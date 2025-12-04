Σπύρος Πώρος: 30 χρόνια φωτογραφικής διαδρομής

«Τριάντα χρόνια κρατώ την κάμερα σαν ημερολόγιο. Κάθε κλικ είναι μια σελίδα της ζωής μου και της ζωής αυτού του κόσμου που περπάτησα». Ο Έλληνας φωτογράφος έχει διαμορφώσει την αισθητική του γλώσσα μέσα από την αναζήτηση της ομορφιάς, στην οποία έχει δηλώσει ότι επιστρέφει με το φωτογραφικό του βλέμμα και την δική του αισθητική διάσταση.Στην έκθεση παρουσιάζονται ανθρώπινες ιστορίες, τελετουργικά δρώμενα και στιγμιότυπα από καθημερινές δραστηριότητες που αναδεικνύουν την ποικιλία και τη δυναμική της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από εμβληματικές σειρές όπως η(2015),2017) ,(2002) και η πιο πρόσφατη, ο θεατής ταξιδεύει στον κόσμο που αγάπησε και αποτύπωσε ο: ονειρικές καταστάσεις, πρόσωπα που κουβαλούν ιστορίες αιώνων, στιγμές καθημερινότητας που γίνονται ποίηση μέσα από το φακό.Ινφο:«Αποτύπωμα 30, Παλαιό Ελαιουργείο ΕλευσίναςΔευτέρα8 Δεκεμβρίου, 19:008 – 21 Δεκεμβρίου