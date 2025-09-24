Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Μια βραδιά στο Ηρώδειο για την «Παλαιά» Φιλαρμονική Κερκύρας με άριες, καντάδες και καντσονέτες
Μια βραδιά στο Ηρώδειο για την «Παλαιά» Φιλαρμονική Κερκύρας με άριες, καντάδες και καντσονέτες
Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση που γεννήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των 160 χρόνων από την καθιέρωση του εθνικού μας ύμνου στη σημερινή του μορφή
Μια βραδιά γεμάτη μουσική νοσταλγία και επτανησιακό χρώμα χάρισε στο κοινό του Ηρωδείου η ιστορική «Παλαιά» Φιλαρμονική Κερκύρας, με άριες, καντάδες και ιταλικές καντσονέτες να ζωντανεύουν κάτω από την αττική νύχτα.
Η Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, γιορτάζοντας τα 185 χρόνια από την ίδρυσή της το 1840, αλλά και τα 230 χρόνια από τη γέννηση του Νικόλαου Μάντζαρου (1795-1872), έφερε στο εμβληματικό μνημείο Ωδείο Ηρώδου Αττικού τη φωνή και την ψυχή της Επτανησιακής μουσικής. Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, οι καντάδες, οι άριες και οι μελωδίες του Ιονίου συνάντησαν την δυτική μουσική σκηνή, τιμώντας τη μνήμη του συνθέτη του εθνικού μας ύμνου και άλλων Επτανήσιων που έχουν σημαδέψει τη μουσική μας ιστορία.
Οι μουσικοί της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας με τις υπέροχες στολές τους και τα αστραφτερά όργανα, κατέκλυσαν τη σκηνή του Ηρωδείου κι έπαιξαν κάτω από τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού της διευθυντή Σπύρου Προσωπάρη που τους οδήγησε εμπνευσμένα σε άψογες εκτελέσεις.
Μουσικές με το χρώμα των Επτανήσων πλημμύρισαν το Ηρώδειο που έφεραν την υπογραφή των: Νικόλαου Μάντζαρου, Παύλου Καρρέρ, Σπύρου Ξύνδα, Σπύρου Σαμάρα, κ. ά.
Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει η κατεξοχήν Κερκυραία Άντζελα Γκερέκου, η οποία αφηγήθηκε και μας ταξίδεψε στη ζωή και το έργο του Νικόλαου Μάντζαρου, που υπήρξε ο εμπνευστής της ίδρυσης της Παλαιάς Φιλαρμονικής το 1840, και τη διεύθυνε ως το τέλος της ζωής του.
Μας αποκάλυψε πως έγινε η συνάντηση του Νικολάου Μάντζαρου με τον άλλο κορυφαίο Επτανήσιο, Διονύσιο Σολωμό που οδήγησε σε μια στενή φιλία και συνεργασία, μας «ξενάγησε» στο έργο του Σπύρου Σαμάρα που έγραψε τον Ολυμπιακό Ύμνο για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε στίχους του Κωστή Παλαμά.
Πολύ συγκινητική στιγμή της βραδιάς, όταν το κοινό παρέμεινε όρθιο στο Ηρώδειο την ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου, που ερμήνευσαν οι «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος», φέρνοντας το δικό τους άρωμα από το νησί τους, μαζί με αρέκιες, βαρκαρόλες, τραγούδια με θεματολογία τον έρωτα και την καθημερινή ζωή.
Άριες από όπερες, πολύ δημοφιλές είδος στην Κέρκυρα και στο θέατρο Σαν Τζάκομο, ερμήνευσαν ξεσηκώνοντας το χειροκρότημα του κοινού, οι σπουδαίοι λυρικοί σολίστ: Έλενα Κελεσίδη, Ίνγκα Μπαλαμπάνοβα, Άρτεμις Μπόγρη, Φίλιππος Μοδινός, Χάρης Ανδριανός, ενώ έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η ερμηνεία του prman και τενόρου Γιώργου Ντάβλα.
