Θέατρο Παλλάς: Παράσταση για τη «Λόλα» με την Έλλη Τρίγγου και τον Γιάννη Στάνκογλου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Λόλα» Θέατρο Παλλάς Έλλη Τρίγγου Γιάννης Στάνκογλου

Θέατρο Παλλάς: Παράσταση για τη «Λόλα» με την Έλλη Τρίγγου και τον Γιάννη Στάνκογλου

Μια σύγχρονη σκηνική μεταφορά της θρυλικής ταινίας με το πρωταγωνιστικό δίδυμο Καρέζη - Καζάκου

Θέατρο Παλλάς: Παράσταση για τη «Λόλα» με την Έλλη Τρίγγου και τον Γιάννη Στάνκογλου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου παίρνει η «Λόλα», η σκηνική μεταφορά της δημοφιλούς κινηματογραφικής ταινίας, στο Θέατρο Παλλάς. Η παράσταση με τη σκηνοθετική υπογραφή του Χρήστου Σουγάρη και τους Έλλη Τρίγγου και Γιάννης  Στάνκογλου στους ρόλους του θρυλικού πρωταγωνιστικού διδύμου που σφράγισαν με τις ερμηνείες τους η Τζένη Καρέζη και ο Νίκος Κούρκουλος κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού και συνεχίζει ακάθεκτη.

H θεατρική «Λόλα» δεν περιορίζεται σε μια απλή αναβίωση, αλλά προτείνει μια σύγχρονη, δυναμική νουάρ προσέγγιση. Μέσα από έναν ευφυή συνδυασμό θεατρικών ευρημάτων και ζωντανή κινηματογράφηση που προβάλλεται επί σκηνής, η «Λόλα» του σήμερα δεν επιχειρεί απλώς να δραπετεύσει από το σκοτεινό της παρελθόν, αλλά παλεύει με πάθος για το δικαίωμα να ζήσει.

Η ατμόσφαιρα της Τρούμπας αναβιώνει με τρόπο αδυσώπητο και βαθιά συγκινητικό, παρασύροντας το κοινό στην καρδιά της νύχτας, εκεί όπου ο έρωτας συγκρούεται με τη μοίρα.

Στην παράσταση πρωταγωνιστεί επίσης ο Γιώργος Γάλλος στον ρόλο του αρχιμαφιόζου Στέλιου ενώ παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης