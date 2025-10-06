Μουσείο Ακρόπολης: Ένα εντυπωσιακό αντιπολεμικό γλυπτό του Michael Rakowitz εγκαταστάθηκε στον εξωτερικό χώρο του

Ως μεταφυσική χαρακτήρισε, στην σημερινή παρουσίαση, ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης και συνεπιμελητής της έκθεσης,, τη στιγμή που έμεινε ολομόμαχος μπροστά στο γλυπτό, λίγη ώρα μετά την εγκατάσταση του: «Ήταν βράδυ, ψιλοέβρεχε και ξαφνικά μέσα από τα σύννεφα βγαίνει το φεγγάρι. Ήταν τελείως μεταφυσικό γιατί εκείνη την ώρα κοίταζα τη σφηνοειδή επιγραφή για τον βασιλιά Σεναχερίμπ, που περηφανεύεται ότι είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Το όνομά του, που αποτελείται από τρεις λέξεις (Σιν, Αχέ, Εριμπά), σημαίνει ότι ο θεός Σιν αντικατέστησε τους αδελφούς. Ο θεός Σιν είναι ο θεός του Φεγγαριού, οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να ερχόταν πραγματικά πάλι ο θεός του Φεγγαριού για τον Σεναχερίμπ».Πρόσθεσε επίσης, με ιδιαίτερη έμφαση, ότι το δίδαγμα του έργου είναι πως «ενώ έχει εξακοντιστεί η τεχνολογική μας γνώση και επιστήμη, η ανθρωπότητα γέρνει προς τα κάτω και αυτό αποτελεί ένα διαρκές, μεγάλο και σύνθετο ζήτημα, ιδιαίτερα για την περιοχή της Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου» ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα τείχη σε γέφυρες: «Όταν σκέφτεστε τους ανθρώπους στους οποίους ανήκει το Lamassu και πώς διέφυγαν από τόπο σε τόπο, είτε πρόκειται για τον πόλεμο στο Ιράκ είτε για τους Σύρους και τους Ιρακινούς που έφυγαν από τις χώρες τους εδώ και πολλά χρόνια είτε για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν σήμερα τη, ελπίζω το έργο αυτό να δώσει κάποια γλυκύτητα στις γλώσσες των ανθρώπων που μπορεί να τους καλωσορίσουν ως νέους γείτονες» σημείωσε με νόημα.Η έτερη επιμελήτρια της έκθεσης, διευθύντρια του «Νέον»,επισήμανε πως στην τριλογία αυτή του Michael Rakowitz παρουσιάζεται η σημασία άλλων πολιτισμών: «Αντί να δείξουμε την ομορφιά και τη σημασία της κλασικής Ελλάδας, προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και χρησιμοποιούμε τη δημόσια γλώσσα, τη γλυπτική γλώσσα ενός άλλου πολιτισμού, για να αναδείξουμε έννοιες που είναι εσωτερικές και διαχρονικές».Σημειώνεται, ότι, στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης,της επίκουρης καθηγήτριας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Ντέιτον, με ειδίκευση στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής, δρ. Alda Benjamen με τίτλο «Κληρονομιά, Γενοκτονία και Μνήμη», η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.