Βασίλης Τσιτσάνης: Καραπατάκη, Κιτσοπούλου, Μόρφη, Imam Baildi και APON ερμηνεύουν τα τραγούδια του στο Ηρώδειο
Αλλαγή στην ημερομηνία της συναυλίας - Πότε θα πραγματοποιηθεί
Αλλαγή ημερομηνίας για τη μουσική αφιερωματική παράσταση «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα» στο Ηρώδειο η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά στις 7 του ίδιου μήνα. Πρόκειται για μια αφηγηματική συναυλία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου και κείμενα Γιώργος Σκαμπαρδώνης, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων από τη γέννησή του Βασίλη Τσιτσάνη, η ζωή και η μουσική διαδρομή του «ζωντανεύουν» στην σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού. Η παράσταση αποτελεί ένα ταξίδι στα διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που δεν έχουν πάψει στιγμή να συγκινούν ακροατές από διαφορετικές γενιές. Αφηγηματικά στοιχεία θα συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν σε μια βραδιά «μαγική & ονειρεμένη» γεμάτη κέφι, αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Έλληνα, στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
Τις μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη θα ερμηνεύσουν, σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές, η Ιουλία Καραπατάκη, η Λένα Κιτσοπούλου, η Ρένα Μόρφη, οι Imam Baildi και ο APON ενώ τον ρόλο του αφηγητή έχει αναλάβει ο Γιάννης Στάνκογλου.
Μαζί τους δύο ορχήστρες, με είκοσι μουσικούς, Η «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης» με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου και μία δεύτερη ορχήστρα που επιμελείται ο Γιάννης Δίσκος, θα πλέξουν παλιούς και νέους ήχους δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που θα συνδέσει το χθες με το σήμερα.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
