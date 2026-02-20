Χαρούμενος και ανακουφισμένος δηλώνει ο Βέλγος συλλέκτης μετά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών της Καισαριανής

Χαρούμενος και ανακουφισμένος για την πιστοποίηση των αυθεντικότητας των φωτογραφιών που έχει στην κατοχή του και αποτελούν ιστορικά τεκμήρια για την Ελλάδα δήλωση στην ΕΡΤ ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε.«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα. «Ήρθαμε σε συμφωνία. Δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» είπε ειδικότερα, στην ΕΡΤ μετά τη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπεγράφη προσύμφωνο με τον Τιμ ντε Κράνε και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών. Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 262 φωτογραφίες από την Ελλάδα της περιόδου 1943-1944.Δείτε βίντεο: