό στο κάστρο» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.Στις 24/11, ο κορυφαίος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής και η Lutèce [Λουτές] σε ένα μελωδικό πορτρέτο του Παρισιού — από τα τραγούδια της Εντίθ Πιαφ, του Σαρλ Αζναβούρ και του Ζακ Μπρελ έως τον Σατί και τον Πουλένκ.Στις 28/11, αφιέρωμα στον Σπύρο Σακκά — συναυλία (19:00) και εργαστήρι σύγχρονης φωνητικής τεχνικής (29/11).Στις 5/12, η Ορχήστρα Φιλαρμόνια Αθηνών υπό τον Βύρωνα Φιδετζή γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας της με πρόγραμμα Λαμπελέτ, Ρεσπίγκι, Μότσαρτ και Μέντελσον, με τη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον βιολιστή Γιώργο Δασκαλάκη.Στις 9/12, οι «Αναδρομές ΙΙ» του Περικλή Κούκου φέρνουν στο προσκήνιο έργα μουσικής δωματίου από το συνολικό έργο του συνθέτη, και ταυτόχρονα μια σημαντική πρώτη γνωριμία με τη διεθνώς ανερχόμενη σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα.Στις 7 & 8 Δεκεμβρίου, «Μια μακρινή σκηνή: Ο άγνωστος Καβάφης» — παράσταση-συζήτηση, σε σκηνοθετική επιμέλεια Στάθη Λιβαθινού, με τη συμμετοχή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη.Στις 17/12, η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) υπό τον Διονύση Γραμμένο παρουσιάζει το 1ο Κοντσέρτο για πιάνο και τη 5η Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, με σολίστ τον Βασίλη Βαρβαρέσο.Στις 30/10, ένα σπάνιο βράδυ μουσικής δωματίου: Σούμαν και Μπραμς — Κουαρτέτα με πιάνο, με τους Roman Simovic [Ρόμαν Σίμοβιτς], Milena Simovic [Μιλένα Σίμοβιτς], Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη.Στις 31/10, η Orchestra Popolare La Notte della Taranta — το επίσημο μουσικοχορευτικό συγκρότημα ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής στην Ευρώπη — φέρνει στην Αθήνα την ψυχή και την ενέργεια του Σαλέντο, με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, ανάμεσά τους πολλά στα Γκρεκάνικα. Σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία.Στις 1/11, ο Γαλλοκαναδός πιανίστας Alain Lefèvre [Αλαίν Λεφέβρ] παίζει Γκέρσουιν (Κοντσέρτο σε φα, Rhapsody in Blue) με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Carl St Clair [Καρλ Σαιντ Κλαιρ], σε πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσης Μπέρνσταϊν (Slava!, Συμφωνικοί χοροί από το West Side Story).Δύο κορυφαίες παραγωγές: Στις 8/10, «Οι επικίνδυνες σχέσεις» σε σκηνοθεσία Μάριαν Έλιοτ, με τους Λέλσι Μάνβιλ και Έινταν Τέρνερ — το περίφημο επιστολικό μυθιστόρημα του Λακλό για την ηθική παρακμή των Γάλλων ευγενών στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης. Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το θέατρο Lyttelton, στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Σε συνεργασία με το British Council και τη Βρετανική Πρεσβεία.Στις 26/11, «Ο Μισάνθρωπος» — η κλασική μαύρη κωμωδία του Μολιέρου στην αιχμηρή διασκευή του Μάρτιν Κριμπ, με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Ο (Killing Eve) και σκηνοθεσία Ίντου Ρουμπασίνχκαμ. Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το θέατρο Lyttelton, στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Σε συνεργασία με το British Council και τη Βρετανική Πρεσβεία.Οι μεταδόσεις από την Metropolitan Opera επιστρέφουν με τέσσερις μεγάλες παραγωγές! Στις 11/10, το «Così fan tutte» του Μότσαρτ σε ευφάνταστη νέα εκδοχή με σκηνικό ένα παραθαλάσσιο λούνα παρκ, υπό τον Nimrod David Pfeffer [Νίμροντ Ντέιβιντ Πφέφερ]. Στις 17/10, ο «Μάκβεθ» του Βέρντι, με τους Lise Davidsen [Λίζε Ντάβιντσεν] και Quinn Kelsey [Κουϊν Κέλσυ], υπό τον Yannick Nézet-Séguin [Γιάννικ Νεζέ-Σεγκέν] σε σκηνοθεσία Louisa Proske [Λουίζα Πρόσκε]. Στις 5/12, ο «Σαμψών και Δαλιδά» του Σαιν-Σανς, με την Aigul Akhmetshina [Αϊγκούλ Αχμέτσινα] και τον Clay Hilley [Κλέυ Χίλλυ], υπό τον Giacomo Sagripanti [Τζάκομο Σαγκριπάντι]. Στις 12/12, ο «Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ σε σκηνοθεσία Julie Taymor [Τζούλι Τέυμορ] — η ιστορική παραγωγή που εγκαινίασε τον κύκλο απευθείας μεταδόσεων της Met το 2006.Το Μέγαρο μεταμορφώνεται για τις εορτές με ένα πλούσιο πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.