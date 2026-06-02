Dance Days Chania: 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στα Χανιά
Το Dance Days Chania, για 16η συνεχόμενη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί, από τις 20 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου. Δράσεις του θα φιλοξενηθούν σε θέατρα, χώρους πολιτισμού και γειτονιές της πόλης των Χανίων.
Φέτος θα περιλαμβάνει έργα σύγχρονου χορού και performances που εστιάζουν στα αποθέματα ψυχικής δύναμης για να υπάρχεις στον σημερινό κόσμο, για να δημιουργείς, κινείσαι, μετατοπίζεσαι, μοιράζεσαι και εξελίσσεσαι. Καλλιτέχνες, μας υποδέχονται στον δημιουργικό τους κόσμο που σχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα και συνθέτουν νέα τοπία με σώματα παλλόμενα, ανήσυχα, χορευτικά, γαλήνια. Παραστάσεις που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, έργα υπό διαμόρφωση, καλλιτεχνικά project στον δημόσιο χώρο και συμπεριληπτικές performances, διαμορφώνουν μέρος του προγράμματος της διοργάνωσης και μας προσκαλούν να αφεθούμε, να ανασάνουμε, να εξερευνήσουμε και να κατανοήσουμε μέσω της τέχνης του χορού τον κόσμο.
Το Dance Days Chania επιμένει στην ανάδειξη της ουσίας των ανθρώπινων σχέσεων, στην συμπερίληψη, στην πρόταση διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και στην διάθεση εργαλείων για έμπνευση, υποστήριξη και εξέλιξη.
Το πρόγραμμά του αποτελείται από:
- 15 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και χώρους πολιτισμού
- 2 παραστάσεις σε σημεία της πόλης [ελεύθερη είσοδος]
- 12 σεμινάρια και εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους χορογράφους»
- 2 πρότζεκτ από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» (δημιουργία πρωτότυπων site specific εν εξελίξει έργων από Έλληνες δημιουργούς) [ελεύθερη είσοδος]
- 4 επιλεγμένα εν εξελίξει έργα από την νέα ενότητα “Open Studio”
- Προβολή τριλογίας ταινιών χορού με θέμα την γυναίκα από την δημιουργό Editta Braun [ελεύθερη είσοδος]
- Προβολή επιλεγμένων cartoon σε συνεργασία με το 10o Chaniartoon
- Έκθεση έργων και performance από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων [ελεύθερη είσοδος]
Η χορευτική μας πρόταση για το 2026 συνιστά τον συγκερασμό τρυφερών και συνάμα εκρηκτικών συναντήσεων με κοινωνικό πρόσημο και ανθρωποκεντρική διάσταση, θέτοντας στο επίκεντρο υπαρξιακά ζητήματα που αναζητούν καταφύγιο και λύση στην τέχνη.
Αστικές/ κοινωνικές χαρτογραφήσεις – συλλογικές χορογραφίες
Ο δημόσιος χώρος συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας μας και αποτελεί μέρος τόσο μίας άυλης όσο και φυσικής δημόσιας δημοκρατικής τέχνης. Στον δημόσιο χώρο φιλοξενούνται και διαδραματίζονται όλες οι εκφάνσεις της ανθρώπινης κινητικότητας και συντελείται ένα συνεχές δυναμικό πεδίο μεταβάσεων.
Έχοντας ως στόχο την εξέλιξη της σχέσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον δημόσιο χώρο και την επαφή, ενημέρωση και συμμετοχή της κοινότητας σε δράσεις σύγχρονου χορού, θα φιλοξενηθούν έργα που προσκαλούν το κοινό σε έναν ατομικό αλλά και συλλογικό προβληματισμό και διάλογο μέσα από την κίνηση. Το “NEST” από την χορογράφο Marie Gyselbrecht (RED SQUID), ένα έργο γροθιά, θίγει το ζήτημα των αστέγων, της αστυνομικής βίας και της ατέρμονης αναζήτησης των αυτονόητων μέσα από τη μετανάστευση και την αφιλόξενη μετοίκιση. Tο έργο “Blindly” από την ομάδα ELELEI με αφετηρία μια γνώριμη χειρονομία παιχνιδιού και με χιουμοριστική αλλά στοχαστική διάθεση διερωτάται τι «κρύβεται μέσα μας» και τι «κρύβεται» πίσω από το πρόσωπο του διπλανού μας. Συμπληρωματικά ο Peter Jasko, ένας εξαιρετικά έμπειρος ερμηνευτής και δάσκαλος αυτοσχεδιασμού, θα μοιραστεί σε σημείο της πόλης αυτοσχεδιαστικές χορογραφικές φράσεις με αφορμή στιγμιαία ερεθίσματα από το κοινό και την αρχιτεκτονική του τοπίου.
Το Dance Days Chania με την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» υποστηρίζει ως παραγωγός τη δημιουργία πρωτότυπων site specific (τοποειδικών) εν εξελίξει έργων. Νέοι, αποκλειστικά, δημιουργοί, από την Ελλάδα καταθέτουν προτάσεις για τη σύνθεση site specific project, επικοινωνώντας με την πόλη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, την κουλτούρα του τόπου.
Επιπλέον, παραστάσεις σύγχρονου χορού «βγαίνουν» εκτός θεάτρου και συναντούν το κοινό σε γειτονιές και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, προσφέροντας νέα εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Συμπληρωματικά, όμως, ως απόπειρα «κοινωνικών χαρτογραφήσεων» και συλλογικών χορογραφιών, μέρη της δημόσιας σφαίρας, έχουν επιλεγεί προς παρουσίαση εντός θεάτρου. Έργα/μανιφέστο για τον έρωτα και την απελευθέρωση (“Love Parade” – ocram dance movement), την έννοια της απουσίας του τόπου και της φιλόξενης πατρίδας, την χορευτική κουλτούρα των Βαλκανίων και την σύγκρουση της παράδοσης με τα νορμαλιστικά μοντέλα και τα γεωγραφικά, πολιτιστικά και πολιτικά όρια (“Balkan Ballerinas” – Platforma 13). Έργα που αναπτύσσουν καλλιτεχνικά συλλογικά ζητήματα μέσα από διαφορετικές χορογραφικές προσεγγίσεις και συνδέουν την έννοια του «ανήκειν» με την ανάγκη για εξέλιξη και ελευθερία.
Τέλος, ο άξονας αυτός ολοκληρώνεται μέσα από την προβολή μίας τριλογίας μικρής διάρκειας ταινιών χορού, “WOMEN.DANCE.FILMS” από την δημιουργό Editta Braun. Το επίκεντρο αυτών των ταινιών χορού, οι οποίες έχουν διάρκεια από 10 έως 18 λεπτά, είναι η γυναικεία οπτική για τον κόσμο μας. Το χιούμορ έχει επίσης τη θέση του ανάμεσα στη δυστοπία και την ουτοπία. Οι ταινίες αυτής της σειράς ανοίγουν χώρους για συνειρμούς, γοητεύουν με εκπληκτικές οπτικές γωνίες και κοψίματα και συγκινούν τους θεατές με αριστοτεχνικά συντονισμένες εικόνες και ήχους.
Συμπερίληψη – προσβασιμότητα
Με στόχο την ανάδειξη της αξίας της δράσης και συμμετοχής, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς ηλικιακούς πραγματοποιούνται κινητικά εργαστήρια καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς με την χορογράφο, Σοφία Φαλιέρου σε άτομα ηλικίας 65+. Η δράση/ πρόγραμμα στοχεύει στην αυτοφροντίδα, στην ψυχική και σωματική ενδυνάμωση, την άρση των αποκλεισμών, των στερεοτύπων και των διακρίσεων. Η Ομάδα Γυναικών 65+, σε συνέχεια των εργασιών της από τα προηγούμενα έτη, εξελίσσεται και το φεστιβάλ ενισχύει τις σχέσεις και τα ερεθίσματα των συμμετεχουσών μέσα από νέες συνεργασίες με αντίστοιχες ομάδες ατόμων ώριμης ηλικίας στην Ελλάδα, αλλά και μέσω της επαφής και παρακολούθησης σεμιναρίων από καλεσμένους χορογράφους. Μικρές χορογραφικές φράσεις θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του 16ου Dance Days Chania με ελεύθερη είσοδο.
