Ιταλία και Σλοβενία ερίζουν για το πού ανήκει πίνακας του Βιτόρε Καρπάτσο από τον 16ο αιώνα

Πώς ο πίνακας βρέθηκε στην Πάντοβα

Συνθηκολόγηση καταγγέλλουν βουλευτές της Μελόνι

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στηνη επιστροφή ενόςτου 16ου αιώνα του ζωγράφουαπό τηνστη σλοβένικη πόλη Πιράν, όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί.Ιταλοί πολιτικοί επιμένουν ότι το έργο ζωγραφικής παραμένει μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας τους.Το έργο με τίτλοεκκλησιαστικός διάκοσμος που τοποθετήθηκε πίσω από τον βωμό ναού, ζωγραφίστηκε για την εκκλησία και μονή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στο Πιράν, στην Ίστρια - μια περιοχή της Αδριατικής που κάποτε βρισκόταν υπό ιταλικό έλεγχο, αλλά τώρα είναι διαιρεμένη μεταξύ Σλοβενίας, Κροατίας και Ιταλίας. Ο πίνακας αφαιρέθηκε το 1940, όταν η Ίστρια ήταν ολόκληρη εντός των ιταλικών συνόρων και τοποθετήθηκε για ασφαλή φύλαξη στην Πάντοβα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κοσμούσε τη Βασιλική του Αγίου Αντωνίου εκεί για δεκαετίες.Στις 4 Σεπτεμβρίου, μετά από πιέσεις από Φραγκισκανούς μοναχούς στην Πάντοβα, το έργο μεταφέρθηκε αθόρυβα πίσω στο Πιράν, λίγες μέρες προτού ο πρόεδρος της Ιταλίαςξεκινήσει επίσημη επίσκεψη στη Σλοβενία. Η υπουργός Πολιτισμού της Σλοβενίας,χαιρέτισε την επιστροφή ως «καρπό μακροχρόνιων προσπαθειών» και δήλωσε ότι το έργο σύντομα θα εκτίθεται «στο αυθεντικό του περιβάλλον».Η επιστροφή του έργου ζωγραφικής μετά από 85 χρόνια αποτελεί ένδειξη καλής συνεργασίας, δήλωσε ο φύλακας της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου,σύμφωνα με το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA.Το έργο όταν απομακρύνθηκε από τον ναό στο Πιράν για τρία χρόνια φυλάχθηκε στη Villa Manin, ένα αρχοντικό περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ιταλικής πόλης Ούντινε, το οποίο έγινε αποθήκη έργων τέχνης από τη Φριούλι Βενέτσια Τζούλια και την Ίστρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του διαδικτυακού περιοδικού τέχνης Finestre sull' Arte.Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το φθινόπωρο του 1943, ηδεν ήταν ασφαλής και τα έργα τέχνης επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, αναφέρει το διαδικτυακό περιοδικό. Ωστόσο, η επικοινωνία με την εκκλησία και μονή στο Πιράν ήταν αδύνατη, καθώς οι μοναχοί είχαν φυλακιστεί από τις ναζιστικές δυνάμεις που κατέλαβαν τα σλοβενικά εδάφη που προηγουμένως κατείχε η Ιταλία.Ο πίνακας μεταφέρθηκε στηνκαι ο πίνακας φυλασσόταν στη Βασιλική του Αγίου Αντωνίου.Ο Σλοβένος πρέσβηςδήλωσε στο STA ότι το «κλειδί» για την επιστροφή του έργου του Καρπάτσιο οφείλεται στη «σιωπηλή διπλωματία».Τόνισε ακόμη ότι πρόκειται για την επιστροφή του πρώτου από αρκετές δεκάδες έργα τέχνης που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου.