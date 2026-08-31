«Τζένη - Τζένη»: Η παράσταση του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
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«Τζένη - Τζένη»: Η παράσταση του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Χρήστος Λούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χάρις Αλεξίου και Ζέτα Μακρυπούλια ενώνουν ξανά τις δυνάμεις του στο θεατρικό σανίδι

«Τζένη - Τζένη»: Η παράσταση του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
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Μια από τις πλέον πολυσυζητημένες παραστάσεις της προηγούμενης θεατρική περιόδου, η μεταφορά της αγαπημένης κινηματογραφικής ταινίας «Τζένη Τζένη», από τον Νίκο Καραθάνο, στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, επιστρέφει, στον ίδιο χώρο για έναν επιπλέον κύκλο που θα διαρκέσει από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου.
«Τζένη - Τζένη»: Η παράσταση του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Χρήστος Λούλης, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, η Χάρις Αλεξίου, η Ζέτα Μακρυπούλια και τα υπόλοιπα μέλη του δυνατού θιάσου θα ανέβουν ξανά στη σκηνή για να αναβιώσουν τη δημοφιλή κωμωδία των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά, με πρωταγωνιστές τους αξέχαστους Τζένη Καρέζη και Ανδρέα Μπάρκουλη,


Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά όμως, το γνώριμο αυτό υλικό αλλάζει θερμοκρασία: κρατά το χιούμορ, την ελαφρότητα και τη λαϊκότητά του, ενώ τα περιγράμματα λιώνουν και η χαρά συνυπάρχει με τη μελαγχολία. Τρυφερό, αλλά χωρίς συναισθηματικές ευκολίες, το «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου κοιτάζει αυτή την τόσο οικεία κινηματογραφική Ελλάδα από την απόσταση του σήμερα.
«Τζένη - Τζένη»: Η παράσταση του Νίκου Καραθάνου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

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Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα,  οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30
Σάββατο 17.30 & 21.00
 
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