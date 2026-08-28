Ανδρέας Εμπειρίκος - Μάτση Χατζηλαζάρου: Ο θρυλικός έρωτάς τους ζωντανεύει μέσα από μια παράσταση

Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη

Ένας μυθικός έρωτας, αυτός τουκαι της, αναβιώνει, στο ρομαντικόόπου έκαναν το γαμήλιο ταξίδι τους πριν από 86 ολόκληρα χρόνια, μέσα από μιαπου θα παρουσιαστείστο Μπούρτζι, στο πλαίσιο του«Η Μάτση Χατζηλαζάρου και ο Ανδρέας Εμπειρίκος στο Δίχτυ του Αναπλιού» είναι ο τίτλος του έργου του Χρήστου Δανιήλ, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Θοδωρή Γκόνη, με πρωταγωνιστές τονκαι τηνΤο κείμενο της παράστασης βασίζεται σε ποιήματα και σε συνεντεύξεις της Μάτσης Χατζηλαζάρου στους Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, Φίλιππο Βλάχο και Φρίντα Λιάπα, καθώς και σε ποιήματα, πεζά και ημερολογιακές καταγραφές του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ακούγονται οι φωνές των δύο ποιητών να διαβάζουν ποιήματά τους. Ακούγεται επίσης το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου «Το χέρι» όπως και η φωνή του Μάνου Χατζιδάκι να διαβάζει αποσπάσματα από το Σχόλιο του Τρίτου «Ο Μελαχρινός Έρωτας, το εκκρεμές και η Μάτση των Ονείρων».Η σχέση του Ανδρέα Εμπειρίκου, του εισηγητή του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα και πρώτου Έλληνα ψυχαναλυτή, με τη Μάτση Χατζηλαζάρου, την πρώτη Ελληνίδα υπερρεαλίστρια, υπήρξε έντονη και πολυσύνθετη: ψυχαναλυτική, ποιητική, ερωτική. Ο ισχυρός δεσμός τους αποτυπώθηκε σε μια σειρά από ποιήματα των δύο δημιουργών, αφιερώσεις, επιστολές, ημερολογιακές καταγραφές.Το γαμήλιο ταξίδι τους στο Ναύπλιο φαντάζει σχεδόν μυθοποιημένο στις μέρες μας, μέσα από τις φωτογραφίες στις οποίες οι δύο δημιουργοί αλληλοφωτογραφίζονται ή σκηνοθετούν συνεργατικά ακολουθώντας τις αρχές του υπερρεαλιστικού κινήματος.