Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το ευχαριστώ
Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το ευχαριστώ
Ο τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας
Ποζάροντας με τον γιο του Γιάννη και την Ιουλία Καραπατάκη, ο Σωκράτης Μάλαμας θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας.
Ο τραγουδιστής ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook μια κοινή φωτογραφία τους γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι 2025. Σας ευχαριστούμε πολύ!».
Τους προηγούμενους μήνες, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την καλοκαιρινή τους περιοδεία.
Δείτε την ανάρτηση
Ο τραγουδιστής ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook μια κοινή φωτογραφία τους γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι 2025. Σας ευχαριστούμε πολύ!».
Τους προηγούμενους μήνες, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την καλοκαιρινή τους περιοδεία.
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα