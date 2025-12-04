Σπύρος Πώρος: 30 χρόνια φωτογραφικής διαδρομής

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Μεγάλη αναδρομική έκθεση με εμβληματικές φωτογραφίες του Σπύρου Πώρου με τον τίτλο “Αποτύπωμα 30” από την 2023 Ελευσις Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Τριάντα χρόνια καριέρας συμπληρώνει ήδη στη φωτογραφία ο Σπύρος Πώρος, με την κάμερα του να πρωταγωνιστεί σε σπουδαία παγκόσμια γεγονότα, να ταξιδεύει στις άκρες του πλανήτη, να απαθανατίζει από το εθνικό μπαλέτο της Κούβας μέχρι τους Μαορί της Νέας Ζηλανδίας. Είναι από τους λίγους φωτογράφους που έχουν εμπιστευθεί σπουδαίοι καλλιτέχνες, σε σπάνιες στιγμές τους ενώ έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Τζένιφερ Λόπερ, η Κίρα Νάιτλι, ο Χάρβει Καιτελ και ο Σαρλς Αζναβούρ-μεταξύ άλλων.
Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε Νέα Υόρκη, Αθήνω και Όκλαντ ενώ το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο “Photosophia” (εκδόσεις Cactus) που αποτυπώνει την πολυετή, διεθνή του δράση. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά με αφορμή την πρώτη μεγάλη αναδρομική για το έργο του με τον τίτλο “Αποτύπωμα 30”, που παρουσιάζεται στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας σε συνδιοργάνωση με τη 2023 Ελευσις Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: «Τριάντα χρόνια κρατώ την κάμερα σαν ημερολόγιο. Κάθε κλικ είναι μια σελίδα της ζωής μου και της ζωής αυτού του κόσμου που περπάτησα». Ο Έλληνας φωτογράφος έχει διαμορφώσει την αισθητική του γλώσσα μέσα από την αναζήτηση της ομορφιάς, στην οποία έχει δηλώσει ότι επιστρέφει με το φωτογραφικό του βλέμμα και την δική του αισθητική διάσταση.
Στην έκθεση παρουσιάζονται ανθρώπινες ιστορίες, τελετουργικά δρώμενα και στιγμιότυπα από καθημερινές δραστηριότητες που αναδεικνύουν την ποικιλία και τη δυναμική της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από εμβληματικές σειρές όπως η «Χρυσή Αναλογια» (2015), «Η Απολογία των ηρώων» 2017) , «Τα πάντα ρει» (2002) και η πιο πρόσφατη«transition», ο θεατής ταξιδεύει στον κόσμο που αγάπησε και αποτύπωσε ο Σπύρος Πώρος: ονειρικές καταστάσεις, πρόσωπα που κουβαλούν ιστορίες αιώνων, στιγμές καθημερινότητας που γίνονται ποίηση μέσα από το φακό.
Ινφο:
Τίτλος: «Αποτύπωμα 30, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
Εγκαίνια: Δευτέρα8 Δεκεμβρίου, 19:00
Διάρκεια: 8 – 21 Δεκεμβρίου
