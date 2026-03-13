Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Καρυοφύλλια Καραμπέτη: Μεταφορφώνεται ξανά σε «Μήδεια» τρεις δεκαετίες μετά
Σε μια πολυαναμενόμενη παράσταση με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς - Δείτε που και πότε θα παρουσιαστεί
Είκοσι εννέα χρόνια μετά την πρώτη της ερμηνεία ως «Μήδεια» η Καρυοφύλλια Καραμπέτη θα αναμετρηθεί ξανά με τον εμβληματικό τραγικό ρόλο Ευριπίδη, αυτή τη φορά υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς και πλαισιωμένη από έναν σπουδαίο θίασο στον οποίο θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης και η Ρένη Πιττακή στον ρόλο της Τροφού.
Η φιλόδοξη αυτή θεατρική παραγωγή θα ξεκινήσει τη διαδρομή της στις 5 Ιουλίου, στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων και στη συνέχεια θα περιοδεύσει ανά την Ελλάδα.
Ο καταξιωμένος Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος έχει παρουσιάσει κατά το παρελθόν εξαιρετικές παραστάσεις στο ελληνικό θέατρο, όπως το «Underground» του Εμίρ Κοστουρίτσα, το «Γεφύρι του Δρίνου» του Ιβο Αντριτς , ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη αλλά και η εντυπωσιακή περφόρμανς για την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα «Πέρσες - Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών», προσεγγίζει τώρα τον τραγικό μύθο της Μήδειας με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου.
Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα· ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.
Η «Μήδεια» παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.
Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
Κυριακή 05/07/2026 21:00
ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ
Τρίτη 07/07/2026 21:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ
Σάββατο 11/07/2026 21:30 & Κυριακή 12/07/2026 21:30
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΚΑΒΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΑ
Τρίτη 14/07/2026 21:15 & Τετάρτη 15/07/2026 21:15
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ - ΛΑΡΙΣΑ
ΒΟΛΟΣ
Πέμπτη 16/07/2026 21:15
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» - ΒΟΛΟΣ
ΔΙΟΝ
Παρασκευή 17/07/2026 21:15
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σάββατο 18/07/2026 21:15 & Κυριακή 19/07/2026 21:15
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 30/07/2026 21:15 & Παρασκευή 31/07/2026 21:15
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Σάββατο 01/08/2026 21:15
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δευτέρα 03/08/2026 21:15
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Τρίτη 04/08/2026 21:15
ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σάββατο 08/08/2026 21:15 & Κυριακή 09/08/2026 21:15
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
Δευτέρα 10/08/2026 21:15 & Τρίτη 11/08/2026 21:15
ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ - ΧΑΝΙΑ
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα