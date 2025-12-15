Ο Μανώλης Μητσιάς ετοιμάζει συναυλία - αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο
Ο Μανώλης Μητσιάς ετοιμάζει συναυλία - αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο

Ο τραγουδιστής έχει ερμηνεύσει περίπου 100 τραγούδια σε στίχους του μεγάλου ποιητή

Ο Μανώλης Μητσιάς ετοιμάζει συναυλία - αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο
Στον Νίκο Γκάτσο θα είναι αφιερωμένη η μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Μανώλης Μητσιάς στις 5 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Ο Μανώλης Μητσιάς ετοιμάζει συναυλία - αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο
Ο Νίκος Γκάτσος

Ο Μανώλης Μητσιάς ευτύχησε να ερμηνεύσει, σε πρώτη εκτέλεση, σχεδόν 100 τραγούδια με στίχους που ο Νίκος Γκάτσος έγραψε ειδικά για τη φωνή του. Έτσι, βρέθηκε να συχνάζει στα μυθικά στέκια του ποιητή, αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι, όπου γνώρισε κι άλλους σπουδαίους της τέχνης, οι οποίοι τον διαμόρφωσαν ερμηνευτικά και ως προσωπικότητα. 

«Η σχέση μου μαζί του ήταν πατρική. Όταν είχα απορίες για κάτι, τον ρωτούσα «κύριε Γκάτσο, τι να κάνω;», κι εκείνος μου έλεγε πάντα «μονάχος σου θα το βρεις» ή «εσύ ξέρεις» περιγράφει ο ίδιος.

Το πρόγραμμα της συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τραγούδια σε στίχους του ποιητή. Στο πρώτο μέρος της βραδιάς ο Μανώλης Μητσιάς θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, όλα τα τραγούδια του δίσκου «Θαλασσινά φεγγάρια» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη

Στο δεύτερο μέρος, θα ερμηνεύσει τραγούδια από τη συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.