Το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού παρουσιάζει δύο παραγωγές: τις «Les Sylphides» [Οι Συλφίδες] (14-17/12) — ένα εκλεπτυσμένο δείγμα νεορομαντικού μπαλέτου του Σοπέν, σε χορογραφία που αναβιώνει με σεβασμό τις παραδόσεις του ρομαντισμού — και «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες» (18-30/12) σε παγκόσμια πρεμιέρα, μια πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή βασισμένη στον Ιούλιο Βερν, που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου μέσα στο 2026 και ορίζει νέα πρότυπα καλλιτεχνικής αρτιότητας.Ο Ηλίας Καρελλάς επιστρέφει για 14η συνεχόμενη χρονιά με «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στον Βόρειο Πόλο» (18/12-5/1/2027) — μια νέα περιπέτεια σκιών γεμάτη μουσικές επιτυχίες, αστεία και ανατροπές για όλη την οικογένεια.Στις 27/12, Χριστούγεννα με Μότσαρτ σε όργανα εποχής από την Καμεράτα, με σολίστ τον Σπύρο Μουρίκη στο κλαρινέτο, υπό τον Βασίλη Χριστόπουλο.Στις 29 & 30/12, το πολυαγαπημένο «Πρωτοχρονιά στο Μπρόντγουεϋ» με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Στάθη Σούλη — αγαπημένες μελωδίες από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών.Το νέο έτος ανοίγει με «Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης» (4/1/2027) με την Καμεράτα υπό τον Κορνήλιο Μιχαηλίδη — έργα της οικογένειας Στράους για ένα μουσικό άνοιγμα της χρονιάς.Ένας πλούσιος κύκλος διαλέξεων και παρουσιάσεων για σημαντικά θέματα, από σημαντικούς ομιλητές. Στις 12/10, παρουσίαση της μνημειώδους έκδοσης για το Μνημείο της Νίκης του Αυγούστου στη Νικόπολη, σε συνεργασία με το Σωματείο Ερευνών Νικόπολης και το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Στις 13/10, ο Στυλιανός Αντωναράκης μιλά για τη γονιδιωματική επανάσταση στην ιατρική, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Στις 15/10, ο Julian Barnes [Τζούλιαν Μπαρνς] παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Αναχωρήσεις», σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ). Στις 29/10, η Αντωνία Τριχοπούλου συνομιλεί για την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Στις 2/11, ο Νίκος Σταμπολίδης παρουσιάζει την ομιλία «Ελεύθερνα 40+1 — Μια αναδυόμενη αρχαία πόλη». Στις 19/11, ο Στάθης Λιβαθινός εξερευνά τη δραματουργική του σχέση με τον Όμηρο, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Στις 7/12, ο Ανδρέας Καραμάνος αναλύει «Το μετέωρο βήμα της ελληνικής γεωργίας», σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις.Η Τελετή Έναρξης του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών (28/9), με τίτλο «Χωρίς έξοδο: Ποιήματα για θρυμματισμένους καιρούς» φιλοξενεί 23 ποιητές από 12 χώρες, ανάμεσά τους οι Ίλια Καμίνσκι (ΗΠΑ), Μίκαελ Κρούγκερ (Γερμανία), Τζέιμς Μπερν (Ηνωμένο Βασίλειο) και Αλίσια Στάλλινγκς (ΗΠΑ). Παρουσίαση: Ιωάννα Αγγελίδη. Πιάνο: Βασίλης Παπαδόπουλος. Ελεύθερη είσοδος.Το annexM παρουσιάζει τη νέα site-specific έκθεση της Δανάης Στράτου, «ΑΦΑΛΕΣ │ Navels» (8/10/2026-31/1/2027), την τελευταία έκθεση που σχεδίασε η Άννα Καφέτση, σε επιμέλεια Άλιας Τσαγκάρη. Ελεύθερη είσοδος.Ένας ολοκαίνουργιος κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνεται σε άτομα και ομάδες κάθε ηλικίας. Διαδραστικά μουσικοκινητικά εργαστήρια για βρέφη και νήπια, εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά και εφήβους, εργαστήρια ενηλίκων, ανοιχτές πρόβες, και ποικίλες δράσεις για όλη την οικογένεια σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.Επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά το Baby Boom (18/10 & 6/12) — η αγαπημένη και ανελλιπώς sold out συναυλία στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, όπου βρέφη και μικρά παιδιά έως τεσσάρων ετών κινούνται και εκφράζονται ελεύθερα, αφήνοντας εαυτούς και γονείς στη μαγεία της μουσικής και σε κορυφαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Στο πόντιουμ η Φαίδρα Γιαννέλου με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ — δύο παραστάσεις ανά ημέρα (10:30-11:30 & 12:30-13:30).Το «Καρα-Cartoon» του Ηλία Καρελλά (17/10/2026 ως 24/4/2027) επιστρέφει για δεύτερη χρονιά — το αγαπημένο σκιομιούζικαλ για τα συναισθήματα, με ζωντανή μουσική των Burger Project.Το 9ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (9-15/11) φιλοξενείται για ακόμα μια χρονιά στο Μέγαρο, με επιλεγμένες ταινίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, για όλες τις ηλικίες.