Πέθανε ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της τζαζ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς ντράμερ της σύγχρονης τζαζ