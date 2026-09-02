Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Η ζωή του γίνεται παράσταση
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Η ζωή του γίνεται παράσταση
Ποιοι γνωστοί τραγουδιστές και ηθοποιοί θα συμμετάσχουν
Στο θεατρικό σανίδι μεταφέρεται η πολυκύμαντη ζωή του Γρηγόρη Μπιθικώτση του τραγουδιστή που σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική με τη μοναδική φωνή του. «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης» είναι ο τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης του Δημήτρη Μαλισσόβα που θα ανέβει τον Οκτώβριο στο Christmas Theater και θα διηγείται την διαδρομή του κορυφαίου ερμηνευτή, από τα πρώτα φτωχικά παιδικά χρόνια στο Περιστέρι μέχρι τις μουσικές κορυφές της «Ρωμιοσύνης» και του «Άξιον Εστί».
Μια πολυμελής ομάδα γνωστών ερμηνευτών και ηθοποιών ενώνουν τις δυνάμεις τους αποτίοντας φόρο τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και συνδράμοντας έτσι ώστε η ιστορία του και κυρίως τα τραγούδια του να συνομιλήσουν με τις νεότερες γενιές.
Την ερμηνεία των σπουδαίων τραγουδιών του έχουν αναλάβει ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Στόκας και ο γιος του Γρηγόρης Μπιθικώτσης ενώ στο θεατρικό μέρος της παράστασης συμμετέχουν οι ηθοποιοί Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά, Μίκκη Κάραλη αλλά και η Ελένη Γερασιμίδου στον ρόλο της μητέρας του Μπιθικώτση.
Συμμετοχή – έκπληξη αποτελεί αυτή του Χρήστου Φερεντίνου ο οποίος θα υποδύεται έναν δημοσιογράφο που κάνει μια εκτεταμένη έρευνα για τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του μεγάλου ερμηνευτή. Μέσα από τις διηγήσεις, τα τραγούδια και της εικόνες ξετυλίγονται όμως παράλληλα και σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας.
Μια πολυμελής ομάδα γνωστών ερμηνευτών και ηθοποιών ενώνουν τις δυνάμεις τους αποτίοντας φόρο τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και συνδράμοντας έτσι ώστε η ιστορία του και κυρίως τα τραγούδια του να συνομιλήσουν με τις νεότερες γενιές.
Την ερμηνεία των σπουδαίων τραγουδιών του έχουν αναλάβει ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Στόκας και ο γιος του Γρηγόρης Μπιθικώτσης ενώ στο θεατρικό μέρος της παράστασης συμμετέχουν οι ηθοποιοί Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά, Μίκκη Κάραλη αλλά και η Ελένη Γερασιμίδου στον ρόλο της μητέρας του Μπιθικώτση.
Συμμετοχή – έκπληξη αποτελεί αυτή του Χρήστου Φερεντίνου ο οποίος θα υποδύεται έναν δημοσιογράφο που κάνει μια εκτεταμένη έρευνα για τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του μεγάλου ερμηνευτή. Μέσα από τις διηγήσεις, τα τραγούδια και της εικόνες ξετυλίγονται όμως παράλληλα και σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα