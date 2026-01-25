Lifeline Hellas: Οι «Little Santa» μοίρασαν χαμόγελα και 250 δώρα στα παιδιά των νοσοκομείων Παίδων
Οι ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος και Πριγκίπισσα Αικατερίνη, ευχήθηκαν στα παιδιά «Χαρούμενα Χριστούγεννα με υγεία και καλή πρόοδο για τη νέα χρονιά» με την ελπίδα να αναρρώσουν σύντομα
Χαμόγελα, αισιοδοξία, και συγκινητικά δώρα προσφέρθηκαν με περίσσεια αγάπη στα παιδιά που νοσηλεύονταν την περίοδο των Χριστουγέννων στo νοσοκομείo Παίδων «H Αγία Σοφία».
Η φιλανθρωπική αυτή δράση πραγματοποιήθηκε μέσω του ανθρωπιστικού οργανισμού Lifeline Hellas, συμμετέχοντας στην καμπάνια «Παιδιά βοηθούν Παιδιά» του Lifeline4Youth υπό την αιγίδα και την παρουσία των ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης.
Στη συγκινητική αυτή πράξη προσφοράς συμμετείχαν περισσότερα από εβδομήντα παιδιά, που ως «Little Santa», στείλανε 250 δώρα που συγκέντρωσαν με τις οικογένειές τους και επισκέφτηκαν τα παιδιά στο νοσοκομείο με σκοπό να τους δώσουν χαρά τα Χριστούγεννα και να τους ευχηθούν να γίνουν σύντομα καλά.
Επίσης, μαζί με τα παιδιά έλαβε μέρος ο όμιλος χορωδίας των Δημοτικών «Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού» που είπε τα κάλαντα και μοίρασε χαρά με τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια του. Την χορωδία συνόδεψαν η Διευθύντρια του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού, Δήμητρα Παναγούλη, η Διευθύντρια του «Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών», Βίλλυ Παύλου και οι υπεύθυνοι της χορωδίας, Εύη Ανδριώτη και Νικολάι Μανωλικάκης.
Οι ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος και Πριγκίπισσα Αικατερίνη, ευχήθηκαν στα παιδιά «Χαρούμενα Χριστούγεννα με υγεία και καλή πρόοδο για τη νέα χρονιά» με την ελπίδα να αναρρώσουν σύντομα.
Η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, Νάσια Παπαμανώλη, ευχήθηκε στα παιδιά καλή ανάρρωση και την νέα χρονιά να έχουν υγεία και καλή πρόοδο. Η Ιωάννα Δράγνη ευχαρίστησε τους χορηγούς, τα παιδιά και τους γονείς που συγκέντρωσαν τόσα πολλά δώρα και επισκέφτηκαν το νοσοκομείο για να τα προσφέρουν στα παιδιά.
Στις επισκέψεις παρευρέθηκαν ο κοινός Διοικητής των διασυνδεδεμένων Γενικών νοσοκομείων παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και «Αγία Σοφία», Τάσος Μίχας ο οποίος στην ομιλία ευχαρίστησε το Lifeline Hellas για την μεγάλη του υποστήριξη στα νοσοκομεία Παίδων καθώς και η Ευφροσύνη Βλαχιώτη, Διευθύντρια νοσηλευτικής και η Χριστίνα Κανακά - Gantenbein Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διευθύντρια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Τις επισκέψεις τίμησαν με την παρουσία τους η νύφη της Πριγκίπισσας Αικατερίνης και Επίτιμη Αντιπρόεδρο του Lifeline Hellas Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews, ο Αντιπρόεδρος του Lifeline Hellas Δρ. Γιάννης Πατινιώτης, η ταμίας Ήβη Αζαρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μιχάλης Δαλακούρας και η Αλεξία Σαβράμη με τον σύζυγο της Βασίλη, αλλά και ο επιχειρηματίας Άλεξ Σταυρίδης.
Photo Credits: Panoulis - LifelineHellas