Το Dance Days Chania υπογραμμίζει την ανάγκη προσβασιμότητας στις τέχνες και την ανάγκη ενημέρωσης και επαφής του ευρύ κοινού σε ζητήματα συμπερίληψης. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης σχεδιάζεται να παρουσιαστούν δύο έργα με έμφαση στα παραπάνω. Η συμπεριληπτική ομάδα των Βάσιας Ζορμπαλή και Γιώτας Πεκλάρη με το έργο «μπ(λ)αλούν» απευθύνεται σε άτομα με ή χωρίς αναπηρία και διαμορφώνει μία ισότιμη και απόλυτα προσβάσιμη παράσταση σύγχρονου χορού. Επιπλέον, οι Compagnie O με την περιπατητική παράσταση “poleidoskop – a night walk” μας εισάγουν με εικαστικές και σωματικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, στον κόσμο ενός ατόμου στο φάσμα του αυτισμού και προσκαλούν το κοινό σε μία νευροδιαφορετική εμπειρία.
Εκπαίδευση – «σωματικοί διάλογοι»
Ουσιαστικό μέρος του προγράμματος του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν σπουδαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές από όλο τον κόσμο, αλλά και μαθητές της περιφέρειας της Κρήτης, για την προετοιμασία τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε επαγγελματικές σχολές χορού. Όπως κάθε χρόνο, θα φιλοξενηθούν σεμινάρια για την κατάρτιση των νέων χορευτών, σπουδαστών, ερασιτεχνών και εφήβων από έμπειρους επαγγελματίες σε τεχνικές αυτοσχεδιασμού, εκφραστικών σωματικών πρακτικών, πολυμέσων κ.ά.. Επιπλέον, συνεχίζεται η ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους» στην οποία προσκεκλημένοι καλλιτέχνες για την παρουσίαση της παράσταση τους στο φεστιβάλ, θα πραγματοποιήσουν masterclasses (εργαστήρια). Στόχος είναι η διάθεση χώρου στους χορογράφους για τη συνολική καλλιτεχνική και ερευνητική προσέγγιση γύρω από το σώμα και παράλληλα, η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης από τους συμμετέχοντες ενός ευρύτερου φάσματος της σύγχρονης σκηνής.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το δικό μου σώμα “μιλά”», του διεθνούς φεστιβάλ σύγχρονου χορού Dance Days Chania προσφέρεται δωρεάν προς τους εκπαιδευτικούς και έχει τεθεί σε εφαρμογή για τέσσερα συναπτά έτη (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026), με μεγάλη επιτυχία και με την συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και τον Δήμο Χανίων. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος πραγματοποιούνται από τον Νοέμβριο έως και τον Ιούλιο μηνιαία τρίωρα βιωματικά εργαστήρια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με συντονίστρια την Σοφία Φαλιέρου και καλεσμένους συνεργάτες, με δωρεάν συμμετοχή. Δημιουργίες από τις συναντήσεις και εργασίες των ομάδων θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ως έκθεση έργων από τα παιδιά και τις εκπαιδευτικούς τους.
Για την 16η διοργάνωση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν “after talks”/ συζητήσεις με προσκεκλημένους χορογράφους μετά την παρουσίαση των έργων τους με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού σε σχέση με το χορογραφικό έργο, την ανάπτυξη διαλόγου και την ανατροφοδότηση.
Νέα μέσα – νέες τάσεις – in flux (σε ροή)
Στο πλαίσιο του 16ου Dance Days Chania συντάσσεται νέα συνεργασία με το 10ο διεθνές φεστιβάλ καρτούν «Chaniartoon», έχοντας ως στόχο την σύνδεση των πολιτιστικών φορέων των Χανίων και την διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων γύρω από την τέχνη του χορού και του σκίτσου. Το Dance Days Chania θα φιλοξενήσει την προβολή επιλεγμένων ταινιών animation από τα 10 χρόνια Chaniartoon, με επίκεντρο το σώμα και την κίνηση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η σύνδεση αυτή επιχειρεί την προσέλκυση νέου κοινού διαφόρων ηλικιών και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με την κοινότητα της πόλης. Το φεστιβάλ είναι μέρος ενός δυναμικού συστήματος με φυσική και ψηφιακή παρουσία. Επενδύει στην σωματικότητα αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την διαμόρφωση νέων μέσων και εργαλείων που την εμπεριέχουν και σχετίζονται με το σώμα και την κίνηση με διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφάνσεις. Μέσα από τον προγραμματισμό του δίνει χώρο στην ροϊκή σχέση των τεχνών και παρουσιάζει διαφοροποιημένες προσεγγίσεις τόσο με την χρήση νέων τεχνολογιών/ ψηφιακών μέσων όσο και με παραστάσεις που ταρακουνούν τις γνώριμες συνθήκες δομής, σύνθεσης και θέασης.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η transmedia performance TERRAS, της Χρυσάνθης Μπαδέκα, μια οπτικοακουστική αφήγηση κινητικών επεισοδίων, που διερευνά τις επιδράσεις του ήχου, των visuals, του φωτός, του χώρου και της κίνησης στην ανθρώπινη αντίληψη και το συναίσθημα.
