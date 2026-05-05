200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου: Η Μιμή Ντενίση σκηνοθετεί ένα επιβλητικό ορατόριο
Στις 14 Μαΐου 2026 με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου παρουσιάζεται η πρωτότυπη σύνθεση του Ανδρέα Κατσιγιάννη με τίτλο «Έξοδος - Ο Δρόμος προς την Αθανασία», σε κείμενα, αφήγηση και σκηνοθεσία Μιμής Ντενίση - Όλα όσα έγιναν στη συνέντευξη Τύπου στη σκιά του Βράχου της Ακρόπολης
Στη σκιά του Βράχου της Ακρόπολης, στο Dionysos Zonars, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ.κ. Δαμασκηνού, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας που θα γίνει στις 14 Μαΐου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, όπου θα παρουσιαστεί το πρωτότυπο ορατόριο του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη με τίτλο «Έξοδος – Ο Δρόμος προς την Αθανασία», σε κείμενα, αφήγηση και σκηνοθεσία Μιμής Ντενίση, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ιστορική Έξοδο.
Αυτή η σύμπραξη του Ανδρέα Κατσιγιάννη και της Μιμής Ντενίση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου είναι σίγουρα ένα από τα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς.
Πρόκειται για ένα έργο που δεν επιχειρεί απλώς να αφηγηθεί την ιστορία, αλλά να διερευνήσει το βαθύτερο ερώτημα: πώς ένας λαός φτάνει στο σημείο να επιλέξει την ελευθερία αντί της ζωής. Μέσα από τη σύνθεση μουσικής και λόγου, η παράσταση προσεγγίζει την Έξοδο ως μια πράξη συνείδησης, ταυτότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Όπως σημειώνει ο συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης, «το Μεσολόγγι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αξιών όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η συλλογικότητα και ο αγώνας για τη ζωή, ενώ η Έξοδος παραμένει μια πράξη που ενέπνευσε όχι μόνο την ελληνική ιστορία, αλλά και τη διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία. Η παράσταση συνιστά μια ελεγεία όχι για τον θάνατο, αλλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τη στιγμή εκείνη όπου η ιστορία γράφεται με επιλογές και η μνήμη μετατρέπεται σε ζωντανή εμπειρία».
«Εξοδος - Ο Δρόμος προς την Αθανασία»: Ενα νέο ορατόριο για το πνεύμα του Μεσολογγίου
Η σκηνοθετική προσέγγιση της Μιμής Ντενίση εντάσσει στο έργο σημερινούς κατοίκους του Μεσολογγίου με αυθεντικές στολές της εποχής μεταφέροντας τη μνήμη από το παρελθόν στο παρόν.
Η παράσταση θα παρουσιαστεί, αποτελώντας ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός μνήμης και τιμής για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας.
Τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ.κ. Δαμασκηνού.
Το ορατόριο «Ο Δρόμος προς την Αθανασία» θα παρουσιαστεί έξω από τον «Κήπο των Ηρώων» της Ιεράς πόλης του Μεσολογγίου στις 14 Μαΐου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μιμή Ντενίση, η οποία προσεγγίζει το ιστορικό, αυτό, γεγονός ως μια βιωματική εμπειρία, μετατρέποντας τη μνήμη σε ζωντανό καλλιτεχνικό λόγο. Στη σκηνή τα κείμενα αφηγούνται η ίδια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Τα τραγούδια ερμηνεύουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μάριος Φραγκούλης, ενώ συμμετέχει και ο Γιάννης Διονυσίου.
Συμβάλλουν επίσης η Χορωδία Ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μέλη των χορωδιών και της θεατρικής ομάδας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός», καθώς και ο Ιστορικός Σύλλογος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός: «Πρόκειται για ένα ζωντανό προσκύνημα προς την Ιστορία»
«Με αισθήματα βαθείας συγκινήσεως και υψηλής ευθύνης ευρισκόμεθα σήμερα ενώπιόν σας, σε αυτή τη συνάντηση λόγου και μνήμης, προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα έργο το οποίο δεν εξαντλείται στα όρια μίας καλλιτεχνικής εκδηλώσεως, αλλά συνιστά μία ουσιαστική πνευματική κατάθεση, ένα ζωντανό προσκύνημα προς την ιστορία, ένα ελάχιστο αλλά ειλικρινές αντίδωρο ευγνωμοσύνης προς εκείνους οι οποίοι, δια της θυσίας τους, εχάραξαν ανεξίτηλα την πορεία του Γένους.
Η συμπλήρωση διακοσίων ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου δεν αποτελεί απλώς έναν επετειακό σταθμό, αλλά μία κορυφαία στιγμή αυτογνωσίας και περισυλλογής. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο υπερβαίνει τα στενά όρια της ιστορικής καταγραφής και αναδεικνύεται σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, αυταπάρνησης και πνευματικής ανδρείας. Διότι στο Μεσολόγγι δεν εδοκιμάσθη μόνον η αντοχή των ανθρώπων, αλλά απεκαλύφθη το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, όταν αυτή φωτίζεται από την πίστη και προσανατολίζεται προς το ύψος της θυσίας», δήλωσε, μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός.
Και συνέχισε, λέγοντας: «Μέσα σε αυτό το βαρύ αλλά ευλογημένο ιστορικό πλαίσιο, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ως φορέας πνευματικής διακονίας αλλά και ως ζωντανός θεματοφύλακας της τοπικής παραδόσεως, αισθάνθηκε την ανάγκη να μην περιορισθεί σε μία τυπική συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις, αλλά να προχωρήσει σε μία δημιουργική πρωτοβουλία, καταθέτοντας ένα έργο πρωτότυπο, ουσιαστικό και διαχρονικό.Το ορατόριο «Έξοδος – Ο δρόμος για την Αθανασία» , σε σύνθεση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και ποιητική σύλληψη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου, αποτελεί καρπό αυτής της εσωτερικής ανάγκης. Δεν είναι απλώς μία καλλιτεχνική σύνθεση· είναι μία προσπάθεια μεταγραφής της ιστορίας σε βίωμα, της μνήμης σε εμπειρία, της θυσίας σε πνευματικό μήνυμα. Είναι μία μυσταγωγία, μέσα από την οποία ο άνθρωπος καλείται να συμμετάσχει, όχι ως απλός θεατής, αλλά ως κοινωνός ενός γεγονότος που συνεχίζει να μιλά στις καρδιές των ανθρώπων, ανεξαρτήτως εποχής».
Αλκιστις Πρωτοψάλτη: «Συμμετέχω σε μια τελετουργία μνήμης και τιμής»
«Με βαθιά συγκίνηση συμμετέχω σε αυτόν τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.
Η εκδήλωση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια καλλιτεχνική συνάντηση, αλλά μια ζωντανή τελετουργία μνήμης και τιμής. Η Έξοδος του Μεσολογγίου ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο ενίσχυσε το φιλελληνικό πνεύμα και ενέπνευσε παγκοσμίως πολλούς καλλιτέχνες. Πρόκειται για ένα κορυφαίο σύμβολο θυσίας που συγκλόνισε την Ευρώπη, ένα σύμβολο ελευθερίας και αδάμαστου πνεύματος των Ελλήνων και των Ελληνίδων που διαπερνά τους αιώνες, καθώς και ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας απέναντι σε ακραίες συνθήκες. Ήταν όλοι τους ήρωες.Το μουσικό έργο που θα παρουσιαστεί με τίτλο «Έξοδος – Ο Δρόμος προς την Αθανασία» είναι ένα εμπνευσμένο, σύγχρονο και βαθιά συγκινητικό ορατόριο του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη, που δένει άψογα με τον έξοχο ποιητικό λόγο της Λίνας Δημοπούλου. Η ιστορία εμπνέει τη νέα γενιά και ανασαίνει ξανά, μεταμορφώνεται σε ήχο και λέξεις, περιγράφει και αντηχεί ως διαρκές κάλεσμα προς τη συνείδηση και την ψυχή. Ένα ευχαριστώ από καρδιάς στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, σε όλους τους συντελεστές, και ιδιαίτερα στους κατοίκους του Μεσολογγίου που δίνουν δυναμικά το παρών στα δρώμενα της εκδήλωσης».
Μάριος Φραγκούλης: Νιώθω πως δεν τραγουδώ απλώς, αφηγούμαι, θυμάμαι, συμμετέχω
«200 χρόνια μετά – δύο αιώνες από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Η μνήμη δεν σιωπά, πάλλεται, αναπνέει και μεταμορφώνεται σε ήχο και λόγο .Στο έργο αυτό, η μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη ανοίγει έναν βαθύ, σχεδόν μυσταγωγικό διάλογο ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Έναν ηχητικό κόσμο όπου ο χρόνος καταλύεται και οι μελωδίες γίνονται φορείς μνήμης, φλόγες που επιμένουν να καίνε μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Πάνω στην ευαίσθητη αλλά και στιβαρή ποίηση της Λίνας Δημοπούλου ξεδιπλώνεται μια αφήγηση που φωτίζει τη γυναίκα όχι μόνο ως μορφή, αλλά ως ουσία – μάνα, σύμβολο αντοχής, σιωπηλή αλλά και δύναμη της ιστορίας. Και μέσα σε αυτό το τοπίο, οι μορφές των Φιλελλήνων και η ποιητική σκιά του Μπάιρον, όπως αναδύονται στο ποίημα της Μιμής Ντενίση, διαπερνούν το έργο σαν πνοή ελευθερίας, σαν μια υπόσχεση ότι η θυσία δεν χάνεται, δεν λησμονείται, μετατρέπεται σε φως. Νιώθω πως δεν τραγουδώ απλώς. Αφηγούμαι, θυμάμαι, συμμετέχω. Ενώνω τη φωνή μου με εκείνες που δεν σώπασαν ποτέ – με τις φωνές που έγιναν ψίθυρος, κραυγή, προσευχή. Είναι ένα ταξίδι ψυχής, όπου η ιστορία γίνεται τραγούδι και το τραγούδι – αιώνια μνήμη».
Η ποιητική σύλληψη και οι στίχοι ανήκουν στη Λίνα Δημοπούλου.
