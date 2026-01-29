Η «Ιεροτελεστία» του Guillaume Poix ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο

ο

παρουσιάζει από τις 28 Ιανουαρίου,

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Εθνικό Θέατρο | National Theatre of Greece (@g.n.theatre)

Κλείσιμο

Στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Κτηρίου Τσίλλερ, ττην «» του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα και δραματουργού Guillaume Poix, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Μια παράσταση για τη θνητότητα, την απώλεια και ταυτόχρονα μία παρέλαση ανθρωπινότητας, μια γιορτή της ζωής.Αντλώντας έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που πάρθηκαν μεταξύ 2020 και 2021, μια περίοδο αυξημένης συλλογικής μοναξιάς, ο Guillaume Poix γράφει την «Ιεροτελεστία» (Un Sacre), σε μια ιδέα της Γαλλίδας σκηνοθέτριας θεάτρου και όπερας Lorraine de Sagazan, υφαίνοντας ένα χρονικό απώλειας που - μέσα από «μικρές» ιστορίες ανθρώπων - καταλήγει στη «μεγάλη» ιστορία της ανθρωπότητας.«Μια ιστορία, η οποία σήμερα μοιάζει να τρέχει με τρόπους που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μια ιστορία που σήμερα πλήττεται από άλλες κρίσιμες απώλειες: της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων, της ενσυναίσθησης, της δικαιοσύνης. Ιστορίες θανάτου ανθρώπων που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν για τους άλλους, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας για ένα καλύτερο μέλλον, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς. Ιστορίες φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους, που όμως ενώνονται από τον πυρήνα που καίει ασταμάτητα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας: την ανελέητη θνητότητα του ανθρώπου. Σε μια εποχή στην οποία ο θάνατος περνάει απαρατήρητος, σχεδόν αδιάφορος, που η απώλεια οφείλει να βιώνεται γρήγορα και ο πόνος δεν επιτρέπεται, γιατί σπιλώνει την ψεύτικη ευτυχία μιας ζωής που διαφημίζεται με κάθε τρόπο, το έργο του Guillaume Poix έρχεται να μας θυμίσει ότι το τέλος της ζωής είναι ένα φυσικό μέρος της», αναφέρει το δελτίο τύπου της παράστασης.Η «Ιεροτελεστία», σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, ακολουθεί τη λογική συνεντεύξεων του συγγραφέα, προσθέτοντας στο τελικό αποτέλεσμα και τρεις νέες ιστορίες εμπνευσμένες από την ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων, γραμμένες από την τακτική συνεργάτιδα του σκηνοθέτη, Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου. Αναγνωρίζοντας το θέατρο ως ιεροτελεστία της πραγματικότητας, πάντα με την κίνηση - την οποία υπογράφει η Ξένια Θεμελή - και ενισχύοντας το σκηνικό συμβάν με ζωντανή μουσική επί σκηνής, η παράσταση αναδύεται ως μια συλλογική ανάσα, μια αναπόφευκτη και φωτεινή μαρτυρία της ανθρώπινης ζωής.Τη μετάφραση υπογράφει η Δήμητρα Κονδυλάκη, τα σκηνικά ο Λουκάς Μπάκας και η Φιλάνθη Μπουγάτσου, τα κοστούμια ο 'Αγγελος Μέντης, τη χορογραφία η Ξένια Θεμελή, τους φωτισμούς ο Τάσος Παλαιορούτας και τη μουσική ο Βασίλης Ντοκάκης.Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελευθερία Αγγελίτσα, Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, Ειρήνη Δάμπαση, Γιώργος Εξακοΐδης, Γιώργος Κισσανδράκης, Κωνσταντίνος Κρομμύδας, Θάνος Μαγκλάρας, Ιωάννα Μαυρέα, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Μαρία Μπαγανά, Ανδρέας Νάτσιος, Ηλίας Σγουραλής, Θωμάς Τσακνάκης.Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30.Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη & Πέμπτη 17 ευρώ, Παρασκευή 14 ευρώ, Σάββατο & Κυριακή 22 ευρώ, Φοιτητικό - Νεανικό (έως 28 ετών) 12 ευρώ, 65+ ετών: Τετάρτη 12 ευρώ & Πέμπτη έως Κυριακή 14 ευρώ, 'Ανεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5ευρώ, Πολύτεκνοι 10 ευρώ.