Οι NOFENCE με το έργο «You Are the Center of Your Little World» μας προσκαλεί σε μια σουρεαλιστική εξερεύνηση του συνηθισμένου, που διαδραματίζεται σε έναν κόσμο ο οποίος διέπεται από παράξενους κανόνες. Το έργο υπερβάλλει και γελοιοποιεί την ανθρώπινη ζωή, μέχρι που αυτή ραγίζει και αποκαλύπτει τον παραμορφωμένο, τρυφερό πυρήνα της. Από την τρυφερότητα η μετάβαση των Rosana Ribeiro/ Selva με το «Tidal Wave» θα μας παρασύρει στη νηνεμία ενός οικείου ντουέτου γυναικών ερμηνευτριών και θα γίνουμε μάρτυρες ενός μικροκόσμου – μέσα από κάθε ανάσα, κάθε κύκλο, χωρίς στόχο, αέναα.
Στην “ανοιχτή πρόβα” του Jarkko Mandelin με το «Bolero» το κοινό συναντά ένα ντουέτο, με πρωταγωνιστές δύο χορευτές που έχουν καταλήξει, χωρίς να το θέλουν, απλά εργαλεία της «ιδιοφυΐας» του καλλιτέχνη. Το «Bolero» είναι μια δημόσια πρόσκληση στην καθημερινή ρουτίνα των δημιουργικών διεργασιών με στοιχεία μαύρης κωμωδίας.
Η νεωτερικότητα και η έρευνα για την τάση της χορευτικής τέχνης αποκαλύπτεται μέσα από τις μεταβατικές χορογραφίες σπουδαστών/στριων της ΚΣΟΤ. Η νιότη και η ορμητική διερεύνηση του σώματος, της έκφρασης και της κίνησης παρουσιάζονται στο κοινό αποκαλύπτοντας ψήγματα της νέας χορευτικής γενιάς.
Έρευνα – «μετάβαση» – καλλιτεχνικές γέφυρες
Εστιάζοντας στην ανάγκη διάθεσης χώρου σε Έλληνες δημιουργούς για την παρουσίαση της χορογραφικής τους προσέγγισης, το 16o Dance Days Chania θα υλοποιήσει ενότητα παραστάσεων για την φιλοξενία εν εξελίξει έργων. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής θα παρουσιαστούν 4 έργα από τις/ους Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Αλέξανδρο Κυριαζή, Αναστασία Μπρουζιώτη/ Alma libre και Πολένα Κόλια Πέτερσεν, σε μορφή “open studio”. Στόχος είναι η ανάδειξη διαφορετικών φάσεων της δημιουργικής διαδικασίας ενός έργου, η επικοινωνία των χορογράφων με το κοινό και η δυνατότητα ανοιχτού «μοιράσματος» των έργων σε ένα ενδιάμεσο συνθετικό στάδιο.
Τέλος, προσκεκλημένοι εκπρόσωποι θεάτρων και φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού θα παρακολουθήσουν τις δράσεις του προγράμματος ενισχύοντας τον διάλογο και την προβολή των καλλιτεχνών διεθνώς. Τα έργα και οι δημιουργοί που παρουσιάζονται στο φεστιβάλ έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και σε άλλες διοργανώσεις και να ενισχυθούν περαιτέρω. Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ υλοποιούνται συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, για γνωριμία, ανταλλαγή ιδεών, προώθηση των έργων τους και ανάπτυξη της δικτύωσης ανάμεσα σε καλλιτέχνες και φορείς τονώνοντας διακρατικές συνεργασίες.
