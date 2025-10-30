Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Γκόραν Μπρέγκοβιτς: Έρχεται στην Αθήνα για μια χειμερινή συναυλία
Γκόραν Μπρέγκοβιτς: Έρχεται στην Αθήνα για μια χειμερινή συναυλία
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί
Οι βαλκανικοί ήχοι και οι ξεσηκωτικοί ρυθμοί της μουσικής του Γκόραν Μπρέγκοβιτς θα βάλουν φωτιά στις 15 Δεκεμβρίου, στο Christmas Theater όπου θα φιλοξενηθεί μία ακόμη συναυλία του ιδιαίτερα αγαπητού στο ελληνικό κοινό συνθέτη.
Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα για να γιορτάσει τη δύναμη της μουσικής, μιας πανανθρώπινης γλώσσας που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.
«Πριν από λίγο καιρό, βρήκαν στη Γερμανία μια φλογέρα 20.000 ετών. Οι άνθρωποι έφτιαχναν μουσική πριν καλά καλά διαμορφώσουν γλώσσα. Να γιατί η μουσική έρχεται από ένα βαθύτερο μέρος μέσα μας και είναι πολύ πιο δυνατή από τις λέξεις…» υπογραμμίζει με νόημα ο ίδιος και προσθέτει: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα, δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα…»
Η συναυλία – γιορτή στο Christmas Theater θα περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές της δισκογραφίας του, από το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το υπέροχο «Ausencia» από το «Undergound» και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους όπως «Το Βενζινάδικο», το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα».
Παράλληλα ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς θα παρουσιάσει τη δισκογραφική δουλειά του «Τρία Γράμματα από το Σεράγεβο» η οποία περιέχει έναν ύμνο για την γενέθλια πόλη του . Μωσαϊκό από Χριστιανούς Εβραίους και Μουσουλμάνους πριν από τον πόλεμο του ΄90, το Σεράγεβο διέθετε την ποικιλία και την ανοιχτή ματιά μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που είχε να δώσει πολλά στα πιο ανήσυχα παιδιά της. Αυτή είναι και η αφετηρία του συγκεκριμένοι δίσκου.
Η πρώτη επαγγελματική επαφή του Μπρέγκοβιτς με τη μουσική ήταν μέσω του συγκροτήματος Kodeksi, το οποίο αργότερα εμπλουτίστηκε με νέα μέλη, μετονομάστηκε σε Bijelo Dugme (Λευκό Κουμπί και έγινε ένα από τα πιο γνωστά της Γιουγκοσλαβίας. Όταν το συγκρότημα άρχισε να διαλύεται, εκείνος στράφηκε στη σύνθεση μουσικής για ταινίες. Το στυλ του επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική των Ρομά, ενώ διατήρησε πολλά από τα στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς κινηματογραφικές δουλειές του συγκαταλέγονται η μουσική για τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα, «Ο Καιρός των Τσιγγάνων», «Underground», στο οποίο συνεργάστηκε και με την Σεζάρια Εβόρα και «Arizona Dream» όπου συναντήθηκε με τον Iggy Pop.
Στη διάρκεια της καριέρας του ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς έχει συνεργαστεί με πολλούς δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ο Γιώργος Νταλάρας αλλά και η μεγάλη Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεζέν Ακσού.
Η αγάπη του για την Ελλάδα είναι γνωστή γι΄αυτό και φροντίζει να τήν επισκέπτεται συχνά: «Είστε τόσο τυχεροί που έχετε γεννηθεί σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα για να παραπονεθεί κανείς, αλλά σκεφτείτε λίγο την ιστορία σας, το φως, τη θάλασσα. Και μόνο το άκουσμα της λέξης «Ελλάδα» σε κάνει να χαμογελάς από όποιο μέρος του κόσμου και αν είσαι…» λέει, απευθυνόμενος στους Έλληνες.
