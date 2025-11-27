Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
«Από ποια αγάπη γεννιέται η ντροπή»: Το νέο βιβλίο του Γιώργου Τσούκαλη
Υπόσχεται μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, γεμάτη εξομολογήσεις, συγκρούσεις και ανατροπές
Το νέο βιβλίο του Γιώργου Τσούκαλη, με τίτλο «Από ποια αγάπη γεννιέται η ντροπή», έρχεται να συγκινήσει και να αιφνιδιάσει το κοινό. Στο δεύτερο συγγραφικό του εγχείρημα, ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής μεταφέρει μια αληθινή ιστορία, διατηρώντας τη δύναμη και το συναίσθημα που κουβαλούν οι πραγματικές ανθρώπινες διαδρομές.
Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που, για σχεδόν τριάντα χρόνια, κουβαλά ένα βάρος που την ακολουθεί σε κάθε ανάσα. Εργάστηκε ως ιερόδουλη για να επιβιώσει και πριν από 28 χρόνια αναγκάστηκε να αποχωριστεί το παιδί της, έναν γιο που δεν μπόρεσε ποτέ να μεγαλώσει ή να γνωρίσει.
Ο άνδρας αυτός, πλέον καταξιωμένος στον χώρο του, έχει χτίσει τη ζωή του μακριά από τα ίχνη του παρελθόντος. Η μοίρα όμως οδηγεί τους δυο τους σε μια αναπάντεχη συνάντηση, όπου η αλήθεια έρχεται στο φως με ορμή.
Μάνα και γιος καλούνται να σταθούν απέναντι σε όσα τους πλήγωσαν και να απαντήσουν στο πιο δύσκολο ερώτημα: μπορεί η αγάπη να σβήσει τη ντροπή και ο χρόνος να επουλώσει όσα έμειναν άλυτα;
Το βιβλίο υπόσχεται μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, γεμάτη εξομολογήσεις, συγκρούσεις και ανατροπές. Μια ιστορία που μιλά για τη δύναμη της συγχώρεσης και για τις σχέσεις που, ακόμα κι όταν χάνονται, δεν παύουν ποτέ να διεκδικούν μια δεύτερη ευκαιρία.
