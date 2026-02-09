Θέατρο Παλλάς: Παράσταση για τη «Λόλα» με την Έλλη Τρίγγου και τον Γιάννη Στάνκογλου

Παράταση
μέχρι την 1η Μαρτίου παίρνει η «Λόλα
», η σκηνική μεταφορά της δημοφιλούς κινηματογραφικής ταινίας, στο Θέατρο Παλλάς
. Η παράσταση με τη σκηνοθετική υπογραφή του Χρήστου Σουγάρη και τους Έλλη Τρίγγου
και Γιάννης Στάνκογλου
στους ρόλους του θρυλικού πρωταγωνιστικού διδύμου που σφράγισαν με τις ερμηνείες τους η Τζένη Καρέζη και ο Νίκος Κούρκουλος κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού και συνεχίζει ακάθεκτη.
H θεατρική «Λόλα» δεν περιορίζεται σε μια απλή αναβίωση, αλλά προτείνει μια σύγχρονη, δυναμική νουάρ προσέγγιση. Μέσα από έναν ευφυή συνδυασμό θεατρικών ευρημάτων και ζωντανή κινηματογράφηση που προβάλλεται επί σκηνής, η «Λόλα» του σήμερα δεν επιχειρεί απλώς να δραπετεύσει από το σκοτεινό της παρελθόν, αλλά παλεύει με πάθος για το δικαίωμα να ζήσει.
Η ατμόσφαιρα της Τρούμπας αναβιώνει με τρόπο αδυσώπητο και βαθιά συγκινητικό, παρασύροντας το κοινό στην καρδιά της νύχτας, εκεί όπου ο έρωτας συγκρούεται με τη μοίρα.
Στην παράσταση πρωταγωνιστεί επίσης ο Γιώργος Γάλλος
στον ρόλο του αρχιμαφιόζου Στέλιου ενώ παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα.