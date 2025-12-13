Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Ο Λίαμ Νίσον ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κατά των εμβολίων μετά τη συμμετοχή του σε αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ
Ο Λίαμ Νίσον ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κατά των εμβολίων μετά τη συμμετοχή του σε αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ
Ο ηθοποιός έχει ρόλο αφηγητή σε ντοκιμαντέρ που εκφράζει σκεπτικισμό απέναντι στα εμβόλια
Ο Λίαμ Νίσον ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κατά των εμβολίων, μετά τη σύνδεσή του με αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ. Ο 73χρονος ηθοποιός που έχει ρόλο αφηγητή στο «Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed» διευκρίνισε μέσω εκπροσώπου του ποια είναι η θέση του.
«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με αντίθεση στα εμβόλια», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού σε δήλωσή του στο PEOPLE.
«Ο Λίαμ ποτέ δεν ήταν και δεν είναι αντιεμβολιαστής. Το εκτενές έργο του με τη UNICEF υπογραμμίζει τη μακροχρόνια στήριξή του στον παγκόσμιο εμβολιασμό και στις πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας. Δεν διαμόρφωσε το редакτικό περιεχόμενο της ταινίας και τυχόν ερωτήσεις για τους ισχυρισμούς ή τα μηνύματά της θα πρέπει να απευθύνονται στους παραγωγούς», τόνισε.
Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2021, που συνυπογράφουν η Τζούντι Μίκοβιτς, επιστήμονας που είχε ενθαρρύνει τον κόσμο να μην κάνει το εμβόλιο για τον COVID-19 και ο Κεντ Χέκενλιβλι, που στο παρελθόν είχε αποκαλέσει τον εαυτό του «ο #1 αντιεμβολιαστής στον κόσμο».
Στην αφήγηση του ο Νίσον φέρεται να αναφέρει ότι όσοι τάσσονται υπέρ των εμβολίων έχουν απαιτήσει «άνευ όρων υποταγή στους δημόσιους θεσμούς μας» και ότι «η επιστήμη έχει γίνει επικίνδυνα πολιτικοποιημένη». Επιπλέον, η ταινία φέρεται να περιλαμβάνει συνέντευξη με τον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και να επαινεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο έχουν διαδώσει θεωρίες σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων που έχουν καταρριφθεί, ενώ έχουν υποστηρίξει την άρση μακροχρόνιων υποχρεωτικών ρυθμίσεων για τους εμβολιασμούς.
Παρά τις εικασίες που προκάλεσε η συμμετοχή του στο «Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed», ο Νίσον στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ των εμβολίων, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF.
Το 2022 είχε δηλώσει: «Τα εμβόλια είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία ανθρώπινης επιτυχίας. Τα τελευταία 75 χρόνια, δισεκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί, χάρη στους επιστήμονες, στους εργαζόμενους στην υγεία, στους εθελοντές. Αν έχετε εμβολιαστεί ποτέ ή αν έχετε εμβολιάσει τα παιδιά σας, τότε είστε μέρος της αλυσίδας “χέρι με χέρι” που κρατά ασφαλή όλη την ανθρωπότητα».
Παράλληλα, είχε κάνει λόγο για «συλλογικό επίτευγμα»: «Η συζήτηση για τα εμβόλια τα τελευταία χρόνια έχει χάσει από το οπτικό της πεδίο πόσο καλό έχουν κάνει στον καθένα μας. Πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα συλλογικά επιτεύγματα στην ανθρώπινη ιστορία», είχε τονίσει.
«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με αντίθεση στα εμβόλια», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού σε δήλωσή του στο PEOPLE.
«Ο Λίαμ ποτέ δεν ήταν και δεν είναι αντιεμβολιαστής. Το εκτενές έργο του με τη UNICEF υπογραμμίζει τη μακροχρόνια στήριξή του στον παγκόσμιο εμβολιασμό και στις πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας. Δεν διαμόρφωσε το редакτικό περιεχόμενο της ταινίας και τυχόν ερωτήσεις για τους ισχυρισμούς ή τα μηνύματά της θα πρέπει να απευθύνονται στους παραγωγούς», τόνισε.
Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2021, που συνυπογράφουν η Τζούντι Μίκοβιτς, επιστήμονας που είχε ενθαρρύνει τον κόσμο να μην κάνει το εμβόλιο για τον COVID-19 και ο Κεντ Χέκενλιβλι, που στο παρελθόν είχε αποκαλέσει τον εαυτό του «ο #1 αντιεμβολιαστής στον κόσμο».
Liam Neeson Denies Being Anti-Vax After Narrating Controversial Pharmaceutical Corruption Documentary https://t.co/IxLqdi2k1B— People (@people) December 12, 2025
Παρά τις εικασίες που προκάλεσε η συμμετοχή του στο «Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed», ο Νίσον στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ των εμβολίων, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF.
Το 2022 είχε δηλώσει: «Τα εμβόλια είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία ανθρώπινης επιτυχίας. Τα τελευταία 75 χρόνια, δισεκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί, χάρη στους επιστήμονες, στους εργαζόμενους στην υγεία, στους εθελοντές. Αν έχετε εμβολιαστεί ποτέ ή αν έχετε εμβολιάσει τα παιδιά σας, τότε είστε μέρος της αλυσίδας “χέρι με χέρι” που κρατά ασφαλή όλη την ανθρωπότητα».
Παράλληλα, είχε κάνει λόγο για «συλλογικό επίτευγμα»: «Η συζήτηση για τα εμβόλια τα τελευταία χρόνια έχει χάσει από το οπτικό της πεδίο πόσο καλό έχουν κάνει στον καθένα μας. Πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα συλλογικά επιτεύγματα στην ανθρώπινη ιστορία», είχε τονίσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα