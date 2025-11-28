Η περιπέτεια του Θωμά-Μπισμπίκη και της «Σπασμένης Φλέβας»

Σε αυτή την περιπλάνηση, σαν ένα Road tripς την ουδετεροποιημένη ζώνη-το No man’s land- της σύγχρονης Αθήνας, ο Θωμάς έρχεται αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και αγγέλους καθιστώντας μας συνένοχους σε μια μάχη που μοιάζει κατά πολύ με τον καθημερινό αγώνα των περισσότερων ανθρώπων στην Ελλάδα της ξεφτισμένης ευωχίας. Πρόκειται για περιστατικά που ταυτίζονται με τα ζωντανά αποσπάσματα μιας πόλης και μιας χώρας σε αποςσύνθεση, κάτω από τα οποία κρύβονται, τα σάπια μας κομμάτια. Γιατί πίσω από τα εντυπωσιακά νεόπλουτα σπίτια και τα γυαλιστερά πλακάκια μπάνιου, ικανά να καθρεφτίσουν το κατεστραμμένο μας είδωλο, κρύβονται οι κούφιες συνειδήσεις ενός λαού που ποτέ δεν τόλμησε, όπως ο Θωμάς, να παραδεχτεί τα λάθη του.Αν ο Μπισμπίκης δεν ήταν τόσο εκπληκτικός στον ρόλο που φτιάχτηκε ακριβώς στα μέτρα του, σε μια ερμηνεία ζωής, ίσως να μην πλήγωνε αυτή η αποσάθρωση που συνειδητοποιούμε σε κάθε του απονενοημένο βήμα: θαρρείς ότι η πορεία από την παραλιακή της Βούλας μέχρι τις παρυφές της πόλης, να είναι η δική μας πορεία προς την κόλαση-η πορεία κάθε Έλληνα που είδε να χάνεται όχι μόνο η αξιοπρέπεια αλλά και η άλλοτε αυθεντική, λαική του ψυχή. Κάθε λάθος στροφή στη διαδρομή με τη γυαλιστερή του Μερσεντές είναι ουσιαστικά η στραβοτιμονιά της δικής μας ζωής αφού όλοι έχουμε δει τα δικά μας όνειρα να διαψεύδονται και τα δικά μας εσωτερικά κρατήματα να λιγοστεύουν, μαζί με την ανάσα.Και εδώ ακριβώς είναι που το σινεμά του Γιάννη Οικονομίδη γίνεται ακραιφνώς πολιτικό και πολύ πιο βαθύ από την χιουμοριστικά εξεγερμένη προηγούμενη »Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς»: ο σκηνοθέτης δεν μιλάει πλέον για γραφικούς μαφιόζους και λουμπενοποιημένους μπουζουκόβιους αλλά για όλους μας, δεν θίγει μόνο τους γραφικούς τύπους που ζουν ανάμεσα στις Εθνικές Οδούς και σε παράνομα παραπήγματα αλλά τους άλλοτε καταξιωμένους κατοίκους των Νοτίων Προαστίων και τον δικό μας βίο.Ο τρόπος που ο Γιάννης Οικονομίδης κινηματογραφεί τους χώρους με την εξωτερικά τοποθετημένη κάμερα να κοιτάει σχεδόν ηδονοβλεπτικά το εσωτερικό των σπιτιών και με τους ήχους της πόλης να αποκτούν το δικό τους αυτόνομο χαρακτήρα, είναι σχεδόν οντολογικός: αποκαλύπτει πολλά για τη συλλογική μας μοίρα και μας δείχνει ένα άλλο αδιέξοδο που δεν χρειάζεται καμία σήμανση για να αποκαλυφθεί αφού βρίσκεται βαθιά μέσα μας. Σε αυτή την πορεία προς τη λύτρωση που τελικά είναι η επιστροφή προς την κόλαση-να και πάλι ο Ηράκλειτος!- ο Θωμάς αναςσύρει όλους τους όρους του αρχαίου δράματος που έκανε τους ήρωες να περιπλέκονται σε μια προσωπική δίνη, ακριβώς λόγω της ύβρεως-αδυναμίας τους να δουν την αλήθεια. Σαν έναν αλαζονικό Προμηθέα που η εμμονική σκέψη του προκαλεί απλώς τον γύπα που του τρώει εμμονικά τα σπλάχνα, ο Θωμάς νιώθει παντοδύναμος τη στιγμή που απλώς ξεσκίζει τη σάρκα τόσο τη δική του, όσο και όλων όσοι τυγχάνει να βρίσκονται στην ίδια δίνη με αυτόν.Η Αρχαιοελληνική τραγωδία επανέρχεται με τον πιο στεντόρειο τρόπο σε αυτή την ταινία μέσα από αυτό το δράμα ενός άνδρα,-που, όπως ο Αγαμέμνων, αναζητά τη λύση χωρίς να υπολογίζει τη δική του μοίρα και τη θυςσία που θα χρειαστεί να κάνει για να φυςσήξουν ξανά οι ούριοι άνεμοι. Παρότι το δράμα έχει εδώ άλλον χαρακτήρα, η απελπισμένη πορεία ενός άνδρα προς την καταστροφή που όρισε ο ίδιος για τον εαυτό του, τελικά έχει πρωταγωνιστές όχι μόνο τον Μπισμπίκη αλλά τον καθένα από εμάς. Αρκεί να κοιτάξει κανείς δίπλα του ή μέσα του για να ανακαλύψει μια ακόμα σπασμένη φλέβα, σε ένα σώμα που κανείς δεν ξέρει με σιγουριά να πει αν έχει ή δεν έχει ακόμα ψυχή για να σώσει.