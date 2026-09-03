Λίαμ Νίσον: Κινηματογραφική επιστροφή με το θρίλερ δράσης «Κωδικός Τεχεράνη»
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Λίαμ Νίσον ταινία

Λίαμ Νίσον: Κινηματογραφική επιστροφή με το θρίλερ δράσης «Κωδικός Τεχεράνη»

Το κυνήγι του χρήματος οδηγεί σε μια νέα επικίνδυνη αποστολή

Λίαμ Νίσον: Κινηματογραφική επιστροφή με το θρίλερ δράσης «Κωδικός Τεχεράνη»
Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Λίαμ Νίσον πρωταγωνιστεί στο θρίλερ δράσης «Κωδικός Τεχεράνη», σε σκηνοθεσία Γκάι Μος, που θα βγει στους κινηματογράφους στις 17 Σεπτεμβρίου.
Κωδικός Τεχεράνη (2026) hd greek trailer

Ύστερα από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας της CIA,  οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, που χάθηκαν κατά την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979.

Ακολουθώντας μια πληροφορία από τον Λάρι, τον παλιό του μέντορα και άνθρωπο που τον στρατολόγησε, ο Τάκερ ξεκινά μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν, που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή του και της ομάδας του.
Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, προδοσίας και απρόβλεπτων συμμαχιών, ο κλοιός γύρω τους στενεύει και η αποστολή γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Στην ταινία παίζει επίσης ο Ζάκαρι Λέβι.

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