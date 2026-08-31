Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
«Τζένη - Τζένη»: Η παράσταση του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
«Τζένη - Τζένη»: Η παράσταση του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Χρήστος Λούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χάρις Αλεξίου και Ζέτα Μακρυπούλια ενώνουν ξανά τις δυνάμεις του στο θεατρικό σανίδι
Μια από τις πλέον πολυσυζητημένες παραστάσεις της προηγούμενης θεατρική περιόδου, η μεταφορά της αγαπημένης κινηματογραφικής ταινίας «Τζένη Τζένη», από τον Νίκο Καραθάνο, στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, επιστρέφει, στον ίδιο χώρο για έναν επιπλέον κύκλο που θα διαρκέσει από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου.
Ο Χρήστος Λούλης, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, η Χάρις Αλεξίου, η Ζέτα Μακρυπούλια και τα υπόλοιπα μέλη του δυνατού θιάσου θα ανέβουν ξανά στη σκηνή για να αναβιώσουν τη δημοφιλή κωμωδία των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά, με πρωταγωνιστές τους αξέχαστους Τζένη Καρέζη και Ανδρέα Μπάρκουλη,
Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά όμως, το γνώριμο αυτό υλικό αλλάζει θερμοκρασία: κρατά το χιούμορ, την ελαφρότητα και τη λαϊκότητά του, ενώ τα περιγράμματα λιώνουν και η χαρά συνυπάρχει με τη μελαγχολία. Τρυφερό, αλλά χωρίς συναισθηματικές ευκολίες, το «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου κοιτάζει αυτή την τόσο οικεία κινηματογραφική Ελλάδα από την απόσταση του σήμερα.
Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30
Σάββατο 17.30 & 21.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα