Μιμή Ντενίση: Ολοκληρωθήκαν τα γυρίσματα του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της «H Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν»
Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».
Το έργο φωτίζει άγνωστες πτυχές της κλοπής των Γλυπτών του Παρθενώνα μέσα από τις επιστολές της Μαίρη Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν. Η δημιουργός στηρίχτηκε στο βιβλίο του δισέγγονου της Λαίδης Έλγιν με τις επιστολές της, που περιγράφουν με λεπτομέρεια του πως στήθηκε η όλη επιχείρηση. Η Λαίδη με την επιπολαιότητα και την ελαφρότητα της ηλικίας της αλλά και με την έπαρση της θέσης της, περιγράφει με θαυμασμό το χρονικό της αρπαγής των Γλυπτών. Μέσα από τις επιστολές φαίνεται καθαρά και η δική της προσωπική εμπλοκή αλλά και τα κίνητρα του Έλγιν που ήταν η διακόσμηση του πύργου τους και η προσωπική του προβολή.
Το ντοκιμαντέρ, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το φθινόπωρο, ρίχνει φως από μία διαφορετική σκοπιά και στην αρπαγή των Γλυπτών, αλλά και σε μία διαφορετική εποχή κατά την οποία η πολιτιστική λεηλασία θεωρούνταν δείγμα κύρους και δύναμης.
Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, που συνδυάζει την κινηματογραφική αναπαράσταση της ιστορίας του Έλγιν, με την εξιστόρηση των γεγονότων μέσα από την αφήγηση. Σημαντικοί αρχαιολόγοι και ιστορικοί αναλύουν τα γεγονότα και μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες παίρνουν θέση σε σχέση με το θέμα.
Τα γυρίσματα πραγματοποιηθήκαν σε Αθήνα, Μυτιλήνη, Αίγινα, Λάρισα, Ελευσίνα, Λαύριο, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη, εξιστορώντας το ιστορικό ταξίδι των Γλυπτών του Παρθενώνα, από την Αθήνα του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη συζήτηση για τον επαναπατρισμό τους.
Πρωταγωνιστούν: Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Εγγλεζάκη, Μιχάλης Μαρίνος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Νέιθαν Τομας, Ντάνκαν Σκίνερ, Μανώλης Γεραπετρίτης και ακόμα 40 ηθοποιοί. Σε ρόλο έκπληξη η Μιμή Ντενίση. Το Ducudrama αποτελεί συμπαραγωγή με την ΕΡΤ που χρηματοδοτήθηκε κι από: τον ΕΚΚΟΜΕΔ, τον Δήμο Αθηναίων την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Πέραν των δημόσιων φορέων που στήριξαν οικονομικά το Docudrama «Η γυναίκα πίσω από τον Ελγιν», το ντοκιμαντέρ, έλαβε μεγάλη οικονομική στήριξη από πληθώρα ιδιωτών, αλλά και εταιρίες λόγω του εθνικού θέματος που προβάλλει: Aegean Airlines, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ALPHA Κύπρου, Zela Aviation, Herrco, Qualco Group ήταν ανάμεσα στις εταιρίες που υποστήριξαν την παραγωγή.
Σενάριο και αφήγηση: Μιμή Ντενίση,
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάκου
Διευθ. Φωτογραφίας: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος
Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης
Σκηνικά: Αγγελική Ανακτορίδη
Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Ιστορικός Σύμβουλος: Ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης
Παραγωγός: Ελενα Χατζηαλεξάνδρου εταιρία. LUMAD
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα