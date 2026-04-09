Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Συναυλία - αφιέρωμα στον σπουδαίο κρητικό λυράρη Κώστα Μουντάκη στο θέατρο Παλλάς
Ποιοι γνωστοί ερμηνευτές θα τραγουδήσουν
Η κρητική μουσική θα πλημμυρίσει το βράδυ της 25ης Μαΐου το Θέατρο Παλλάς. Εκεί θα φιλοξενηθεί η συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη και λυράρη Κώστα Μουντάκη, με τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης.
Ο Κώστας Μουντάκης, γνωστός και ως «ο Μεγάλος Κρητικός», υπήρξε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Με το έργο και τη διδασκαλία του, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της γνήσιας κρητικής μουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπήρξε ένας εμπνευσμένος δάσκαλος που δίδαξε τον σεβασμό προς την παράδοση, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές τραγουδιστών και λυράρηδων της Κρήτης.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τραγούδια του Κώστα Μουντάκη, όπως τα «Ο Πραματευτής», «Ο Αργαλειός», «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω», «Δεν Θέλω Μέσα στην Καρδιά», «Έφτασε ο Πόνος στην Καρδιά», «Κατέχω πάω στο νερό», «Εζευγαρώσαν τα Πουλιά» κ.α., θα ερμηνεύσουν επίσης οι Γρηγόρης Σαμόλης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Σπυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάης και Νεκτάριος Κλωστράκης.
Την καλλιτεχνική διεύθυνση και την ενορχήστρωση της βραδιάς έχει αναλάβει ο Πάρις Περυσινάκης, τη σκηνοθεσία ο Αιμιλιανός Σταματάκης, αφηγητής θα είναι ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης ενώ θα συμμετάσχει και η Χορευτική Ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου «Δροσουλίτες».
Η εκδήλωση θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καθώς και του Συλλόγου «Φίλοι Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου».
