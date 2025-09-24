Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το ευχαριστώ
Σωκράτης Μάλαμας Ιουλία Καραπατάκη Γιάννης Μάλαμας

Ο τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας

Γεωργία Κοτζιά
Ποζάροντας με τον γιο του Γιάννη και την Ιουλία Καραπατάκη, ο Σωκράτης Μάλαμας θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας.

Ο τραγουδιστής ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook μια κοινή φωτογραφία τους γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι 2025. Σας ευχαριστούμε πολύ!».

Τους προηγούμενους μήνες,  ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Δείτε την ανάρτηση