Η τέχνη ως φορέας κοινωνικών μετατοπίσεων
Το σώμα και η σύγχρονη δημιουργία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Δημιουργοί από την Ευρώπη συνθέτουν έργα βασισμένα σε θέματα όπως η ματαίωση, η βία, η «τυχαιότητα» της ατυχίας, η θνητότητα κ.α.. Μέσα από διαφορετικές σωματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες σύνθεσης πέντε χορογράφοι και οι ομάδες τους θα παρουσιάσουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους στο κοινό του 16ου Dance Days Chania. Η σκληρότητα του σήμερα, η αβεβαιότητα, η αδικία, συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, συνοδεύουν τους καλλιτέχνες στο δημιουργικό ταξίδι τους και μεταφέρονται στην σκηνή ως απόπειρα επαναπροσέγγισης και διαφυγής μέσω του σώματος, της κίνησης, της έκφρασης και της συνύπαρξης. Χορευτικά μοτίβα ανάμεσα στη σύγκρουση και την αρμονία μετατρέπουν τον προσωπικό αγώνα σε στιγμές κοινής ομορφιάς. Αμφισβήτηση της ιεραρχίας και των προκαταλήψεων γύρω από τον ηρωισμό αναδεικνύουν την λεπτή και επική γοητεία που κρύβεται στην ευαλωτότητα, στις σχέσεις και στις συχνά παραμελημένες λεπτομέρειες της ζωής.
Η παράσταση “La Mecanica de l’infortuni” από τους Clementine & Lisard επιδιώκει να αμφισβητήσει την ανθεκτικότητα του ανθρώπου και να αποκαλύψει τα μοτίβα που διαμορφώνονται στο σώμα όταν αυτό έρχεται αντιμέτωπο με την ατυχία. Ενώ ο Adriano Bolognino αποτυπώνει στο έργο «Last movement of hope / II Chapter: Organi» την ανθρώπινη εμπειρία μέσω του χορού σε όλη της την πολυπλοκότητα, τη σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους, τους φόβους, τους αγώνες μας και την ελπίδα που μας ωθεί μπροστά. Στο «Violent Delights» οι χορογράφοι (Luisa Helibron & Andrea Givanovitch) εμπνέονται από την πολύπλοκη διαπλοκή του χρόνου, των ανθρώπινων σχέσεων και της έντασης των φευγαλέων παθών. Η Sita Ostheimer χορογραφεί την ομάδα ZfinMalta National Dance Company και με το «Mortal Heroes» μας προσκαλεί σε μια Οδύσσεια του χάους και του έρωτα, της σκιάς και του φωτός, της ευθραυστότητας και της δύναμης. Μια παράσταση ερωτική επιστολή προς την ανθεκτικότητα, την ανθρώπινη ικανότητα για επιβίωση, ανανέωση και μεταμόρφωση. Τέλος, η Σοφία Μαυραγάνη με το «Glorious Epic» εμβαθύνει στην ένταση ανάμεσα στον ηρωισμό και την ευαλωτότητα. Πρόκειται για μια ποιητική αλληγορία με αναφορές στην παρακμή των παλιών ηρώων και τη μετάβαση από τη δύναμη στην ευθραυστότητα.
Το "Dance Days Chania" διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού "Συν-Κίνηση" από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Συνδιοργανωτές της 16ης διοργάνωσης συντελούν η Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Χανίων και ο Δήμος Χανίων, ενώ παράλληλα υποστηρικτές και συνεργάτες είναι η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Διεθνές Φεστιβάλ cartoon “Chaniartoon”, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων και η Ακαδημία Χορού SEAD.
Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018, 2019-2021, 2022 – 2023, 2024-2025 & 2026-2027 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.
*Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr/festival/ για το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα παραστάσεων του φεστιβάλ:
20.07
MOZ/ Χρυσάνθη Μπαδέκα, “TERRAS” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης
21.07
Rosana Ribeiro/ SELVA, “Tidal Wave” (Αυστρία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Adriano Bolognino, “Last movement of hope// II Chapter: Organi (Ιταλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
22.07
ZfinMalta National Dance Company/ Sita Ostheimer, “Mortal Heroes” (Μάλτα/ Γερμανία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
23.07
ELELEI, “Blindly’” (Ισπανία)
--Είσοδος ελεύθερη—
Platforma 13, “Balkan Ballerinas” (Ρουμανία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
24.07 Βραδιά Νέων Χορογράφων
NOFENCE, “You Are the Center of Your Little World” (Αυστρία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Έργα αποφοίτων από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
- Νάντια Κοντού, Λένια Βαβυλουσάκη, «Status Quo»
- Γιάννης Βολονάκης, «Αντί-Εγώ»
- Λένια Βαβυλουσάκη, «Έγκλημα σκέψης»
- Πάρις Τσαφαράς, «00:13»
25.07
Marie Gyselbrecht/ RED SQUID, “NEST” (Ισπανία/ Βέλγιο)
27.07 – Ενότητα “Open Studio” | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
- Ιωάννα Παρασκευοπούλου, “hardcore echoes”
- Αλέξανδρος Κυριαζής, «The Chicken & the Duck»
- Αναστασία Μπρουζιώτη/ Alma libre co., «Κίονες του Ουρανού»
- Πολένα Κόλια Πέτερσεν, «LOITSUT at the end of the world»
28.07
ocram dance movement/Glenda Gheller, “Love Parade” (Ιταλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Luisa Heilbron & Andrea Givanovitch, «Violent Delights» (Αυστρία/ Γαλλία/ Βραζιλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
29.07
Peter Jasko, “Keeping the state” (Σλοβακία, Καναδάς)
--Είσοδος ελεύθερη—
FINGERSIX/ Σοφία Μαυραγάνη, “Glorious epic” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
30.07
Blip | inclusive multisensory project / Γιώτα Πεκλάρη, Βάσια Ζορμπαλή, «μπ(λ)αλούν _ ακουστική επιτελεστική εγκατάσταση» (Ελλάδα) | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
31.07
Compagnie o, “a night walk through the multiverse” (Ελβετία)
01.08
Clementine & Lisard, “La Mecànica de l'Infortuni (The Mechanics of Misfortune)” (Ισπανία/ Γαλλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
02.08
Kinetic Orchestra, “Bolero” (Φινλανδία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
20.07 – 02.08 – Ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» [είσοδος ελεύθερη]
Πρωτότυπες παραγωγές τοποειδικών έργων από νέους Έλληνες δημιουργούς. Καλλιτεχνική φιλοξενία και παρουσίαση εν εξελίξει έργων.
Προβολές ταινιών χορού και Cartoon [είσοδος ελεύθερη]
- 21.07 Προβολή τριλογίας ταινιών χορού “Women.Dance.Films” και συζήτηση με την δημιουργό Editta Braun (AT) | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
- 26.07 Προβολές επιλεγμένων cartoon με θέμα το σώμα και την κίνηση σε συνεργασία με το 10ο διεθνές φεστιβάλ Chaniartoon | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Σεμινάρια Dance Days Chania 2026
> Προσφέρονται ποσοστά έκπτωσης.
20-23/07 Marie Gyselbrecht/ Peeping Tom (BE) – Laboratory for movement and theatrical work
20-21/07 Csaba Varga (HU/FR) - Fleshboost
20/07 Adriano Bolognino (IT) - Into Gesture / Beyond Form
21-24/07 Akram Khan Company/ Ελπίδα Σκούρου (GR/UK) - Akram Khan Company workshop & Jungle Book reimagined repertoire
22-23/07 ELELEI co./Sabrina Gargano & Rafa Jagat (IT/ES) - Conflict Movements
24-25/07 Jacob Gomez (ES) – Tools and available body
25-26/07 Willie Stark (FR/DE) - Spine as Rhythm: A House Dance Practice
26-29/07 Peter Jasko (SK/CA) - Deep Movement Consciousness
27-29/07 Rafaela Sahyoun (BR) - The Body The Player The Journey
28-30/07 Ηρώ Κόντη (GR) – Remapping the body
30-31/07 Clementine Telesfort & Lisard Tranis (ES/FR) – The attentive act
30/07 – 01/08 Kinetic Orchestra/ Hugo Sellam (FI/FR) - Creative Floorwork
Για πληροφορίες και εγγραφές: dd.ch.workshops@gmail.com
