Νίκος Ποδιάς: Εγκαινιάστηκε η ατομική έκθεση του εικαστικού στην Γκαλερί Citronne
Μία νέα εικαστική πρόταση που ανατρέχει σε δημοφιλείς συσχετισμούς, από τον κόσμο της Ιστορίας της Τέχνης
Βυζαντινές καταβολές και όχι μόνον έχει η ατομική έκθεση του εικαστικού Νίκου Ποδιά, που εγκαινιάστηκε, χθες, στην Γκαλερί Citronne, στο πολυσύχναστο και πολύβουο Κολωνάκι. Στον τέταρτο όροφο επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, παρακολουθήσαμε μία νέα εικαστική πρόταση που ανατρέχει σε δημοφιλείς συσχετισμούς, από τον κόσμο της Ιστορίας της Τέχνης, ιδωμένους μέσα από την νέα ματιά ενός καλλιτέχνη που ανανεώνει την σχέση του με τις βαθιές βυζαντινές ρίζες του τόπου μας, ενώ εύστοχα δανείζεται έννοιες από την τεχνολογία.
Η έκθεση αυτή, με θέμα SAFE AREA (Ασφαλής Περιοχή), αντλεί την έμπνευσή της από παραδόσεις και απηχήσεις του παγκόσμιου πολιτισμού. Στα έργα του προκύπτουν υφές, φόρμες, ρυθμοί – μοτίβα που συγκροτούν έναν χώρο εν δυνάμει θωρακισμένο αλλά ταυτοχρόνως και εύθραυστο.
Ο Ποδιάς ενώ έχει αφετηρίες από την λαϊκή παράδοση, αφού χρησιμοποιεί υλικά όπως το χαρτί, σε παράδοξο μίας χάρτινης πανοπλίας, για παράδειγμα. `Η πάλι, χρυσόχαρτα, φακελάκια τσαγιού και ακρυλική κόλλα, για να δημιουργήσει αέρινες και αέναες κατασκευές ικανές για να γοητεύσουν τον θεατή και να τον υποβάλλουν σε σκέψη για το τι είναι καλό, αποτρέποντας με τρόπο ταλισμανικό, το κακό.
Το πουκάμισο του φιδιού, δοξασίας προστασίας και καλής τύχης, τα αγκάθια του σκαντζόχοιρου, στοιχείο αυτοάμυνας αλλά και σοφίας, τα ανατολίτικα ‘ταλισμανικά’ ενδύματα αποτροπής του κακού είναι τα στοιχεία που δανείζεται ο καλλιτέχνης για να μπορέσει να εκφράσει με σαφήνεια τις ιδέες του και τα μηνύματα που θέλει να περάσει στον θεατή. Τα έργα του που εξισώνονται με αντικείμενα και πλάσματα φορτισμένα με μαγικές και αποτρεπτικές ιδιότητες μοιάζουν με φυλαχτά, που προστατεύουν και προειδοποιούν για το κακό.
Η προστασία και η αποτροπή του κακού, κατέχουν άλλωστε κεντρική θέση στην πρακτική της αποκατάστασης του αρχικού υλικού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα από πολλαπλά στάδια μετάπλασης. Με αυτόν τον τρόπο, εγκαθιστά στον χώρο της γκαλερί, ένα περιβάλλον αναπάντεχα μυστήριο και γοητευτικό.
`Όμως ο ανήσυχος καλλιτέχνης δεν μένει μόνον σε αυτό. Εχει αναφορές και από τον κόσμο της τεχνολογίας καθώς και τον παγκόσμιο ιστό, που τόσο πολύ έχει εισβάλλει στην ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό διαφαίνεται από τους τίτλους των έργων του, όπως για παράδειγμα “Gold Pixels’’…
Στην Gallery Citronne, οι επισκέπτες μπορούν έτσι να διακρίνουν φωτεινές αντανακλάσεις και σκιές που διαχέονται μέσα από τα έργα του Νίκου Ποδιά, μέσα σε μία νεφέλη ορατής ‘ελαφρότητας’, σε συνδυασμό με μία επίπλαστη αιχμηρή φύση των υλικών. `Όλα αυτά τα αντιφατικά στοιχεία έρχονται για να συνθέσουν και να κουμπώσουν το ορατό από το αόρατο σύμπαν. `Ένα δικό του προσωπικό σύμπαν σε μία μεταιχμιακή κατάσταση ανάμεσα σε ασφάλεια και επισφάλεια.
Αξιοπρόσεκτη η έκθεση – περιβάλλον του Ποδιά, ανατρέχει σε αξιόλογες αναφορές ενός Gustave Klimt, (το έργου του «Le baiser»), «το Φιλί», αν μπορεί να δει κανείς και πιο μακριά από τα φαινόμενα, αφήνοντας την φαντασία του ελεύθερη.
Μία έκθεση που σίγουρα αξίζει να δείτε, σε μια εποχή που προβληματιζόμαστε όλοι μας καθημερινά, για το πως να αποτρέψουμε κάθε κακό.
