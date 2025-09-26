Τι πραγματικά συνέβαινε στα Ελευσίνια Μυστήρια;
Τι πραγματικά συνέβαινε στα Ελευσίνια Μυστήρια;
Μυσταγωγική περιπλάνηση στην ατμόσφαιρα της πιο εμβληματικής τελετουργίας της αρχαιότητας, με οδηγό την παράσταση της θεατρικής ομάδας Ρόδα
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Τι πραγματικά συνέβαινε στα Ελευσίνια Μυστήρια; Πώς ήταν η ατμόσφαιρα στην ιερότερη και αρχαιότερη θρησκευτική τελετή των αρχαίων Ελλήνων; Ηταν ο Κυκεώνας ψυχοτροπικό ρόφημα; Ποιες από τις σχετικές πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ποιες αγγίζουν τα όρια του μύθου;
Απαντήσεις στα παραπάνω ενδιαφέροντα ερωτήματα δίνει η βραβευμένη θεατρική ομάδα Ρόδα μέσα από την παράστασή της «Ελευσίνια Μυστήρια», η οποία θα φιλοξενηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η νέα αυτή παρουσίαση της παράστασης, η οποία έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από το 2023 που πρωτοπαρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, διοργανώνεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και την Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης & Βορείου Αμερικής, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO. Μεγάλος χορηγός είναι τα Public, τα οποία εδώ και 20 χρόνια συμμετέχουν ενεργά στη στήριξη δράσεων που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
Ο απόκρυφος τελετουργικός χαρακτήρας και η μυσταγωγική ατμόσφαιρα της πιο εμβληματικής τελετουργίας της αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα και την Περσεφόνη, «ζωντανεύουν» με εντυπωσιακό τρόπο στην παράσταση που σκηνοθετεί η Μαρία Περετζή, μέσα από τον λόγο, τα αρχαία κείμενα, την πρωτότυπη απόκοσμη μουσική, τους διονυσιακούς χορούς και τις θρησκευτικές επικλήσεις. Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αναπαράσταση της Μεγάλης Πομπής από την Αθήνα στην Ελευσίνα.
Info
Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας - Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της πλατφόρμας https://tickets.Public.Gr ή σε όλα τα καταστήματα Public
Απαντήσεις στα παραπάνω ενδιαφέροντα ερωτήματα δίνει η βραβευμένη θεατρική ομάδα Ρόδα μέσα από την παράστασή της «Ελευσίνια Μυστήρια», η οποία θα φιλοξενηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η νέα αυτή παρουσίαση της παράστασης, η οποία έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από το 2023 που πρωτοπαρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, διοργανώνεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και την Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης & Βορείου Αμερικής, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO. Μεγάλος χορηγός είναι τα Public, τα οποία εδώ και 20 χρόνια συμμετέχουν ενεργά στη στήριξη δράσεων που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
Η παράσταση«Είναι γνωστό πως τα Eλευσίνια Μυστήρια συνοδεύονταν διαχρονικά από ένα τεράστιο ερωτηματικό. Κάναμε πολλά χρόνια έρευνα προκειμένου να καταλήξουμε σε αξιόπιστα στοιχεία, μια και υπάρχει μεγάλος όγκος αναφορών χωρίς να ανταποκρίνονται όλες στην πραγματικότητα. Στήσαμε λοιπόν την παράσταση με βάση κάποια σημεία - δεδομένα, όπως ότι οι ίδιες οι εκστατικές εμπειρίες που βίωναν οι μύστες κατά τη διάρκεια των τελετών ήταν φορείς της γνώσης που τους δινόταν», εξηγεί στο «ΘΕΜΑ» ο Δημήτρης Περετζής, που συνυπογράφει τα κείμενα και έχει φιλοτεχνήσει τα σκηνικά, και προσθέτει: «Στόχος της παράστασης είναι η όσο το δυνατόν πιο πιστή αναβίωση της ατμόσφαιρας των Ελευσινίων Μυστηρίων, να νιώσει δηλαδή το κοινό τα συναισθήματα που βίωναν οι αρχαίοι κατά τη διάρκεια των εννέα ημερών αυτής της ιερής τελετουργίας».
Ο απόκρυφος τελετουργικός χαρακτήρας και η μυσταγωγική ατμόσφαιρα της πιο εμβληματικής τελετουργίας της αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα και την Περσεφόνη, «ζωντανεύουν» με εντυπωσιακό τρόπο στην παράσταση που σκηνοθετεί η Μαρία Περετζή, μέσα από τον λόγο, τα αρχαία κείμενα, την πρωτότυπη απόκοσμη μουσική, τους διονυσιακούς χορούς και τις θρησκευτικές επικλήσεις. Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αναπαράσταση της Μεγάλης Πομπής από την Αθήνα στην Ελευσίνα.
Ιερή τελετουργίαΟπως κατά τη διάρκεια των Ελευσινίων Μυστηρίων έτσι και κατά το βιωματικό ταξίδι που προσφέρει η παράσταση, οι «μυημένοι» θεατές γίνονται «συνένοχοι» μιας ιερής τελετουργίας, μιας έκστασης η οποία τους ξυπνά πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, από τη χαρά της ζωής και τον φόβο του θανάτου μέχρι το δέος μπροστά στο υπερβατικό και τη λατρευτική αγαλλίαση. Και κάπως έτσι το μεγάλο αυτό «μυστικό» της αρχαιότητας, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο γνώσης, πνευματικότητας και πολιτισμού, μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και περνά στην αιωνιότητα.
Info
Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας - Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της πλατφόρμας https://tickets.Public.Gr ή σε όλα τα καταστήματα Public
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα