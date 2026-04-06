Μιμή Ντενίση: Ολοκληρωθήκαν τα γυρίσματα του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της «H Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν»

Τα γυρίσματα πραγματοποιηθήκαν σε Αθήνα, Μυτιλήνη, Αίγινα, Λάρισα, Ελευσίνα, Λαύριο, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη, εξιστορώντας το ιστορικό ταξίδι των Γλυπτών του Παρθενώνα, από την Αθήνα του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη συζήτηση για τον επαναπατρισμό τους.

Πρωταγωνιστούν: Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Εγγλεζάκη, Μιχάλης Μαρίνος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Νέιθαν Τομας, Ντάνκαν Σκίνερ, Μανώλης Γεραπετρίτης και ακόμα 40 ηθοποιοί. Σε ρόλο έκπληξη η Μιμή Ντενίση.

Το Ducudrama αποτελεί συμπαραγωγή με την ΕΡΤ που χρηματοδοτήθηκε κι από: τον ΕΚΚΟΜΕΔ, τον Δήμο Αθηναίων την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Πέραν των δημόσιων φορέων που στήριξαν οικονομικά το Docudrama «Η γυναίκα πίσω από τον Ελγιν», το ντοκιμαντέρ, έλαβε μεγάλη οικονομική στήριξη από πληθώρα ιδιωτών, αλλά και εταιρίες λόγω του εθνικού θέματος που προβάλλει: Aegean Airlines, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ALPHA Κύπρου, Zela Aviation, Herrco, Qualco Group ήταν ανάμεσα στις εταιρίες που υποστήριξαν την παραγωγή.

