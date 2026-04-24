Εθνική Λυρική Σκηνή: Επανασυστήνει στο κοινό σημαντικά αλλά άγνωστα λυρικά έργα των αρχών του 20ού αιώνα

Όπερες, οπερέτες, έργα μουσικής δωματίου και τραγούδια συμπεριλαμβάνονται στη σειρά νέων ψηφιακών ηχογραφήσεων έργων σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που θα κυκλοφορήσει σε τρεις κύκλους

ηχογραφήσεων επιλεγμένων έργων σημαντικών Ελλήνων συνθετών μεταξύ των οποίων οι οι Αιμίλιος Ριάδης, Σπυρίδων Σαμάρας, Σπύρος Καρρέρ, Μανώλης Καλομοίρης, Μιχάλης Πονηρίδης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Γεώργιος Λαμπελέτ, Διονύσιος Λαυράγκας και Βασίλης Καλαφάτης

Όπερες, οπερέτες, έργα μουσικής δωματίου, τραγούδια για φωνή και ορχήστρα, έργα για πιάνο, καθώς και κουαρτέτα εγχόρδων έχουν συγκεντρωθεί σε δέκα ψηφιακά άλμπουμ και θα διατίθενται, σταδιακά.



O πρώτος κύκλος ηχογραφήσεων, που περιλαμβάνει την όπερα «Γαλάτεια» του Αιμίλιου Ριάδη και τις οπερέτες «Πόλεμος εν πολέμω», «Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος» και «Η Κρητικοπούλα» του Σπυρίδωνος Σαμάρα, είναι διαθέσιμος σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ.



Η σειρά περιλαμβάνει δύο παγκόσμιες πρώτες ηχογραφήσεις: την όπερα «Γαλάτεια» του Αιμίλιου Ριάδη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Χορωδία της Όπερας της Φιλιππούπολης, καθώς και την οπερέτα «Πόλεμος εν πολέμω» του Σπυρίδωνα Σαμάρα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει τις οπερέτες Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος και Η Κρητικοπούλα του Σαμάρα, τραγούδια για φωνή και ορχήστρα των Ριάδη, Μητρόπουλου και Καρρέρ, την πλήρη ηχογράφηση έργων για πιάνο του Σαμάρα, καθώς και τα έργα για φωνή και πιάνο του ίδιου συνθέτη, τα πρώτα τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη, ελληνικά έργα μουσικής δωματίου των Καρρέρ, Πονηρίδη και Καλομοίρη, καθώς και ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων των Λαμπελέτ, Λαυράγκα και Καλαφάτη. Το σύνολο των ηχογραφήσεων συνιστά ένα πλούσιο και πολυσχιδές πανόραμα της ελληνικής λόγιας μουσικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας το εύρος, τη διαχρονικότητα και την καλλιτεχνική της αξία. Πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση του Έργου στάθηκε το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τους μουσικολόγους Γιάννη Σαμπροβαλάκη και Γιάννη Τσελίκα.



Οι νέες μουσικές προσεγγίσεις φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ελληνικής μουσικής δημιουργίας σε μια περίοδο έντονων αισθητικών και ιδεολογικών μετασχηματισμών: από τη σχέση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ρεύματα έως τη διαμόρφωση ενός ελληνικού αστικού μουσικού θεάτρου. Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια αναθεωρημένη αποτίμηση της εποχής, αναδεικνύοντας τη συνθετική πολυφωνία και τη θεατρική δυναμική έργων που αξίζουν μια νέα θέση στον ιστορικό και καλλιτεχνικό διάλογο.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



Η σειρά των ψηφιακών ηχογραφήσεων θα διατεθεί στο κοινό σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος περιλαμβάνει έργα όπερας και οπερέτας, ο δεύτερος τραγούδια και ο τρίτος ορχηστρικά έργα. Αναλυτικά, οι κυκλοφορίες των έργων έχουν ως εξής:



Α΄ ΚΥΚΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026



Σπυρίδων Σαμάρας: Πόλεμος εν πολέμω

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ



Σπυρίδων Σαμάρας: Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ



Σπυρίδων Σαμάρας: Η Κρητικοπούλα

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ



Αιμίλιος Ριάδης: Γαλάτεια

Διαθέσιμο στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ



Β΄ ΚΥΚΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8 ΜΑΪΟΥ 2026



Ριάδης, Μητρόπουλος, Καρρέρ: Τραγούδια για φωνή και ορχήστρα

Σπυρίδων Σαμάρας: Τραγούδια για φωνή και πιάνο

Μανώλης Καλομοίρης: Τα πρώτα τραγούδια



Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 29 ΜΑΪΟΥ 2026



Καρρέρ, Πονηρίδης, Καλομοίρης: Ελληνικά έργα μουσικής δωματίου

Σπυρίδων Σαμάρας: Έργα για πιάνο

Λαμπελέτ, Λαυράγκας, Καλαφάτης: Ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων



Οι ηχογραφήσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και μέσω του καναλιού YouTube της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να απολαύσει σπάνια έργα που διατίθενται για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή.