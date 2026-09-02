Aρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων - Καβάλα: Ολοκληρώθηκαν τα έργα προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων τους

Επιπλέον, στην, αναδείχθηκε και αποδόθηκε ένα σημαντικό τμήμα της ιστορικής, με την Πύλη 12. Ο περιβάλλων χώρος της εντάσσεται στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πολιτική που συνδέει την προστασία των μνημείων με την κλιματική ανθεκτικότητα, την προσβασιμότητα και την ψηφιακή τεχνολογία με την ανάπτυξη και τη διαφύλαξη της ιστορικής ταυτότητας, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό σε ενεργό δύναμη για το παρόν και σε επένδυση για το μέλλον της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας.«Η Καβάλα διαθέτει μια μοναδική οχύρωση, αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής της ταυτότητας. Η ένταξή της μέσα στον σύγχρονο αστικό ιστό δημιουργεί, όμως, και ιδιαίτερες προκλήσεις. Ένας χώρος που στο παρελθόν συνδεόταν με προβλήματα και υποβάθμιση, σήμερα αποκατεστημένος αποδίδεται στους πολίτες ως ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και εξωστρέφειας» δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη το 2024 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κέντρου Καππαδοκικών Μελετών «Η Ναζιανζός», υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιακής ανάδειξης των συλλογών του Κέντρου. Έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 2.000 αντικείμενα στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, ενώ συνεχίζεται η τεκμηρίωση περίπου 700 υφασμάτινων αντικειμένων και ενός σημαντικού αρχείου με 5.000 έγγραφα, 700 φωτογραφίες, 150 γκραβούρες και 600 ηχητικά τεκμήρια. Η συλλογή, που περιλαμβάνει σπάνια εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κειμήλια, ιστορικά τεκμήρια και αντικείμενα καθημερινής ζωής, αποτελεί ένα μοναδικό απόθεμα μνήμης του Καππαδοκικού Ελληνισμού, με τεκμήρια που φθάνουν έως τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Η ψηφιοποίησή της διασφαλίζει τη διάσωση, την επιστημονική τεκμηρίωση και την πρόσβαση στις επόμενες γενιές, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπουργείου Πολιτισμού.