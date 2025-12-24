Το φιλανθρωπικό δείπνο του Lifeline Hellas για την ενίσχυση των νοσοκομείων Παίδων της Αθήνας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο ανθρωπιστικός οργανισμός «Lifeline Hellas» διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, για 20η συνεχή χρονιά, το παραδοσιακό xριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό δείπνο του, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Στο κατάμεστο ballroom του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία» ο  ανθρωπιστικός οργανισμός «Lifeline Hellas» διοργάνωσε για 20η συνεχή χρονιά το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό δείπνο του, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 υπό την αιγίδα και την παρουσία των ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης.

20 χρόνια προσφοράς ζωής

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η στήριξη των νεογνολογικών τμημάτων των νοσοκομείων Παίδων «Π. και Α. Κυριακού» και Αγία Σοφία με την προσφορά θερμοκοιτίδων. 

Η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, Νάσια Παπαμανώλη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και προχώρησε σε μια εκτενή αναφορά στο έργο του σωματείου κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κατά την οποία προσφέρθηκαν επτά θερμοκοιτίδες και τέσσερα μόνιτορ στα νοσοκομεία Παίδων «Π. και Α. Κυριακού» και Αγία Σοφία της Αθήνας όπως και ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης στο «Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας». 

O ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος ευχαρίστησε όλους τους φίλους του ανθρωπιστικού οργανισμού για την μακρόχρονη υποστήριξή τους και την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Συγκινητική ήταν η ομιλία της ΑΒΥ Πριγκίπισσας Αικατερίνης η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους καλεσμένους, στους δωρητές και στους χορηγούς για την μεγάλη τους υποστήριξη στο φιλανθρωπικό έργο του σωματείου.  


Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews ευχαρίστησε θερμά τους ανώνυμους και επώνυμους δωρητές, καθώς και τους φίλους του «Lifeline Hellas», για τη μακρόχρονη εμπιστοσύνη και τη διαχρονική τους στήριξη στο φιλανθρωπικό έργο του οργανισμού.

ΑΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ANDREWS, ΦΛΕΡ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, ΝΑΝΤΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ, DAVID ANDREWS

Μουσική, λάμψη και σημαντικές παρουσίες

Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της βραδιάς ξεκίνησε με την πρώτη δημόσια ακρόαση ενός τραγουδιού, σε σύνθεση του Αλέξανδρου Ευσταθίου και στίχους της Ειρήνης Ανδρούτσου, το οποίο ερμήνευσαν ο Αλέξανδρος Andrews, εγγονός της Πριγκίπισσας, και η ίδια η στιχουργός.

Στο λαμπερό φιλανθρωπικό Gala έδωσαν το παρών ο γιος της Πριγκίπισσας Αικατερίνης David Andrews με την σύζυγό του Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews, Επίτιμη Αντιπρόεδρο του Lifeline Hellas και τον γιο τους Αλέξανδρο, η αδελφή της Πριγκίπισσας Αικατερίνης Μπέττυ Ρουμελιώτη με την κόρη της Άννα Σούσση και την εγγονή της Μπέττυ Βασιλείου. Ακόμη, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων,  η Aurette Arkas, η Ιωάννα Δράγνη, η Εριέττα Βορδώνη, και ο Μιχάλης Δαλακούρας.

 Στο φιλανθρωπικό δείπνο παρευρέθη και  ο Α.Ε. Πρέσβης  του Ηνωμένου Βασιλείου Matthew Lodge, η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη και η σύμβουλος του Υφυπουργείου Αθλητισμού, γνωστή μαραθωνοδρόμος και Πρέσβης του Lifeline Μαρία Πολύζου.

Lifeline_Gala
Α.Ε. ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ MATTHEW LODGE ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ALEXIA LODGE

ΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ, ΔΡ. ΦΩΦΗ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ
ΧΑΡΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΕΝΙΚΑ, ΡΙΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η ΑΓΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΜΠΕΤΤΥ ΑΡΚΟΥΔΕΑ, ΑΒΥ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΑΝΤΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ, ΦΛΕΡ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΓΝΗ, ΜΑΡΙΛΛΗ ΣΥΛΛΑΝΤΑΒΟΥ, ΔΡ. ΦΩΦΗ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ, ΑΒΥ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, ΔΡ. ΑΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ANDREWS, ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΒΡΑΜΗ, ΕΡΙΕΤΤΑ ΒΟΡΔΩΝΗ

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΛΕΞ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΖΩΗ ΨΑΡΡΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ


Photo Credits:  Studio Panoulis - Μιχάλης Κατσογιάννης/LifelineHellas