Από τη συναυλία δεν έλειψαν και μουσικές πινελιές του Μίκη Θεοδωράκη, στη σχέση του οποίου με το Αργοστόλι, από τα δέκα του χρόνια αναφέρθηκε, διαβάζοντας αποσπάσματα από τη βιογραφία του, η Άντζελα Γκερέκου. Επίσης μίλησε για τις επιρροές από την Κεφαλονιά στα έργα του, για να αποδώσει στη συνέχεια μοναδικά η «Παλαιά» το «Περιγιάλι το κρυφό» και τον κοσμογυρισμένο «Ζορμπά», με το κοινό να χειροκροτεί θερμά, κρατώντας τον ρυθμό.
Στα highlights της βραδιάς, οι μικροί τυμπανιστές της Φιλαρμονικής που στάθηκαν μπροστά, οι λίγοι μεγαλύτεροι που έπαιζαν πίκολο και ταμπούρο χρωματίζοντας τον Ζορμπά, αλλά και η αναφορά στο Κερκυραϊκό Πάσχα και τον θρυλικό Αμλέτο που μας θύμισε η Άντζελα Γκερέκου.
Στο τέλος της μοναδικής αυτής βραδιάς, η παραγωγός Ελισάβετ Παπαγεωργίου κάλεσε στη σκηνή τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας, κ. Σπύρο Πάδοβα, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό λέγοντας ότι «η ιστορική Φιλαρμονική Κερκύρας έδωσε το παρών, στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού κάτω από την Ακρόπολη και ευχαρίστησε το αθηναϊκό κοινό που την τίμησε με την παρουσία του». Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας από τoν κύριο Κωνσταντίνο Γεωργάτο γ.γ. της Κερκυραϊκής Ένωσης Αθηνών στον πρόεδρο της Φιλαρμονικής, τιμώντας το έργο και τη συνεχή παρουσία στον πολιτισμό της αγαπημένης μας Παλαιάς.
Ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα Επτάνησα έριξε την αυλαία της βραδιάς μέσα στο ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού, που έκανε ένα ταξίδι, στην κερκυραϊκή Σπιανάδα, στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου της Ζακύνθου, στο Θέατρο Σαν Τζάκομο της Κέρκυρας και το αρχοντικό του Σολωμού στη Ζάκυνθο. Ευχή του θερμού κοινού, αυτό το ταξίδι στα Επτάνησα να επαναληφθεί.
H συναυλία λόγω της συμπλήρωσης των 160 χρόνων από την καθιέρωση του εθνικού μας ύμνου το 1865, στη μορφή που παρουσιάζεται σήμερα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Εγκλωβίστηκε σε πόρτα του γκαράζ
36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
Πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Η Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, γιορτάζοντας τα 185 χρόνια από την ίδρυσή της το 1840, αλλά και τα 230 χρόνια από τη γέννηση του Νικόλαου Μάντζαρου (1795-1872), έφερε στο εμβληματικό μνημείο Ωδείο Ηρώδου Αττικού τη φωνή και την ψυχή της Επτανησιακής μουσικής. Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, οι καντάδες, οι άριες και οι μελωδίες του Ιονίου συνάντησαν την δυτική μουσική σκηνή, τιμώντας τη μνήμη του συνθέτη του εθνικού μας ύμνου και άλλων Επτανήσιων που έχουν σημαδέψει τη μουσική μας ιστορία.
Οι μουσικοί της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας με τις υπέροχες στολές τους και τα αστραφτερά όργανα, κατέκλυσαν τη σκηνή του Ηρωδείου κι έπαιξαν κάτω από τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού της διευθυντή Σπύρου Προσωπάρη που τους οδήγησε εμπνευσμένα σε άψογες εκτελέσεις.
Μουσικές με το χρώμα των Επτανήσων πλημμύρισαν το Ηρώδειο που έφεραν την υπογραφή των: Νικόλαου Μάντζαρου, Παύλου Καρρέρ, Σπύρου Ξύνδα, Σπύρου Σαμάρα, κ. ά.
Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει η κατεξοχήν Κερκυραία Άντζελα Γκερέκου, η οποία αφηγήθηκε και μας ταξίδεψε στη ζωή και το έργο του Νικόλαου Μάντζαρου, που υπήρξε ο εμπνευστής της ίδρυσης της Παλαιάς Φιλαρμονικής το 1840, και τη διεύθυνε ως το τέλος της ζωής του.
