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Μενδώνη για τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη: Μια σημαντική φωνή των Γραμμάτων μας σίγησε πρόωρα
Μενδώνη για τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη: Μια σημαντική φωνή των Γραμμάτων μας σίγησε πρόωρα
Η υπουργός Πολιτισμού έκανε λόγο για έναν δημιουργό που «συνδύαζε δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση»
Πληροφορούμενη την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη, μιας σημαντικής φωνής των Γραμμάτων μας. Στη μακρά πορεία του, ο Αλέξης Σταμάτης θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο, αλλά και το κινηματογραφικό σενάριο, διατηρώντας παράλληλα, μέσω των τακτικών παρεμβάσεών του, έναν ουσιαστικό λόγο και για τα δημόσια πράγματα.
Ο Αλέξης Σταμάτης, μεταπλάθοντας συχνά το προσωπικό του βίωμα, ανέπτυξε ένα διακριτό, συχνά ελλειπτικό αλλά ποτέ φλύαρο, ύφος, παρόν σε κάθε του έργο. Από την πολύχρονη ενασχόλησή του με τη γραφή, μας κατέλειπε ένα πολυσήμαντο και πλούσιο έργο, συνδυάζοντας το πηγαίο ταλέντο του με τη διαρκή αναμέτρηση με τη γραφή και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του για πειραματισμούς και νέες απόπειρες, σε κάθε είδος έκφρασης. Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό, σε πλήρη ωριμότητα και έμπνευση, που είχε ακόμη πολλά να δώσει. Υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν, δίκαια, την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση.
Στη μητέρα του, Μπέττυ Αρβανίτη, τη σύζυγό του, Εύα Σιμάτου, τους πολλούς αγαπητούς φίλους του απευθύνω τα ειλικρινέστατά μου συλλυπητήρια».
Ο Αλέξης Σταμάτης, μεταπλάθοντας συχνά το προσωπικό του βίωμα, ανέπτυξε ένα διακριτό, συχνά ελλειπτικό αλλά ποτέ φλύαρο, ύφος, παρόν σε κάθε του έργο. Από την πολύχρονη ενασχόλησή του με τη γραφή, μας κατέλειπε ένα πολυσήμαντο και πλούσιο έργο, συνδυάζοντας το πηγαίο ταλέντο του με τη διαρκή αναμέτρηση με τη γραφή και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του για πειραματισμούς και νέες απόπειρες, σε κάθε είδος έκφρασης. Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό, σε πλήρη ωριμότητα και έμπνευση, που είχε ακόμη πολλά να δώσει. Υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν, δίκαια, την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση.
Στη μητέρα του, Μπέττυ Αρβανίτη, τη σύζυγό του, Εύα Σιμάτου, τους πολλούς αγαπητούς φίλους του απευθύνω τα ειλικρινέστατά μου συλλυπητήρια».
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