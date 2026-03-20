Επιστρέφουν στην Ελλάδα 9 αρχαία αγγεία από τη Βουδαπέστη, δείτε φωτογραφίες

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Πολιτισμού και Καινοτομίας της Ουγγαρίαςδήλωσε: «Η σημασία του ελληνικού πολιτισμού υπερβαίνει κατά πολύ τα εθνικά του όρια, καθώς αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εμάς, τους Ούγγρους, μας συνδέουν με τον ελληνικό κόσμο σχέσεις που εκτείνονται σε βάθος άνω των χιλίων ετών – από την επιστημονική παράδοση και την εκπαίδευση έως τις εκκλησιαστικές και πολιτιστικές σχέσεις. Η κοινή αυτή κληρονομιά παραμένει ζωντανή και συνεχίζει να εμπλουτίζεται μέσα από τις σύγχρονες συνεργασίες. Η επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών δεν αποτελεί, συνεπώς, απλώς διευθέτηση ενός ζητήματος του παρελθόντος, αλλά και ένα βήμα προς το μέλλον. Η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης δημιουργεί νέες δυνατότητες για περαιτέρω κοινές έρευνες, για την εμβάθυνση των πολιτιστικών σχέσεων και για ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ των θεσμών των δύο χωρών στον τομέα της ανάδειξης, προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς».Στην τελετή παράδοσης παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουγγαρία Μανόλης Αποστολάκης, ο Επίσκοπος Απάμειας κ. Παΐσιος, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Κατερίνα Κόικα, η Διευθύντρια Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης Laszlo Baan, ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου της Ουγγαρίας Νίκος Φωκάς, η Πρόεδρος της αυτοδιοίκησης Ελλήνων της Βουδαπέστης Ζωή Θώμου και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.