Μας αποκάλυψε πως έγινε η συνάντηση του Νικολάου Μάντζαρου με τον άλλο κορυφαίο Επτανήσιο, Διονύσιο Σολωμό που οδήγησε σε μια στενή φιλία και συνεργασία, μας «ξενάγησε» στο έργο του Σπύρου Σαμάρα που έγραψε τον Ολυμπιακό Ύμνο για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε στίχους του Κωστή Παλαμά.
Επτανησιακές Μελωδίες στο Ηρώδειο: Μια βραδιά που θα μείνει στη μνήμη
Πολύ συγκινητική στιγμή της βραδιάς, όταν το κοινό παρέμεινε όρθιο στο Ηρώδειο την ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου, που ερμήνευσαν οι «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος», φέρνοντας το δικό τους άρωμα από το νησί τους, μαζί με αρέκιες, βαρκαρόλες, τραγούδια με θεματολογία τον έρωτα και την καθημερινή ζωή.
Άριες από όπερες, πολύ δημοφιλές είδος στην Κέρκυρα και στο θέατρο Σαν Τζάκομο, ερμήνευσαν ξεσηκώνοντας το χειροκρότημα του κοινού, οι σπουδαίοι λυρικοί σολίστ: Έλενα Κελεσίδη, Ίνγκα Μπαλαμπάνοβα, Άρτεμις Μπόγρη, Φίλιππος Μοδινός, Χάρης Ανδριανός, ενώ έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η ερμηνεία του prman και τενόρου Γιώργου Ντάβλα.
Από τη συναυλία δεν έλειψαν και μουσικές πινελιές του Μίκη Θεοδωράκη, στη σχέση του οποίου με το Αργοστόλι, από τα δέκα του χρόνια αναφέρθηκε, διαβάζοντας αποσπάσματα από τη βιογραφία του, η Άντζελα Γκερέκου. Επίσης μίλησε για τις επιρροές από την Κεφαλονιά στα έργα του, για να αποδώσει στη συνέχεια μοναδικά η «Παλαιά» το «Περιγιάλι το κρυφό» και τον κοσμογυρισμένο «Ζορμπά», με το κοινό να χειροκροτεί θερμά, κρατώντας τον ρυθμό.
Στα highlights της βραδιάς, οι μικροί τυμπανιστές της Φιλαρμονικής που στάθηκαν μπροστά, οι λίγοι μεγαλύτεροι που έπαιζαν πίκολο και ταμπούρο χρωματίζοντας τον Ζορμπά, αλλά και η αναφορά στο Κερκυραϊκό Πάσχα και τον θρυλικό Αμλέτο που μας θύμισε η Άντζελα Γκερέκου.
Στο τέλος της μοναδικής αυτής βραδιάς, η παραγωγός Ελισάβετ Παπαγεωργίου κάλεσε στη σκηνή τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας, κ. Σπύρο Πάδοβα, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό λέγοντας ότι «η ιστορική Φιλαρμονική Κερκύρας έδωσε το παρών, στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού κάτω από την Ακρόπολη και ευχαρίστησε το αθηναϊκό κοινό που την τίμησε με την παρουσία του». Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας από τoν κύριο Κωνσταντίνο Γεωργάτο γ.γ. της Κερκυραϊκής Ένωσης Αθηνών στον πρόεδρο της Φιλαρμονικής, τιμώντας το έργο και τη συνεχή παρουσία στον πολιτισμό της αγαπημένης μας Παλαιάς.
Ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα Επτάνησα έριξε την αυλαία της βραδιάς μέσα στο ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού, που έκανε ένα ταξίδι, στην κερκυραϊκή Σπιανάδα, στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου της Ζακύνθου, στο Θέατρο Σαν Τζάκομο της Κέρκυρας και το αρχοντικό του Σολωμού στη Ζάκυνθο. Ευχή του θερμού κοινού, αυτό το ταξίδι στα Επτάνησα να επαναληφθεί.
H συναυλία λόγω της συμπλήρωσης των 160 χρόνων από την καθιέρωση του εθνικού μας ύμνου το 1865, στη μορφή που παρουσιάζεται σήμερα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Εγκλωβίστηκε σε πόρτα του γκαράζ
36χρονος έτρεχε με 205χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβαζε στα social media - Δείτε τα βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψή του
Πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα