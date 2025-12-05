Πέθανε ο μεγάλος αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, σχεδιαστής του Μουσείου Γκούγκενχαιμ στο Μπιλμπάο

Το θαύμα του Μπιλμπάο

Το «Κτίριο που Χορεύει» στην Πράγα

Κλείσιμο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Καναδοαμερικανός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, που σχεδίασε σειρά κτιρίων αφού αψήφησαν τις συμβάσεις και τον έκαναν έναν από τους επιδραστικούς σχεδιαστές της γενιάς του.Γεννήθηκε το 1929 στο Τορόντο ως Εφραΐμ Όουεν Γκόλντμπεργκ. Με την οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στη νότια Καλιφόρνια όπου και σπούδασε αρχιτεκτονική, χωρίς πάντως να ολοκληρώσει ένα μεταπτυχιακό στο σχέδιο από το Χάρβαρντ.Ο Γκέρι εκτέλεσε περισσότερα από 150 έργα σε όλο τον κόσμο. Στα πιο γνωστά του συγκαταλέγονται το Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες και το Jay Pritzker Pavilion στο Σικάγο.Ίσως το κορυφαίο έργο του ήταν το, το οποίο θεωρείται από μία από τις καλύτερες κατασκευές του 20ού αιώνα.Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Γκέρι κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του νέου παραρτήματος του Μουσείου Guggenheim στη Χώρα των Βάσκων. Μαζί με τον τότε διευθυντή του Ιδρύματος, Τόμας Κρένς, οραματίστηκαν ένα μουσείο που θα ανέτρεπε κάθε κανόνα του 20ού αιώνα. Ο Γκέρι εμπνεύστηκε από την «ωμή βιομηχανική ομορφιά» του Μπιλμπάο και δημιούργησε ένα συγκλονιστικό σύμπλεγμα από τιτάνιο και ασβεστόλιθο, που μοιάζει άλλοτε με πλοίο κι άλλοτε με μισοδιαλυμένο γλυπτό.Το κτίριο, που ολοκληρώθηκε το 1997, είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο, ασβεστόλιθο και γυαλί. Στη μορφή του κυριαρχούν οι σπειροειδείς επιφάνειες που δημιουργούν μια αίσθηση κίνησης.Προσέλκυσε 1,3 εκατ. επισκέπτες τον πρώτο χρόνο, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις αντιλαμβάνονται τη δύναμη της αρχιτεκτονικής. Το «φαινόμενο Μπιλμπάο» γεννήθηκε: η ιδέα ότι ένα μοναδικό κτίριο μπορεί να αναζωογονήσει οικονομικά μια ολόκληρη περιοχή.Ο Γκέρι, όπως σημειώνει η Toronto Star, συχνά χρησιμοποιούσε μοναδικά υλικά στα έργα του που έμοιαζαν με γλυπτά. Οι κατασκευές του ήταν καμπυλόγραμμες, σχεδόν σαν γλυπτά. «Με ρωτούν αν είμαι καλλιτέχνης ή αρχιτέκτονας, αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο», έλεγε το 1987.Υπήρξε μάλιστα πρωτοπόρος στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την υλοποίηση σχεδίων που έως τότε θεωρούνταν «αδύνατα» στην πράξη. Εμπνεόταν από ζωγράφους όπως ο Φρανκ Στέλα και ο Τζάσπερ Τζονς και από μικρός γοητευόταν από τα ψάρια —μια εμμονή που ενσωμάτωσε σε πολλά έργα του, από γλυπτά μέχρι κτίρια.Πάντα αρνιόταν να ενταχθεί σε ασρχιτεκτονικά κινήματα.