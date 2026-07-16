Μάρω Κοντού: Στη Μητρόπολη Αθηνών, την Παρασκευή, η νεκρώσιμη ακολουθία - Η επιθυμία της για την κατάθεση χρημάτων αντί στεφάνων
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Μάρω Κοντού

Μάρω Κοντού: Στη Μητρόπολη Αθηνών, την Παρασκευή, η νεκρώσιμη ακολουθία - Η επιθυμία της για την κατάθεση χρημάτων αντί στεφάνων

Η ταφή της θα γίνει από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Μάρω Κοντού: Στη Μητρόπολη Αθηνών, την Παρασκευή, η νεκρώσιμη ακολουθία - Η επιθυμία της για την κατάθεση χρημάτων αντί στεφάνων
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Την Παρασκευή θα παιχτεί η τελευταία πράξη του έργου της ζωής της Μάρως Κοντού που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Συγγενείς φίλοι και απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο θα τήν αποχαιρετήσουν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράκληση της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού, είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα του οποίου η αγαπημένη ηθοποιός υπήρξε Πρόεδρος κατά την περίοδο 2004 – 2006 προσφέροντας απλόχερα την αγάπη και τη στήριξή της.

Μάρω Κοντού: Στη Μητρόπολη Αθηνών, την Παρασκευή, η νεκρώσιμη ακολουθία - Η επιθυμία της για την κατάθεση χρημάτων αντί στεφάνων
4 ΣΧΟΛΙΑ

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