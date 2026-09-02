Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Η ζωή του γίνεται παράσταση

Στο θεατρικό σανίδι μεταφέρεται η πολυκύμαντη ζωή τουτου τραγουδιστή που σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική με τη μοναδική φωνή του. «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης» είναι ο τίτλος της μουσικοθεατρικήςτου Δημήτρη Μαλισσόβα που θα ανέβει τον Οκτώβριο στοκαι θα διηγείται την διαδρομή του κορυφαίου ερμηνευτή, από τα πρώτα φτωχικά παιδικά χρόνια στο Περιστέρι μέχρι τις μουσικές κορυφές της «Ρωμιοσύνης» και του «Άξιον Εστί».Μια πολυμελής ομάδα γνωστών ερμηνευτών και ηθοποιών ενώνουν τις δυνάμεις τους αποτίοντας φόρο τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και συνδράμοντας έτσι ώστε η ιστορία του και κυρίως τα τραγούδια του να συνομιλήσουν με τις νεότερες γενιές.Την ερμηνεία των σπουδαίων τραγουδιών του έχουν αναλάβει ο, οκαι ο γιος του Γρηγόρης Μπιθικώτσης ενώ στο θεατρικό μέρος της παράστασης συμμετέχουν οι ηθοποιοί, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά, Μίκκη Κάραλη αλλά και ηστον ρόλο της μητέρας του Μπιθικώτση.Συμμετοχή – έκπληξη αποτελεί αυτή τουο οποίος θα υποδύεται έναν δημοσιογράφο που κάνει μια εκτεταμένη έρευνα για τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του μεγάλου ερμηνευτή. Μέσα από τις διηγήσεις, τα τραγούδια και της εικόνες ξετυλίγονται όμως παράλληλα και σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας.